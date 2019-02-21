Столицу Узбекистана надо бы перенести в Джизак, - писатель Турон

17:26 22.02.2019

Узбекский писатель и бывший политузник предложил перенести столицу в Джизакскую область - родину Мирзиеева



Узбекский писатель и бывший политический узник Мамадали Махмудов (творческий псевдоним – Эврил Турон) предложил перенести столицу Узбекистан в Джизак. Об этом он сообщил в своем эссе "Йўлдаги ўйлар" ("Заметки в пути"), опубликованном национальным информагентством страны УзА.



По мнению писателя, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики. "Когда Узбекистан достигнет пика своей экономической мощи, есть смысл перенести его административный центр в Джизакскую область", - пишет он.



"Где находится Ташкент? В самом далеком месте Узбекистана! Чтобы приехать в Ташкент из областей люди тратят время и много денег. На эти средства можно построить заводы, фабрики, даже города", - заявил Махмудов.



По словам Махмудова, Джизах находится в самом нужном месте и будет удобным для всех граждан страны.



По мнению автора административный центр Узбекистана в настоящий момент находится слишком далеко. Это усложняет поездки в столицу. "Сколько времени и топлива требуется, чтобы прибыть из давних стран?" – задается вопросом автор в своем эссе. Сэкономленные на затратных поездках в Ташкент деньги автор предлагает использовать для завода фабрик, заводов и даже целых новых городов.



"В Ташкенте много домов, которые придется снести и построить для жителей современные здания. Строительство и переселение потребует огромных вложений. Возведение городов на новом месте и заселение людей на эту территорию позволит сэкономить миллиарды долларов", - говорит писатель.



Он также предложил для новой столицы название - Темуркент (в честь полководца Амира Темура).



Напомним, что 75-летний Мамадали Махмудов отсидел в узбекской тюрьме 14 лет. Писатель был арестован спустя 10 дней после взрывов в Ташкенте, которые произошли 16 февраля 1999 года. Против Махмудова были выдвинуты обвинения в причастности к этим взрывам и связях с лидером узбекской оппозиции Мухаммадом Салихом. Узбекский суд признал его виновным и приговорил к 14 годам тюрьмы.



Он был освобожден из заключения 19 апреля 2013 года.



Махмудов признан как один из первых узбекских политологов, боровшийся в советское время за независимость Узбекистана.



Его исторический роман "Бессмертные скалы" был запрещен в советское время.