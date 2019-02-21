 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему большевики не смогли присоединить Иран к СССР, - Т.Репин
16:58 22.02.2019

Экспортируя революцию на Восток, Советская Россия достигла шахского Ирана. И, как ни странно, персы, несмотря на всю сложность внутриполитической ситуации, оказались готовыми принять идеи социализма

Тарас Репин, 21 февраля 19

Свергнуть буржуев
В апреле 1920 года в иранской провинции Гилян вспыхнуло восстание под руководством шейха Мохаммеда Хиабани, целью которого было свержение иранского правительства и поддерживающих его британцев. Вскоре повстанческое движение охватило весь Северный Иран – один за другим населенные пункты переходили под контроль восставших. На успехи демократических сил в Персии не могло не обратить внимание правительство Советской России.
Еще осенью 1919 года после разгрома главных сил белогвардейцев Лев Троцкий вынашивал планы экспорта революции в Переднюю Азию. Тогда эту идею реализовать не удалось. Но к весне 1920 года, когда власть Советов распространилась и на Азербайджан, можно было замахнуться на большее.
В начале 1920 года командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе писал в Реввоенсовет: "Предстоят большие расходы в связи с организацией революционных войск на территории Персии". Для проведения военной операции Фрунзе просил Москву поставить партии оружия и боеприпасов.
Ожидая прихода частей РККА, лидеры коммунистического движения Востока турок Мустафа Субхи и иранец Султан-заде обратились к советскому правительству с просьбой о создании на территории России персидских революционных частей. "Если будет поддержка 20-30 тысяч человек, трудовой народ Персии не только будет избавлен от английских империалистов, но раз и навсегда будет освобожден от собственных эксплуататоров и войдет в братскую семью советских республик", – отмечалось в их послании.

Возьмем силой
Однако уверенности в том, что персидское коммунистическое ополчение добьется поставленных целей не было. Все революционные вопросы советскому руководству предстояло решать самостоятельно. Но для ввода войск в Персию нужен был повод. И он был найден. В порту Энзели оставалось большое количество кораблей флотилии Антона Деникина, уведенных из российских гаваней. Их необходимо было вернуть. Троцкий подчеркивал: "Очищение Каспия от Белого флота должно быть выполнено во что бы то ни стало. Если потребуется десант, то он должен быть совершен. Персия не в состоянии разоружить белогвардейские суда". Ленин против проведения операции не возражал.
17 мая 1920 года из Баку курсом на Энзели вышла Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе. Через несколько дней корабли Белой гвардии были возвращены под контроль красноармейцев.
Но Энзелийская операция преследовала более крупномасштабные цели. Накануне входа в порт Энзели Раскольников встретился с лидером национально-освободительного движения Ирана Мирзой Кучек-ханом. Было решено, что под прикрытием российского десанта Кучек-хан раздует пожар персидской социалистической революции.
1 июня 1920 года главный иранский революционер начал действовать. В борьбе с шахом и британцами ему помогали около двух с половиной тысяч советских моряков, в распоряжении которых имелись 12 орудий и 40 пулеметов. Уже через три дня повстанческие отряды Кучек-хана заняли город Решт – столицу провинции Гилян. Еще через сутки, после консультации с Москвой, была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика. Впрочем, заранее было обговорено, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела новоиспеченного государства. Следом были сформированы Реввоенсовет республики, правительство и армия. Главой республики стал Кучек-хан.

Переворот
Не прошло и пары дней, как у Кучек–хана появились разногласия с местными коммунистами. Он не поддержал аграрную реформу. В ответ его назвали мелкобуржуазным националистом, обвинив в предательстве. 9 июня Кучек–хан был вынужден уйти из революционного кабинета министров. А в ночь на 31 июля все сторонники Кучек-хана также были изгнаны из правительства, и вся власть оказалась в руках революционеров крайне левой ориентации. Возглавил новый кабинет бывший соратник Кучек-хана Эхсанулла-хан. Большую роль в перевороте сыграл отряд РККА в 800 штыков, переброшенный накануне в Решт.
Уже на следующий день только что созданная персидская Красная Армия овладела укрепленным городом Менджиль. Воодушевленные иранские коммунисты написали в Москву: "Англичане отступают. Эта победа одержана в тот день, когда по воле революционных масс и вὀйска персидской республики неспособное к борьбе полуханское правительство Кучук-хана заменено Иранским революционным комитетом – правительством активной борьбы в теснейшем контакте с Советской Россией".
К августу, по мнению штаба персидской Красной Армии, наступил благоприятный момент для похода на Тегеран. Однако на деле все оказалось сложнее. Измотанные продолжительными боями плохо обученные рабоче-крестьянские полки больше не могли продолжать наступление. А в Москве прекрасно понимали, что в условиях советско-польской войны поддерживать дальше персидскую революцию они не в состоянии.
Части персидской Красной Армии были вынуждены отойти назад и занять оборону ранее завоеванных позиций. В это же время советское правительство признало необходимость мирного сосуществования с официальным Тегераном. В марте 1921 года между РСФСР и Персией был подписан договор о ненападении и сотрудничестве, который предусматривал раздел Каспийского моря и возможность ввода советских войск в случае ведения Тегераном недружественной антисоветской политики. Москва в свою очередь обязалась уйти из Северной Персии.
Вслед за выводом из Персии советских войск в июле 1921 года иранские революционеры окончательно переругались между собой. И шах, воспользовавшись междоусобицей, восстановил свою власть над Каспийским побережьем Ирана.

Источник - russian7.ru
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