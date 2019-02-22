Японец Шигео Катсу избран главой Совета директоров казахстанского АО "Цеснабанк"

16:18 22.02.2019

Шигео Катсу избран председателем Совета директоров АО "Цеснабанк"



АО "Цеснабанк" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что в состав его Совета директоров избраны:



- Шигео Катсу - председатель Совета директоров;



- Пан Е.В.- член Совета директоров;



- Кабылбаев Д.И. - независимый директор - член Совета директоров.



В настоящее время Совет директоров АО "Цеснабанк" состоит из трех человек.



22 февраля 2019



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КАТСУ Шигео

/KATSU Shigeo/

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получил степень бакалавра Токийского университета по специальности "международные отношения и экономика". Закончил аспирантуру Токийского университета (доктор истории экономики) и Дипломатическую академия в Вене (специальность "международная экономика и международные отношения").



Владеет японским, английским, французским, немецким, итальянским, китайским и русским языками.



Трудовую карьеру начал в качестве консультанта по развитию от Центра международного промышленного сотрудничества UNIDO в Министерстве планирования Гренады.



С 1979 года начал свою деятельность во Всемирном Банке по программе "Молодые профессионалы", затем – экономист отдела "Энергетика, водные ресурсы и телекоммуникации", позже – экономист отдела "Водоснабжение и городское развитие" департамента проектов в Западной Африке.



С 1985 по 1989 год – первый постоянный представитель Всемирного Банка в Бенине.



С 1989 по 1991 год был направлен от Всемирного Банка в Экспортно-импортный банк Японии в качестве заместителя директора департамента странового анализа экономической политики.



С 1992 по 1995 год – главный специалист отдела промышленности и энергетики Китайского Департамента Восточной Азии и Тихоокеанского региона в представительстве Всемирного Банка. Впоследствии становится начальником и региональным директором в представительстве Всемирного Банка в Абиджане, Кот-д"Ивуар, где под его руководством программа помощи Всемирного Банка включала вопросы добросовестного управления, приватизации и реформирования кокосового сектора.



С 1995 по 1999 год – региональный директор Всемирного Банка, где в сферу его ответственности входило содействие в управлении операций в Европе и Центральной Азии, обеспечивал региональное взаимодействие с корпоративным центром.



С 1999 года по август 2003 года – директор по операционной деятельности региона Европы и Центральная Азия.



С 1 августа 2003 по декабрь 2009 года – вице-президент Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии, а затем – советник управляющих директоров Всемирного Банка.



В июне 2006 года открыл Информационный центр ООН и Всемирного Банка в Латвийской академической библиотеке.



С 6 декабря 2010 года Указом Президента Казахстана Н. Назарбаева назначен ректором (президентом) Некоммерческого акционерного общества "Назарбаев Университет".



С июня 2011 - ректор АО "Назарбаев Университет", Астана



С 22.02.2019 - председатель Совета директоров АО "Цеснабанк"