В Киргизии разом уволены 7 особо нерадивых акимов

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13:44 22.02.2019
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому от занимаемых должностей освобождены главы госадминистраций некоторых районов.
Как сообщила пресс-служба правительства, от должностей освобождены:
- глава государственной администрации - аким Тонского района Иссык-Кульской области Таалайбек Ажиев
- глава государственной администрации - аким Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Улан Доконбаев
- глава государственной администрации - аким Кеминского района Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев
- глава государственной администрации - аким Аксыйского района Жалал-Абадской области Масалбек Мырзамамытов
- глава государственной администрации - аким Токтогульского района Жалал-Абадской области Майорбек Сатымкулов
- глава государственной администрации - аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.
Данное решение принято в соответствии с протокольным решением заседания правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года.
Также от должности освобожден первый заместитель главы государственной администрации - аким Ноокенского района Жалал-Абадской области Камбаралиев Каныбек Чолпонкулович.