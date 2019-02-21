 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Казбанкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке. Елбасы повелел
13:25 22.02.2019

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге" от 12 декабря 2018 года, передает Zakon.kz.

Концепция предусматривает, что обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются:

- цифровое или буквенное обозначение номинала;
- элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты;
- официальное наименование страны эмитента;
- изображение государственного Герба РК, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

В дизайне банкнот и монет используется одно или несколько из следующих изображений:

- казахский орнамент или его составные части;
- портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана;
- уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана или их фрагменты;
- изображения, посвященные государственным и международным событиям;
- изображения представителей флоры и фауны Казахстана;
- изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана;
- изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой;
- изображение товарного знака (логотипа) Национального банка РК;
- иные цифровые и буквенные надписи.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550831100
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