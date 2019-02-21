Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"

12:47 22.02.2019

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет



За трафиком будет следить специальная государственная структура



Павел Панов

Ангелина Галанина



До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали "Известиям" в аппарате кабинета министров. Новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента интернета. О создании этого центра ранее говорилось в законопроекте о "суверенном интернете", напомнили опрошенные "Известиями" эксперты. По их словам, нововведение позволит бороться с "серыми схемами" прохождения трафика через государственную границу.



Под Роскомнадзором



Центр мониторинга должен быть создан до 1 июля, а сама система - до 1 января 2020 года. Этим займется Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в структуру которого и войдет новое подразделение. Все полномочия будут осуществляться в пределах уже установленной численности работников Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также предусмотренного финансирования обоих ведомств.



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До 1 января 2020 года министерству необходимо согласовать с ФСБ регламент взаимодействия новой структуры с цифровыми госсистемами, в том числе - с сегментом обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.



Какую именно информацию планируется анализировать, необходимо определить до 1 мая этого года - соответствующее поручение уже дано Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. К этому сроку ведомству необходимо представить проект федерального закона и нормативных актов, необходимых для выполнения заявленных функций.



Обязанности по созданию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования возлагались на правительство в законопроекте о "суверенном интернете", напомнил управляющий МАБ "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров.



- В дальнейшем федеральному органу исполнительной власти предстоит утвердить положение и порядок исполнения центром перечисленных в законопроекте мер. Формально вся процедура идет по четко определенному порядку, предусмотренному законодательством, - подчеркнул юрист.



До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору, - cоответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев



Создание структуры, отвечающей за управление сетями связи общего пользования, необходимо государству, решающему новые стратегические задачи, уверен директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.



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- Учитывая стандартные требования по безопасности к таким информационным системам, а также регулярные исправления противоречий в существующих законах и постановлениях, риск утечки информации будет не выше среднего по госинформсистемам. Главное, чтобы преобразование и перераспределение задач, которые частично уже выполняют существующие ведомства (Россвязь), не привело к дублированию работ и бюджетов, - отметил эксперт.



Экс-советник президента Герман Клименко считает, что мониторинг сетей является важной вещью. По его словам, данная инициатива государства оправданна - необходимо понимать, как в рамках огромной страны отслеживать карту потоков трафика внутри России.



В пресс-службе телекоммуникационной компании "ТрансТелеКом" считают, что нововведения позволят бороться с "серыми схемами" по пропуску трафика через государственную границу операторами, зарегистрированными, в том числе, в ближнем зарубежье.



- По нашим данным, на фоне существования подобных непрозрачных моделей организации бизнеса российские операторы теряют ежегодно более 375 млн рублей. В результате бюджет недополучает соответствующие налоговые отчисления, - сообщили в компании.



На случай ЧС



На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что "теоретически все возможно".



Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от глобального интернета



- Мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать, - сказал глава государства. - Чем больше суверенитета у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше. А это очень важная сфера.



Стоит отметить, что основной декларируемой целью создания центра как раз является обеспечение целостности и безопасности сетей связи общего пользования. Связано это с существованием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут повлиять на работу каналов операторов сотовой связи.



Государство должно быть готово к возникновению различных чрезвычайных ситуации, в том числе природного, антропогенного или техногенного характера. Тогда предоставление услуг связи и доступ в интернет будет восстановлено в кратчайшие сроки, пояснил "Известиям" собеседник в одном из профильных ведомств.



- В настоящее время не существует единой технической системы, которая в автоматическом режиме осуществляла бы оперативный сбор, обработку и анализ информации о топологии сетей связи, прохождении трафика, аварийных ситуациях. Создание центра мониторинга сетей связи общего пользования решает несколько системных задач, - рассказал источник.



На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что "теоретически все возможно"



По его словам, регулярный мониторинг состояния сетей связи позволяет в режиме реального времени прогнозировать риски, которые угрожают устойчивой работе системы связи. В случае нештатных ситуаций центр мониторинга сетей связи сможет выполнять функции оперативного штаба по управлению кризисной ситуацией.



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В правительстве считают, что создание единого центра выгодно и финансово - у операторов связи появляются возможности координировать развитие своих сетей, детально планировать инвестиционные программы и оптимизировать капитальные вложения.



Между тем некоторые эксперты считают создание "куратора интернета" неоправданным.



- Ни к чему хорошему это не приведет. Каким-то образом контролировать операторов не надо, а интернет будет существовать и дальше без регуляторов и советчиков. Это просто расходование ресурсов людьми, которые хотят этим заниматься, поэтому и придумывают различную деятельность, - считает директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.



Согласно закону "О связи", напомнил руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, Федеральное агентство связи (Россвязь) может устанавливать централизованное управление лишь одним элементом - сетью связи общего пользования - и только в чрезвычайных ситуациях.



- Многие подумают, что речь опять идет о каких-то блокировках и политической подоплеке. Все, что связано с активностью по обеспечению безопасности российского сегмента интернета, воспринимается болезненно, - отметил политолог.



В Роскомнадзоре "Известиям" не предоставили комментарий. В пресс-службах ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком" воздержались от комментариев относительно инициативы. В компании МТС не ответили на запрос.