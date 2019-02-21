 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане откроются "Президентские школы" (с 5-10 классы)
16:46 22.02.2019

В городах и областях Узбекистана создаются Президентские школы. Соответствующее постановление президента Шавката Мирзиеева опубликовано в местной прессе.

Документом утверждены график строительства Президентских школ в 2019–2021 годах и программа дополнительных мер по организации их деятельности в городах Ташкенте, Нукусе и Хиве.
В первом учебном году в 5–10 классы будет набрано 144 человека. В дальнейшем школы ежегодно будут принимать по 24 человека, формируя два класса по 12 учеников. Поступать смогут ученики 4-х классов общеобразовательных учреждений по результатам тестирования на логическое мышление, письменного экзамена и собеседования. Оценка будет производиться в порядке, определяемом Министерством народного образования.

Образовательный процесс будет идти на английском языке по учебным планам и программам, разрабатываемым совместно с зарубежными образовательными организациями. Обучение в 9–11 классах предполагает индивидуализацию учебного процесса с учетом интересов и особенностей учащихся посредством выбора отдельных дисциплин и уровней их изучения.

В школах внедряется программа "STEAM – образование" (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – техническое творчество, Art – искусство, Mathematics – математика). Исходя из интересов школьников предусматривается проведение практических внеклассных занятий.

Выпускники, кроме документа об образовании установленного государственного образца, будут получать диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels). С таким дипломом можно поступать в ведущие зарубежные высшие образовательные учреждения.

Источник - ca-news.org
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