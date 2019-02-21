В Таджикистане утверждена эмблема "Навруз-2019"

15:58 22.02.2019

Утверждена эмблема "Навруз-2019"



Президент Республики Таджикистан, Основатель мира и национального единства, Лидер нации Эмомали Рахмон утвердил эмблему Международного праздника "Навруз" для 2019 года.



Эмблема имеет округлую форму, в середине изображен земной шар, с двух сторон его обрамляют Государственный флаг и вестники весны – суманак, ласточка, узоры вышивки как символ народных ремесел, а также радуга с надписью "Навруз-2019" на таджикском языке.



Министерства, ведомства, учреждения, организации, исполнительные органы государственной власти областей, районов и городов, средства массовой информации могут широко использовать эмблему международного праздника "Навруз-2019".