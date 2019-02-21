 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.02.2019
17:26  Столицу Узбекистана надо бы перенести в Джизак, - писатель Турон
16:58  Почему большевики не смогли присоединить Иран к СССР, - Т.Репин
16:46  В Узбекистане откроются "Президентские школы" (с 5-10 классы)
16:18  Японец Шигео Катсу избран главой Совета директоров казахстанского АО "Цеснабанк"
15:58  В Таджикистане утверждена эмблема "Навруз-2019"
14:58  В Киргизии хотят раскрутить Путина на возобновление афер-проекта Нарын-каскад ГЭС
13:44  В Киргизии разом уволены 7 особо нерадивых акимов
13:25  На Казбанкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке. Елбасы повелел
13:20  Кто войдет в новое КазПравительство? Гадание на елбасиной гуще
13:18  Тьерри Мейсан: "ЦРУ использует Турцию для оказания давления на Китай"
12:51  Неужели это конец англосферы? - Джон Миклвейт
12:49  Гори, Мадрид! В Каталонии разгорается национально-освободительное восстание, - "Къ"
12:47  Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"
12:45  Полный крах потерпело определенное соглашение между элитами и народом, - А. Барикко
11:09  Таджикским выпускникам российских вузов обещают упростить получение гражданства
10:32  Урок украинского. Нас можно, - Евгений Фатеев
10:12  Возродится ли на Малом Арале рыбная отрасль? - Н.Бегали
09:43  Ждали отставку КазПравительства осенью, но случилась сейчас. Зачем? - Д.Ашимбаев
09:27  QAZAQ или HOMO SOVIETICUS? Зачем казахам праздновать 23 февраля, - Н.Нуртазина
09:15  Старый тв-дурень Познер извинился за оскорбительную "шутку" о китайцах
09:04  Евросоюз присматривается к блудным исламистам. Очередная дурь-ининциатива от Трампа, - "Къ"
08:57  Год ему судья. Назначение нового генсека ОДКБ затягивается до следующего января
08:51  Президент Трамп готов отказаться от ультиматума Пекину, - В.Скосырев
08:48  "Хезболла" может стереть безопасность Америки в порошок, - И.Субботин
08:43  Молдавского олигарха Плахотнюка Москва обвинила в выводе из России 37 млрд руб.
06:01  Россия сформирует еще одну (пятую) дивизию ВДВ
01:15  Исчезнувший в Амазонии. Актер-исследователь Альберт де Уинтон в поисках полковника Фосетта, - М.Ивлев
00:07  Китай хочет оставить ловушку ДРСМД только для России и США
00:02  Западный вызов и китайский ответ. США и Европа препятствуют экспансии китайского капитала. Ч. 1, - В.Пироженко
Четверг, 21.02.2019
23:46  Уволенный 1-й вице-премьер Афганистана Мохаккик отказывается покидать свой пост
22:25  Найдены гены алкоголизма. Целых 500 геномутаций
21:41  В Узбекистане задержан зампред Верховного суда Дехканов
20:57  Новый врио премьер Казахстана - Аскар Мамин (экс-первый-вице-премьер предыдущего)
20:45  Кыш, проклятые! Елбасы призвал правительство Казахстана уйти в отставку (заявление)
20:36  Директор турецкой школы в Бишкеке приставал к ученикам, - разоблачает депутат Карамушкина
15:53  Найден дневник маршала Малиновского с объяснением причин поражений РККА в начале ВОВ
11:49  Вышли на русском 2 тома "Жизни Фридриха Ницше" Курта Пауля Янца
11:48  Пришло время для мировой революции, - Дж.Горнолл
11:46  Ленин и Мао: Две страны, две истории, - М.Морозов
11:44  Шимоните - дубль Грибаускайте. К власти в Литве лезет очередная русофобка
11:43  Пекин и Вашингтон готовят меморандумы по масштабной торговой сделке, - "РГ"
11:41  Венесуэла - боль моя. Под угрозой жизнь и страна, - Делси Родригес
11:40  Прокатчик рассказал об аншлагах на показах фильма "Т-34" в США
11:36  Подлодка для аятолл. "Фатех" - это очень серьезно
11:34  На "Тобол"! В России сняли кино про войну с Джунгарией
11:33  Прецедент дела Муминжановой. УзбСуд запрещает мусульманский платок учащимся
11:32  Узбекские невесты обходятся корейцам в $ 22 000
11:30  Бунт чиновников. В Вашингтоне готовили государственный переворот?
10:14  Нурида Байзакова с сего дня главная по госзакупкам в Киргизии
09:39  Казахстан ввел запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана и Кыргызстана
08:52  В "КазАГРО" сменился руководитель. Жолдасов вместо Курманова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"
12:47 22.02.2019

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет

За трафиком будет следить специальная государственная структура

Павел Панов
Ангелина Галанина

До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали "Известиям" в аппарате кабинета министров. Новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента интернета. О создании этого центра ранее говорилось в законопроекте о "суверенном интернете", напомнили опрошенные "Известиями" эксперты. По их словам, нововведение позволит бороться с "серыми схемами" прохождения трафика через государственную границу.

Под Роскомнадзором

Центр мониторинга должен быть создан до 1 июля, а сама система - до 1 января 2020 года. Этим займется Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в структуру которого и войдет новое подразделение. Все полномочия будут осуществляться в пределах уже установленной численности работников Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также предусмотренного финансирования обоих ведомств.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета

До 1 января 2020 года министерству необходимо согласовать с ФСБ регламент взаимодействия новой структуры с цифровыми госсистемами, в том числе - с сегментом обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Какую именно информацию планируется анализировать, необходимо определить до 1 мая этого года - соответствующее поручение уже дано Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. К этому сроку ведомству необходимо представить проект федерального закона и нормативных актов, необходимых для выполнения заявленных функций.

Обязанности по созданию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования возлагались на правительство в законопроекте о "суверенном интернете", напомнил управляющий МАБ "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров.

- В дальнейшем федеральному органу исполнительной власти предстоит утвердить положение и порядок исполнения центром перечисленных в законопроекте мер. Формально вся процедура идет по четко определенному порядку, предусмотренному законодательством, - подчеркнул юрист.

До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору, - cоответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев

Создание структуры, отвечающей за управление сетями связи общего пользования, необходимо государству, решающему новые стратегические задачи, уверен директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об автономном Рунете

- Учитывая стандартные требования по безопасности к таким информационным системам, а также регулярные исправления противоречий в существующих законах и постановлениях, риск утечки информации будет не выше среднего по госинформсистемам. Главное, чтобы преобразование и перераспределение задач, которые частично уже выполняют существующие ведомства (Россвязь), не привело к дублированию работ и бюджетов, - отметил эксперт.

Экс-советник президента Герман Клименко считает, что мониторинг сетей является важной вещью. По его словам, данная инициатива государства оправданна - необходимо понимать, как в рамках огромной страны отслеживать карту потоков трафика внутри России.

В пресс-службе телекоммуникационной компании "ТрансТелеКом" считают, что нововведения позволят бороться с "серыми схемами" по пропуску трафика через государственную границу операторами, зарегистрированными, в том числе, в ближнем зарубежье.

- По нашим данным, на фоне существования подобных непрозрачных моделей организации бизнеса российские операторы теряют ежегодно более 375 млн рублей. В результате бюджет недополучает соответствующие налоговые отчисления, - сообщили в компании.

На случай ЧС

На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что "теоретически все возможно".

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от глобального интернета

- Мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать, - сказал глава государства. - Чем больше суверенитета у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше. А это очень важная сфера.

Стоит отметить, что основной декларируемой целью создания центра как раз является обеспечение целостности и безопасности сетей связи общего пользования. Связано это с существованием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут повлиять на работу каналов операторов сотовой связи.

Государство должно быть готово к возникновению различных чрезвычайных ситуации, в том числе природного, антропогенного или техногенного характера. Тогда предоставление услуг связи и доступ в интернет будет восстановлено в кратчайшие сроки, пояснил "Известиям" собеседник в одном из профильных ведомств.

- В настоящее время не существует единой технической системы, которая в автоматическом режиме осуществляла бы оперативный сбор, обработку и анализ информации о топологии сетей связи, прохождении трафика, аварийных ситуациях. Создание центра мониторинга сетей связи общего пользования решает несколько системных задач, - рассказал источник.

На встрече с руководителями российских информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля президент Владимир Путин, комментируя вопрос об угрозе отключения России от мирового интернета, заявил, что "теоретически все возможно"

По его словам, регулярный мониторинг состояния сетей связи позволяет в режиме реального времени прогнозировать риски, которые угрожают устойчивой работе системы связи. В случае нештатных ситуаций центр мониторинга сетей связи сможет выполнять функции оперативного штаба по управлению кризисной ситуацией.

Жаров сообщил об отсутствии угрозы отключения Рунета от Сети

В правительстве считают, что создание единого центра выгодно и финансово - у операторов связи появляются возможности координировать развитие своих сетей, детально планировать инвестиционные программы и оптимизировать капитальные вложения.

Между тем некоторые эксперты считают создание "куратора интернета" неоправданным.

- Ни к чему хорошему это не приведет. Каким-то образом контролировать операторов не надо, а интернет будет существовать и дальше без регуляторов и советчиков. Это просто расходование ресурсов людьми, которые хотят этим заниматься, поэтому и придумывают различную деятельность, - считает директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Согласно закону "О связи", напомнил руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, Федеральное агентство связи (Россвязь) может устанавливать централизованное управление лишь одним элементом - сетью связи общего пользования - и только в чрезвычайных ситуациях.

- Многие подумают, что речь опять идет о каких-то блокировках и политической подоплеке. Все, что связано с активностью по обеспечению безопасности российского сегмента интернета, воспринимается болезненно, - отметил политолог.

В Роскомнадзоре "Известиям" не предоставили комментарий. В пресс-службах ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком" воздержались от комментариев относительно инициативы. В компании МТС не ответили на запрос.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550828820
Новости Казахстана
- Заявление Главы Государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года №845
- Сенаторы ратифицировали международные соглашения
- Н.Нигматулин встретился с Председателем Национального Совета Парламента Австрии В.Соботкой
- Премьер-Министр Казахстана сообщил об отставке Правительства
- Ждали отставку осенью, но случилась сейчас. Зачем?
- По итогам 2018 года в курируемыx отрасляx МИИР РК наблюдается устойчивый рост
- Кадровые перестановки
- Круглый стол в Мажилисе по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства
- 150 дополнительных рабочих мест будет создано после модернизации двух оборонных заводов в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  