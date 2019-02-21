В Венесуэле началось восстание индейцев племени пемон. Кто же их подстрекает?

10:14 23.02.2019

В Венесуэле индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии

Индейцы племени пемон в Венесуэле взяли в плен генерала Национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю.



Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия.



"Скончался еще один пемон в Кумаракапае. Еще трое тяжело ранены. Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением", - заявил депутат.



Как ранее сообщала "Русская Весна", два человека погибли в пятницу в результате действий армии против индейского населения в венесуэльском штате Боливар, недалеко от границы с Бразилией, еще 22 человека получили ранения.