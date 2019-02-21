Возродится ли на Малом Арале рыбная отрасль? - Н.Бегали

10:12 22.02.2019

Пожалуй, ни одна семья не обходится без блюд, приготовленных из рыбы. Любители этого продукта покупают его и в замороженном, и в консервированном виде, а заядлые рыбаки сами не прочь посидеть с удочкой у водоемов, чтобы затем отведать свежую уху.



По данным агентства Energyprom, в прошлом году казахстанские рыбозаводчики произвели 26,4 тысячи тонн свежей охлажденной или мороженой рыбы (лишь на 0,2% больше, чем годом ранее), а также 11,2 тысячи тонн переработанной или консервированной рыбы, икры и ее заменителей (на 4,7% меньше). Между тем в 2017 году наблюдалась обратная картина: производство свежей рыбы сократилось на 4,1%, а консервированной выросло на 19,9%.



Как известно, основное производство рыбы, ракообразных и моллюсков сконцентрировано в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В республике принимаются меры по развитию рыбной промышленности. К примеру, в Кызылординской области проводились масштабные работы по восстановлению Малого Арала, что создает возможность для возрождения в регионе рыбной отрасли. Только за последние пять лет объемы вылова рыбы здесь увеличились на 36%.



В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы планируется нарастить выращивание рыбы, а не только улов, поскольку основные рыбные ресурсы в стране вылавливаются в естественных водоемах, а аквакультура развита слабо. Так, в 2015 году объем выращивания рыбы составил всего 0,7 тысячи тонн, зато улов рыбы и других водных животных в естественных водоемах составил 41,5 тысячи тонн. Теперь тенденция будет меняться. К 2021 году объем выращивания ценных видов рыб должен составить порядка 5 000 тонн.



В магазинах и на рынках республики в январе этого года свежая и охлажденная рыба стоила в среднем 704,7 тенге за килограмм – это на 9,7% больше, чем в 2018 году, мороженая – 968,5 тенге (на 10,6% дороже). Соленая и копченая рыба за год выросла в цене почти на 12% – до 1 490,5 тенге за кило, сельдь – на 3,5% (до 880,6 тенге). Рыбные консервы подорожали на 7% – до 585 тенге.



21 Февраля 2019 Автор: Нуркен БЕГАЛИ | Алматы