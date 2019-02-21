 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджан и Армения делают робкие шаги к миру, - Ю.Рокс
09:51 23.02.2019

Алиев и Пашинян готовят своих граждан к разрешению карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), курирующих переговорный процесс по карабахскому конфликту. Накануне дипломаты в Ереване встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИДа Зограбом Мнацаканяном. Тема переговоров – та же самая. Поездку сопредседателей МГ ОБСЕ в Ереван и Баку предваряет готовящийся аналогичный визит действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

Точная дата приезда в регион Мирослава Лайчака пока не называется. Известно, что действующий председатель ОБСЕ планирует нанести визит в Ереван, Баку, а возможно, и непосредственно в Степанакерт в первой половине марта. Об этом он заявил сам на недавней совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Мирослав Лайчак, в частности, сказал, что полностью поддерживает деятельность МГ ОБСЕ и сам регулярно встречается с ее сопредседателями. Он отметил, что в регионе сложилась новая ситуация, связанная со сменой власти в Армении. По мнению Лайчака, после выборов армянское правительство получило очень сильный мандат, с чем у мирового сообщества связаны определенные надежды на прогресс в решении карабахского конфликта. "Я хочу, чтобы мой визит помог определить, что можно ожидать, какие результаты можно получить. Наша цель – помочь сопредседателям МГ ОБСЕ оптимально использовать новую ситуацию", – заявил Мирослав Лайчак.

Пока Лайчак готовится к поездке, в Ереване и Баку уже побывали сопредседатели МГ ОБСЕ. О чем шла речь на переговорах с руководителями враждующих государств, скупо сообщается в официальных релизах – о мирном урегулировании конфликта. Как говорят большинство экспертов, не один год занимающихся проблемой, оптимизм, появившийся в последнее время у посредников в оценках процесса урегулирования, кажется чрезмерным: никаких новых идей и предложений нет, на столе переговоров лежат все те же Мадридские принципы, и если в течение многих лет нет никакого прогресса, то почему его стоит ожидать сейчас?

Напомним вкратце, что Мадридские принципы урегулирования подразумевают возвращение беженцев в родные места проживания, возврат под юрисдикцию Баку районов вокруг Нагорного Карабаха, которые армянская сторона называет поясом безопасности, деблокацию Армении со стороны Азербайджана и Турции, ее вовлечение в региональные проекты, "завязанные" на Баку, промежуточный статус Нагорного Карабаха, подписание договора о мире.

Азербайджанская сторона склонна рассматривать поэтапную реализацию плана при отложенном вопросе о статусе Карабаха, а армянская, наоборот, высказывается за пакетное решение с предоставлением Нагорному Карабаху права самому избрать свою судьбу – быть независимым, вернуться в состав Азербайджана или рассмотреть вариант присоединения к Армении.

Разумеется, камнем преткновения является именно вопрос статуса республики, решаемость всех остальных пунктов стороны в принципе не отрицают – "хоть сегодня". Азербайджанская сторона справедливое разрешение конфликта видит в восстановлении территориальной целостности страны с предоставлением Карабаху широчайших автономных прав, армянская же справедливым считает любой другой сценарий, кроме восстановления в непризнанной республике юрисдикции Баку.

Тем не менее некоторые позитивные изменения в плане урегулирования конфликта все-таки есть. После встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе, Санкт-Петербурге, Давосе заметно спала напряженность на линии соприкосновения. В ходе встреч была достигнута договоренность начать подготовку обществ к мирному решению армяно-азербайджанского конфликта и содействовать повышению доверия между двумя народами. Но главное в этом то, что стороны, очевидно, склонны по мере сил и возможностей следовать своим обещаниям.

Источники "НГ" в Баку, в частности, отметили заметное снижение воинственной риторики представителей властей в адрес Армении, уменьшение количества телепередач и публикаций антиармянской направленности. "О кардинальных изменениях говорить не буду, но перемены не почувствует только слепой и глухой", – сказал "НГ" собеседник.

В Ереване пошли еще дальше: при МИД Армении аккредитованы азербайджанские журналисты. И, судя по ряду публикаций, например интервью координатора центрального офиса Армянского национального конгресса Левона Зурабяна агентству "Туран", они уже работают. Что же касается общественных настроений, их формирования, то, как сообщил источник "НГ" в Ереване, "целенаправленная жесткая антиазербайджанская политика на государственном уровне в Армении все-таки не проявлялась, а резкие заявления властей обычно носили ответный характер". "Сейчас по телеканалам нередко демонстрируются фильмы, свидетельствующие о вполне нормальном сосуществовании азербайджанцев и армян в недавнем прошлом", – сказал "НГ" собеседник в Ереване.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.02.2019

Источник - независимая газета
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