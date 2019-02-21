На Казбанкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке. Елбасы повелел

13:25 22.02.2019

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге" от 12 декабря 2018 года, передает Zakon.kz.



Концепция предусматривает, что обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются:



- цифровое или буквенное обозначение номинала;

- элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты;

- официальное наименование страны эмитента;

- изображение государственного Герба РК, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.



Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.



Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.



В дизайне банкнот и монет используется одно или несколько из следующих изображений:



- казахский орнамент или его составные части;

- портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана;

- уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана или их фрагменты;

- изображения, посвященные государственным и международным событиям;

- изображения представителей флоры и фауны Казахстана;

- изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана;

- изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой;

- изображение товарного знака (логотипа) Национального банка РК;

- иные цифровые и буквенные надписи.