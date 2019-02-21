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Катарский газ посоперничает с российским в Европе, - О.Никифоров
10:17 23.02.2019

Эмират может стать самым крупным арабским инвестором в ФРГ

В Берлине состоялись заседания немецко-катарской экономической комиссии. За последние полгода уже второй раз катарские инвесторы посещают Берлин. На этот раз гостем был фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA). Встреча в Объединении промышленно-торговых палат Германии (DIHT) проходила за закрытыми дверями, но в немецкие СМИ попало заявление главы фонда шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана бен Яссима Аль Тани, который также является вице-премьером. По его словам, Катар намерен инвестировать в ФРГ не менее 10 млрд евро в ближайшие пять лет. Так, вложения эмирата в германскую экономику могут достигнуть 35 млрд евро, а Катар может стать самым крупным арабским инвестором в ФРГ.

Интересы катарских инвесторов простираются от участия в акционерном капитале крупнейшего немецкого автомобильного концерна Volkswagen до ведущего частного банка DeutscheBank. Но, по словам главы фонда, интерес представляют также немецкие средние слои. Подобный интерес неслучаен, поскольку именно средние фирмы являются опорой германской экономики.

В чем состоит стратегическая цель катарских инвестиций в Германию?

Стоит напомнить, что на состоявшемся в сентябре прошлого года в Берлине немецко-катарском экономическом форуме представители Катара настаивали на активизации строительства на побережье Германии терминалов по приему сжиженного газа (СПГ). Согласно Handelsblatt, выступая на этом форуме, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что, хотя немецкая газовая сеть связана с соответствующими терминалами в Голландии, Бельгии и Польше, Германия готова начать строительство собственных терминалов, поскольку это даст возможность "существенно продвинуть" структуру использования СПГ в Германии. Но в конечном счете о таком строительстве должны принимать решение именно немецкие фирмы. Не случайно, что в Германии этим могут заняться именно средние фирмы. Так, строящийся терминал по приемке сжиженного газа в немецком Ростоке финансируют российская компания НОВАТЭК и бельгийский оператор магистральных газопроводов Fluxus, представляющий собой фирму среднего уровня. В данном случае речь идет о среднетоннажном терминале по перевалке СПГ мощностью 300 тыс. т в год. Как известно, терминал будет принимать суда с СПГ, в том числе произведенным на строящемся заводе в порту Высоцк Ленинградской области. Кроме того, проектом предусматривается возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.

Строительство терминалов в Европе полностью отвечает новой стратегии Катара. Интересно отметить, что 1 января текущего года Катар покинул ряды ОПЕК, с тем чтобы полностью сосредоточиться на добыче газа и производстве СПГ. Конечно, в основе принятого Катаром решения лежат также политические причины, связанные с противостоянием в этом регионе между Саудовской Аравией и Ираном. Но главным является развитие сотрудничества Катара и Ирана в освоении крупнейшего в мире газового месторождения "Южный Парс". По утверждению немецкого государственного информационного агентства Deutsche Welle (DW), эти запасы даже превышают запасы газа в российском Уренгое. Агентство приводит слова министра энергетики эмирата Саада аль-Кааби, который на сентябрьском форуме назвал конкретные цифры. Так, самое позднее к 2024 году Катар намерен довести поставки сжиженного газа на мировой рынок с нынешних 77 млн т до 110 млн. Иными словами, за пять-шесть лет увеличить их почти на 50%. Агентство задается в связи с этим вопросом, что ждет "Газпром", "Роснефть" и НОВАТЭК.

На первый взгляд амбициозные планы Катара российским экспортерам трубопроводного и сжиженного газа ничего хорошего не сулят. Так, Катар часть своего СПГ явно намерен поставлять в Европу, в частности в Германию. Поэтому в сентябре 2018 года катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время визита в Берлин настойчиво призывал немецкую сторону построить наконец-то в ФРГ собственный терминал для приема СПГ и предлагал свое финансовое участие. Иными словами, делает вывод DW, в будущем трубопроводному газу "Газпрома" в Германии и в целом в Евросоюзе грозит конкуренция не только и, может быть, даже не столько со стороны американского сжиженного газа, который действительно пока довольно дорогой, чем постоянно успокаивают себя в Москве, сколько со стороны куда более дешевого катарского СПГ.

Более того, поставки из Катара будут и в Европе, и в Азии представлять все более серьезную конкуренцию сжиженному газу из России, ведь и "Газпром", и НОВАТЭК, и "Роснефть" как раз сейчас активно инвестируют на Ямале, Сахалине, Балтике значительные суммы в развитие собственного производства СПГ.

Впрочем, газовая экспансия Катара, по оценке агентства, может иметь с точки зрения России и положительный эффект. Ведь не только спрос рождает предложение, но и наоборот. Чем больше на мировой рынок будет поступать СПГ, тем больше стран будут переключаться на голубое топливо (куда более экологичное, заметим, чем нефть и особенно уголь), тем выше и, главное, стабильнее окажется спрос на него. Таким образом, предстоящие катарские инвестиции в размере 10 млрд евро скорее всего и пойдут на развитие сети терминалов на побережье Германии. Вопрос пока упирается в то, найдет ли Катар в Германии или Европе соответствующих партнеров, которые построят для него требуемые терминалы.

Берлин
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
21.02.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550906220
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