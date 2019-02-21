В Киргизии разом уволены 7 особо нерадивых акимов

13:44 22.02.2019

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому от занимаемых должностей освобождены главы госадминистраций некоторых районов.



Как сообщила пресс-служба правительства, от должностей освобождены:



- глава государственной администрации - аким Тонского района Иссык-Кульской области Таалайбек Ажиев



- глава государственной администрации - аким Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Улан Доконбаев



- глава государственной администрации - аким Кеминского района Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев



- глава государственной администрации - аким Аксыйского района Жалал-Абадской области Масалбек Мырзамамытов



- глава государственной администрации - аким Токтогульского района Жалал-Абадской области Майорбек Сатымкулов



- глава государственной администрации - аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.



Данное решение принято в соответствии с протокольным решением заседания правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года.



Также от должности освобожден первый заместитель главы государственной администрации - аким Ноокенского района Жалал-Абадской области Камбаралиев Каныбек Чолпонкулович.