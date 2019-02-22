Таджикским выпускникам российских вузов обещают упростить получение гражданства

11:09 22.02.2019

Россия может упростить получение гражданства таджикским выпускникам вузов РФ, заявил на встрече с журналистами Чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.



По словам российского дипломата, в настоящее время около 8 таджикских студентов учатся в филиалах российских вузов, таких как МГУ, МИСИС, а также в Российско-таджикском славянском университете. Еще не менее 20 тысяч таджикистанцев являются студентами вузов в России. Ежегодно на учебу в Россию выезжает 7 тысяч выпускников школ Таджикистана, отметил Игорь Лякин-Фролов.



"В настоящее время рассматривается вопрос, чтобы упростить процесс получения гражданства выпускникам российских вузов", добавил дипломат. Посол России признал, что многие граждане Таджикистана после окончания вуза остаются в России. Однако, многие они после получения соответствующего опыта работы в России могут вернуться домой.



В Таджикистане желающих жить и работать в России намного больше, чем в других странах СНГ. За одиннадцать месяцев прошлого года 1,3 тысячи семей, состоящих из 5,5 тысячи человек получили право перебраться в Россию по государственной программе по переселению. Глава представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане Владимир Маркевич в конце прошлого года заявил, что количество желающих перебраться в Россию растет с каждым годом. "К примеру, за весь прошлый год выехало 1200 семей, то есть в этом году будет на 200 семей больше. В 2016 году было 820 семей", отметил Маркевич.



Эксперт в области миграции Рахмон Ульмасов напоминает, что разговоры об упрощении процедуры получения российского гражданства таджикскими выпускниками российских вузов идут второй год, но решение об этом так и не принято. По его словам, ранее власти России заявили, что таджикистанцы, которые будут служить российской армии по контракту, получать гражданство РФ по упрощенной схеме. Такие льготы предлагались и таджикским студентам, которые заканчивали учебу в российских вузов с отличием. Рахмон Ульмасов считает, что предоставление таких льгот связано с демографическом кризисом в России.



По словам экспертов, в прошлом году Россия вступила в новый 20-летний цикл, когда сложились две демографические волны - снижение рождаемости из-за малочисленности потомков гражданской и второй мировых войн (и кризиса 90-х годов) и рост смертности многочисленного поколения послевоенных бэби-бумеров. Итоги 2018 года по демографии показывают, что у правительства России нет ни малейшего шанса выполнить требование прошлогоднего указа президента РФ - обеспечить устойчивый естественный прирост населения страны до 2024 года, считают эксперты.



Тем временем, таджикские эксперты считают, что отток граждан из Таджикистана может иметь негативные последствия, так как страна может лишиться нужных специалистов и талантливых кадров. Сейчас школы Таджикистана нуждаются в учителей математики, физики, химии, английского и русского языков. В медицинских учреждениях не хватает около 3 тысяч квалифицированных врачей и среднего медперсонала.



Считается, что основные факторы "утечки мозгов" из Таджикистана - нестабильная экономика, низкие зарплаты и отсутствие перспективы карьерного роста на родине.



Таджикские власти обеспокоены выездом из страны специалистов, но остановить поток миграции и предложить альтернативу, привлекательную для молодежи, правительство страны пока не может.



Между Россией и Таджикистаном действует договор об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ был подписан в Москве 7 сентября 1995 году и после ратификации вступил в силу 26 апреля 1997 года.



По некоторым статистическим данным, число граждан Таджикистана, которые получили российское гражданство за последние двадцать лет, варьируется от 300 тысяч до 500 тысяч человек.



Сарвиноз Рухулло

22.02.2019