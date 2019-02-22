Казахстан переполнился нефтепродуктами. Страна вновь ввела запрет на ввоз российского бензина, - "Къ"

20:33 22.02.2019

Казахстан в очередной раз ввел запрет на поставки российского бензина. Такая практика существует с 2013 года - запрет вводится при затоваривании нефтепродуктами отечественного происхождения. Сформированные запасы нефтепродуктов в Казахстане уже превысили все нормативы и продолжают расти, влияя на внутренние цены. Астана ожидает скорого снятия запрета на экспорт бензина, введенного соглашением с Россией для исключения реэкспорта российского топлива, что позволит уменьшить ценовое давление на внутренний рынок, и уже ведет переговоры о поставке в Киргизию 500 тыс. тонн топлива.



Опубликован приказ министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева от 18 февраля №53 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", запрещающий поставки в страну российского бензина железнодорожным транспортом. Срок действия запрета - три месяца с момента официальной публикации, то есть действовать он будет с 3 марта по 3 июня. Под запрет попадают позиции ТНВЭД от 2710 12 41 до 2710 12 590 0, то есть он не коснется дизтоплива, авиакеросина и других нефтепродуктов - только автобензинов.



Казахстан в последние годы традиционно вводит ограничения на поставки российского топлива. Впервые подобная мера была использована в 2013 году. Тогда ограничения были введены в конце апреля и должны были действовать до декабря, но были отменены в ноябре того же года в связи с неэффективностью. Однако сам принцип введения запрета на импорт российских нефтепродуктов активно использовался в дальнейшем.



"Ключевым фактором введения запрета является внутреннее состояние казахстанского рынка,- пояснил "Ъ" топ-менеджер крупной казахстанской нефтекомпании.- Как только спрос падает и на базах происходит накапливание бензина в объемах около 300 тыс. тонн, а это примерно месячный запас, сразу начинают обсуждать варианты введения запрета на импорт из России. Причем это не зависит от ценовых паритетов. Запрет вводили и при сильном рубле, и при сильном тенге. Как только существовала угроза остановки или снижения объемов загрузки заводов, тут же следовал запрет". Обычно он вводится на 45 дней или три месяца, иногда - например, в 2015 году - власти его продлевают. В прошлом году запрет действовал три месяца с 25 августа.



Таким образом, новый запрет также не стал сюрпризом: участники рынка ожидали этого решения, и оно объективно вытекало из сложившейся ситуации на рынке ГСМ.

Еще на прошлой неделе вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что "запрет по вывозу дизельного топлива и запрет на ввоз бензина из РФ - это все будет на этой неделе". Объясняя необходимость подобных мер, господин Акчулаков пояснил: "Наша политика следующая: сначала мы создаем стратегические резервы. Пытаемся довести до уровня не менее 300 тыс. тонн по бензину Аи-92. Сегодня, к сожалению или к счастью, в связи с тем, что не можем никуда экспортировать, мы перепроизводим бензин. У нас сегодня более 350 тыс. тонн в резервуарах. К тому же в этом году у нас есть возможность произвести больше этого объема - 500 тыс. тонн бензина".



В 2018 году Казахстан закончил модернизацию своих трех НПЗ и теперь, по словам министра энергетики Каната Бозумбаева, полностью обеспечивает себя нефтепродуктами класса К4, К5 (казахстанские экологические классы, соответствуют "Евро-4" и "Евро-5", содержание серы 50 мг/кг и 10 мг/кг соответственно.- "Ъ"). Уже в прошлом году обеспеченность внутреннего рынка собственными ГСМ составила по бензину всех марок 93,2% (в 2017 году - 73,8%), по дизтопливу - 91,1% (87,2%), по авиакеросину - 62% (50%). Как следствие, резко сократились поставки нефтепродуктов из России. Так, в 2018 году при действующей квоте 800 тыс. тонн бензина фактические поставки российского топлива составили 411,4 тыс. тонн. Схожая ситуация наблюдалась и по дизтопливу и авиакеросину. При квоте 520 тыс. тонн и 300 тыс. тонн поставки составили 397,7 тыс. тонн и 240 тыс. тонн соответственно.



В плане поставок квота по бензину на 2019 год составляет 5 тыс. тонн, по дизтопливу и авиакеросину действовавшие в прошлом году квоты сохранены (520 тыс. и 300 тыс. тонн соответственно), но, как указывают в министерстве, "фактический импорт составит по дизтопливу 40 тыс. тонн, по авиакеросину - 0".

"Мы полностью закрываем потребность по дизтопливу,- пояснил Болат Акчулаков.- Но тем не менее в связи с тем, что есть сезонные колебания, мы оставляем возможность завести из РФ до 300 тыс. тонн дизтоплива на всякий случай".



По данным Минэнерго Казахстана, на 5 февраля в стране количество остатков на базах составляло по бензину Аи-92 367,3 тыс. тонн (на 38 дней), а дизтоплива - 268,5 тыс. тонн (на 26 дней), при этом запасы продолжали расти и, как результат, начали давить на рынок. В итоге на заправках Алматы подешевел бензин марки Аи-92. Как указано на сайтах Royal Petrol и Petrol Asia, цена самой популярной марки бензина составляет 149 и 147 тенге (25,92 и 25,58 руб.) соответственно. По 149 тенге бензин отпускает и сеть заправочных станций Sinooil. Ранее литр Аи-92 практически на всех АЗС стоил 156 тенге (27,14 руб.). В "КазМунайГаз" Аи-92 стоит 152 тенге (26,45 руб.), по такой же цене его продает и Helios. Как сообщили в call-центре "Газпром нефти", цена бензина у них осталась на прежнем уровне - 156 тенге (27,14 руб.).



В настоящий момент произошло заполнение всех резервуаров в стране, и, как сообщили в Минэнерго, вынужденно пришлось снизить загрузку НПЗ.

Ситуация усугубляется тем, что по условиям соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстану запрещено экспортировать бензин, дабы исключить реэкспорт российского топлива. Однако на прошлой неделе парламент Казахстана ратифицировал подписанные в октябре прошлого года поправки в этот документ, которые снимают данное ограничение. В случае завершения всех формальных процедур в Казахстане и России Астана получит возможность экспортировать излишки бензина в сопредельные страны. В частности, уже начаты переговоры с Киргизией, очередной раунд которых намечен на конец марта после официального снятия запрета. Возможный объем поставок в Казахстане оценивают в 500 тыс. тонн.



Александр Константинов, Астана

"Коммерсантъ" от 22.02.2019,