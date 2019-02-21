Ждали отставку КазПравительства осенью, но случилась сейчас. Зачем? - Д.Ашимбаев

09:43 22.02.2019

Д.Ашимбаев: "Отсутствие системной работы, четких поставленных (хотя бы самими) целей, какого-либо контроля, коррупционные скандалы, постоянные маневры с государственными и бюджетными программами..."



Политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в социальной сети "фейсбук" прокомментировал отставку правительства:

Не успел толком вызреть крамольный тезис "Антинародное правительство - в отставку", как она и случилась.

Что-то, а назрела давно. Уже осенью было ясно, что Кабмин не жилец. Точнее, не Кабмин, а премьер.

Привычка проводить совещания по любому поводу и без оного, обилие родни в квазигоссекторе (даже по нашим меркам), непонятные дела с БВУ (осенью об одном речь шла, сейчас другой добавился. На триллион с лишним).

А главное - отсутствие системной работы, четких поставленных (хотя бы самими) целей, какого-либо контроля, коррупционные скандалы, постоянные маневры с государственными и бюджетными программами, конфликты между высшими чинами кабмина.



Простые примеры: в постановление правительства о реализации республиканского бюджета-2018 изменения вносились 77 раз (в 2017 - всего 23 раза). Вот прямо таки видна четкость планирования и контроль исполнения.

Не успели 29 декабря принять постановление о реорганизации Минфина (им предполагалось создать в регионах департаменты по финансовому мониторингу путем выделения их из ДГД), как уже 25 января реформа корректируется: будут создаваться не департаменты по финансовому мониторингу, а департаменты экономических расследований.

Логичный вопрос: а сразу нельзя было договориться?

Или чудный проект указа президента, внесенный правительством, - о создании "фонда прямых инвестиций "Казахстанский инвестиционный фонд развития" и управляющей компании по инвестиционному управлению его активами, на создание которых нужно было из Нацфонда выделить 370 миллиардов тенге.

Хотя, может, еще и подпишут: надо же куда-то бывшего премьера трудоустроить.



Ждали отставку осенью, но случилась сейчас. Зачем?

Видимо, премьера, уже почти списанного, держали в качестве "ритуальной жертвы" - чтобы не просто так, а по поводу.

Может к съезду, может к выборам. Для хорошего дела не жалко.

С премьером скорее всего уйдут министры экономики и соцзащиты, а один-два вице-премьера пойдут на понижение.

Вопрос: кто будет новым главой правительства.

Варианты озвучивались такие (по алфавиту): Акишев, Байбек, Досаев, Есимов, Исекешев, Кушербаев, Мамин, Масимов, Шукеев.

Первый отпадает - привычка бегать чуть что жаловаться президенту чиновника не красит.

Второй - не закончил еще намеченные дела в Алматы, да и менять акимов перед выборами (которых, как все говорят, не будет) вряд ли стоит.

Третий - хороший финансист и управленец, держит удар, умный, но не хватает политического веса.

Четвертый - вошел во вкус работы в "Самруке", взял наконец под свой контроль значительную часть управленческих звеньев, и если оттуда уйдет, то, думаю, только в Сенат или АП.

Пятый - только развернулся в АП, начал расставлять кадры (хорошие, замечу, кадры), укрепился. На нем сейчас большой фронт работы и менять пока нет необходимости.

Шестой - хороший вариант, но уже продленный пенсионный возраст: в "Год молодежи" как-то неудобно.



Седьмой - наиболее вероятный. Во-первых, на нем висела практически вся работа по управлению экономикой и вопросы интеграции, пока премьер проводил совещания; во-вторых, управленческий опыт (министр-аким-глава КТЖ-первый вице-премьер), умение принимать решения и добиваться их исполнения (редкость у наших чиновников); в-третьих, отсутствие скандалов, жесткость и умение работать в команде; в-четвертых, доверие 01: как все заметили, Мамин был с президентом практически во всех поездках по стране; в-пятых, на Мамина работает "традиция": большинство премьеров были первыми замами в отставленных кабинетах.

Восьмой - ну, право, уже неудобно как-то - будто в стране за 30 лет не появилось других кандидатов в премьеры.



Девятый - в принципе, может, но, как коллеги смеются: еще не сбылись 20-летние прогнозы о его назначении акимом Алматы.

Скорее всего, назначение состоится на следующей неделе. Премьером с наибольшей степенью вероятности будет Мамин, замов - три (оперативное управление, макроэкономика и социалка), небольшая реорганизация министерств. Какие-то реорганизации будет отложены до начала мая, когда правительство будет переназначено (после выборов, которых не будет).

Идеология Кабмина, как и сказал президент, будет сформулирована на съезде партии, но с точки зрения контента вряд ли стоит ожидать чего-то нового, кроме наращивания социальных выплат. Тут дело не в программах, а в умении их реализовывать, координировать и контролировать работу министерств и ведомств.