Гори, Мадрид! В Каталонии разгорается национально-освободительное восстание, - "Къ"

12:49 22.02.2019

Каталония вернулась к протестам и забастовкам

Жители испанского региона не согласны с судом над сторонниками независимости



В Каталонии в четверг вновь прошли манифестации против суда над региональными политиками, добивавшимися независимости от Мадрида. На этот раз движущей силой протестов стали студенты и несколько профсоюзов рабочих. Манифестанты перекрывают междугородные шоссе и железнодорожные пути, жгут покрышки. Уже появились задержанные и пострадавшие, среди которых есть и полицейские. Демонстранты требуют прекратить суд над 12 каталонскими политиками, которым грозит от семи до 25 лет заключения за "организацию восстания" и растрату государственных средств.



Главным организатором забастовки стала "Каталонская конфедерация профсоюзов" (CSC). Ее генсек - Карлес Састре, ставший известным в 1980-х годах за свое участие в террористических организациях "Каталонская народная армия" (EPOCA) и "Свободная земля" (Terra Lliure). Хотя в профсоюзе состоит всего 321 делегат, на призыв CSC к всеобщей забастовке откликнулись несколько партий Каталонии и общественные организации, а также студенты. О поддержке инициативы в своем аккаунте в Twitter заявил бывший глава региона Карлес Пучдемон: политик, находящийся в изгнании, призвал каталонцев к "постоянной мобилизации".



Протестующие к словам господина Пучдемона прислушались. Они заблокировали автотрассы и железнодорожные пути. В результате начались столкновения с полицией. По последним данным, 28 человек обратились за медицинской помощью, 12 из них - полицейские.



Главное требование демонстрантов - прекращение дела 12 каталонских политиков, которые обвиняются в организации мятежа и растрате государственных средств. Это дело было возбуждено после организации референдума о независимости Каталонии осенью 2017 года. Каталонским властям не помешал запрет на проведение референдума со стороны испанских властей и решение Конституционного суда страны. Явка на референдуме составила 42%, при этом 90% участников высказались за отделение от Испании. Это дало повод тогдашнему правительству Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном объявить о независимости региона. Мадрид не признал итоги референдума, распустил парламент Каталонии и арестовал ряд представителей руководства региона.



Как Каталония добивалась независимости от Испании



Главными обвиняемыми стали бывшие члены Кабинета министров и парламента Каталонии, в том числе бывший заместитель главы правительства Ориол Жункерас. При этом Карлес Пучдемон не находится на скамье подсудимых - он сразу же покинул Испанию и уехал в Бельгию, как только стало известно, что ему грозит арест. Несколько депутатов каталонского парламента последовали его примеру и до сих пор также находятся за пределами страны.



Те же, кто решил остаться, 12 февраля впервые предстали перед Верховным судом Испании, главная задача которого - решить, было ли применено насилие в ходе осенних событий. Только это даст право обвинить каталонских политиков в организации восстания. Стоит отметить, что это одно из самых тяжких уголовных преступлений в испанском законодательстве, и прокуратура требует 25 лет заключения для Ориола Жункераса. Другим подсудимым грозит от семи до 16 лет тюрьмы. Для установления истины суд планирует привлечь около 500 свидетелей, в том числе экс-премьера Испании Мариано Рахоя.



Этот процесс вызвал широкий общественный резонанс. С самого начала слушаний в Каталонии не стихают демонстрации и забастовки (самая крупная, по данным полиции, насчитывала 200 тыс. человек и прошла 16 февраля в Барселоне). Сторонники освобождения политиков и адвокаты утверждают, что подсудимые являются политзаключенными и их судят за убеждения, а не реальные преступления. Нынешний глава Каталонии Ким Торра назвал процесс "недостойным позором в Европе" и заявил, что "это месть народу, который защищал урны для голосования от дубинок". Такое мнение не разделяет прокурор Хавьер Сарагоса, который считает нынешний суд "судом в защиту демократии и конституционного строя", а аргументы своих оппонентов -"чудовищным введением в заблуждение".



Слушания по самому резонансному за последние десятилетия судебному процессу в Испании будут проходить в четыре этапа, а окончательное решение планируется вынести в августе 2019 года.



Анна Смирнова