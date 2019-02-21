Кто войдет в новое КазПравительство? Гадание на елбасиной гуще

13:20 22.02.2019 Кто может занять место в новом правительстве, а кому пророчат отставку

Пока главный вопрос заключается в том, кто займет освободившееся кресло премьер-министра.



21 февраля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра РК стал Аскар Мамин, а членам Правительства Республики Казахстан указано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. Своим мнением о том, кто может стать новым премьером страны, а также о том, кто из министров останется на своем посту, а кому придется сменить место работы, с журналистом Zakon.kz поделился политолог Данияр Ашимбаев.



По словам политолога, наиболее вероятный претендент на место премьера – это первый вице-премьер Аскар Мамин. Ведь он опытный управленец с большим стажем, побывавший и на посту министра, акима, президента нацкомпании и вице-премьера. Кроме того, он как первый вице-премьер курировал оперативное управление и различные базовые отрасли. В том числе, вопросы транспорта и вопросы евразийской интеграции, и к тому же сопровождал главу государства практически во всех визитах.



-Скажем так, Мамин – это фигура, которая ни у кого не вызывает "аллергии", но в тоже время он достаточно жесткий управленец. А это как раз именно то, чего не хватает сейчас в исполнительной власти. Мамин еще с прошлого лета назывался основным претендентом, так как отставку правительства ожидали давно, но скажем так, отложили до удобного момента. Поэтому сейчас его назначение в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра вполне закономерно. Когда будет само назначение, сказать достаточно сложно. Может быть сегодня, а может быть на следующей неделе – в понедельник или во вторник кандидатуру премьер-министра должно утвердить совместное заседание плат Парламента, – говорит Данияр Ашимбаев.

Как обычно, рассматриваются и другие варианты. Кто-то, допустим, пророчит на пост премьера главу Нацбанка Данияра Акишева. Но, по словам политолога, это маловероятно. Все-таки у него остро не хватает политического веса и к тому же очень узкий спектр специализации.



-Назывался в качестве кандидата на пост премьер-министра и аким Алматы Бауыржан Байбек, хорошо себя показавший на этом посту. Но поскольку намеченный фронт работ в Алматы у него достаточно большой, а также в связи с тем, что ожидается электоральная компания, менять акимов Алматы, так сказать, "на переправе" сейчас не очень корректно. Кроме того, против кандидатуры Байбека сейчас выступают довольно крупные политические фигуры, так что может создаться определенное конфликтное поле вокруг нового правительства, если он возглавит его. Речь заходила и о вице-премьере Ерболате Досаеве, достаточно грамотном управленце с большим опытом. Но Досаеву опять же, скажем так, не хватает политического веса. На премьер-министре сейчас будет лежать большая ответственность, а потому нужна жесткость, решительность, харизма. И Досаеву, на мой взгляд, хотя он и соответствует по квалификации, не хватает, скажем так, еще нескольких баллов. Кроме того, Досаев рассматривается сейчас наиболее вероятным претендентом на пост главы Нацбанка, если Акишева сменят, – продолжил политолог.

Также, в кулуарах называлась кандидатура Ахметжана Есимова – главы "Самрук-Казына". Но, по мнению политолога, это маловероятно.



-Получается, что Есимов сейчас после долгой "притирки", преодолев много "подводных течений", наконец взял под свой контроль "Самрук-Казына", им назначена новая команда, и я думаю, что он этой работой вполне доволен. И его следующими должностями, возможно, будет не премьерское кресло, а спикер Сената или глава Администрации президента. Но это будет не в ближайшее время. Что касается, допустим, кандидатуры акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева, которого тоже давно пророчили в премьеры, он уже все же достиг пенсионного возраста. И хотя в прошлом году ему продлили срок полномочий, это сказывается на его перспективах дальнейшего продвижения, – считает Данияр Ашимбаев.

Также, по его словам, речь заходила о главе КНБ Кариме Масимове, который дважды был премьер-министром и даже по совокупности двух сроков поставил рекорд пребывания в этой должности в постсоветском Казахстане.



-Карим Масимов, скажем так, президенту понятен и удобен. И это премьер, который дважды руководил правительством. Но назначив Масимова премьер-министром в третий раз, мы как бы покажем, что у нас других вариантов на эту должность фактически нет. Поэтому назначение Масимова на этот пост, политически выглядело бы не очень красиво, поскольку это показало бы, что за все годы независимости других достойных кадров у нас не сформировалось. Также в качестве кандидата на этот пост назывался глава Администрации Президента Асет Исекешев. Но скажем так, в Администрацию президента он пришел достаточно недавно, и только начал брать в свои руки кадровую политику и вырабатывать свою стратегию. И, возможно, сейчас бросать весь намеченный фронт работы и брать его на пост премьера, не имеет смысла, – говорит политолог.

В общем, по мнению Данияра Ашимбаева, хотя различных вариантов кандидатов на этот пост обсуждалось немало, основным претендентом, по общему мнению, все-таки является Аскар Мамин. В его пользу играет, как традиция, по которой премьер-министром становится бывший первый вице-премьер, так и достаточно большой опыт и умение принимать управленческие решения – достаточно редкое качество для наших чиновников.



-Также, некоторые мои коллеги отмечают его спортивный характер. Мамин – президент федерации хоккея, что на фоне зимы дает ему дополнительные очки. И в принципе тут играют роль разные факторы. Даже если вы посмотрите фотоснимки поездок Президента по регионам за последние года полтора-два, то увидите, что практически всегда рядом с ним находился Мамин. Также у него, как у первого вице-премьера большая программа была, он проводил переговоры от Казахстана с главами Узбекистана, Туркменистана. То есть изначально на нем вся работа в правительстве держалась, – продолжил экономист.

По его словам, основная проблема бывшего правительства в том, что несмотря на огромный фронт работы, прежний кабинет очень любил проводить совещания и отчеты. Президент не раз критиковал правительство по этому поводу, но, как мы все видели, никакого исправления ситуации не было. Бывший премьер-министр, как бы свой стиль продолжил, нарастив вместо этого чисто информационную политику. И вместо эффективной работы, как требовал глава государства, правительство сосредоточилось больше на своем "пиаре" и пропаганде. А сейчас, когда назрела масса проблем и с регулированием монополий, и с усилением контроля госаппарата, и назрели большие проблемы в социальной политике – нужен человек умеющий принимать решения, не сваливающий постоянно все вопросы на Президента. И Аскар Мамин этим критериям соответствует.



Что касается прогнозов по другим позициям в новом правительстве, то по словам политолога, остается открытым вопрос о том, кто займет пост первого вице-премьера по оперативному управлению.



-Можно предположить, что им может быть вице-премьер Аскар Жумагалиев, на котором "висит" цифровизация и который имел опыт управления Казтелекомом и Казатомпромом. Допустим, должность вице-премьера по экономике, скорее всего, останется за Ерболатом Досаевым. А вот, кто займет пост вице-премьера по социальной политике, сказать пока достаточно сложно. Но я думаю, что Умирзак Шукеев может потерять пост заместителем премьер-министра, оставшись главой Минсельхоза. Кроме того могут уйти министр национальной экономики Тимур Сулейменов – это кандидатура бывшего премьера, и его работа в министерстве вызывает много нареканий. Также возможно покинет свой пост министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, которая достаточно неудачно выступала последнее время, и ее работа подвергается всеобщей критике. И сейчас, на мой взгляд, для работы нового правительства политически целесообразно было бы избавиться от фигур, максимально раздражающих общественное мнение. А вот из тех, кто останутся на своих местах, можно с большой вероятностью сказать, что это будут министр иностранных дел Бейбут Атамкулов, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, и возможно министр финансов Алихан Смаилов. В отношении остальных министров пока говорить достаточно сложно. Я думаю, окончательный вариант будет определен после утверждения премьера в должности и в начале формирования нового кабинета. То, есть дня через четыре, может быть через пять, – резюмировал Данияр Ашимбаев.



Владимир Демидов Источник - Zakon.kz

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