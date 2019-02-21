Foreign Affairs: В Афганистане США хотят выдать желаемое за действительное?

12:01 23.02.2019

Вопрос заключается в том, действительно ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят порвать свои отношения с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которой привела к вторжению США в Афганистан?



В конце января 2019 года в Дохе США и представители афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали предварительное мирное соглашение, в рамках которого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что Афганистан никогда не станет прибежищем для террористов. Данная уступка имеет решающее значение для США, однако некоторые эксперты указывают на то, что в прошлом группировка уже давала обещания, которые так и не выполнила. Вопрос заключается в том, действительно ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят порвать свои отношения с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которой привела к вторжению США в Афганистан, пишет Тришия Бэкон в статье для издания Foreign Affairs.



Террористический ландшафт в Южной и Центральной Азии не ограничивается лишь "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражается с филиалом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе и продолжает нести потери. Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не удалось ликвидировать своего конкурента. В настоящее время в Афганистане действуют по крайней мере 18 террористических группировок. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет определенное влияние на 14 группировок. Эти группировки захотят получить свою долю в случае победы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если после вывода американских войск талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захотят или не смогут предотвратить превращение Афганистана в прибежище для всевозможных террористов, то США, а также Пакистан, Индия и государства Центральной Азии могут оказаться под угрозой.



С точки зрения Соединенных Штатов, важнее всего, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвали свои отношения с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставили убежище руководству "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое несет ответственность за организацию крупных международных терактов. Руководство "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не спрашивало у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешения на проведение этих нападений. На самом деле "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто проигнорировала требования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые призвали "Аль-Каиду" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от проведения международных атак. Теракты 11 сентября 2001 года привели к вторжению США в Афганистан и свержению власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались разорвать свои отношения с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



С 2001 года "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает пользоваться убежищем, которое ей предоставили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, боевики "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обнаружены в Северном Вазиристане. Данная территория подконтрольна одной из фракций "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ряд террористических атак были спланированы в Северном Вазиристане. Однако нет никаких доказательств того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывали "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помощь в организации этих атак.



"Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно пользуется поддержкой со стороны органов безопасности Пакистана, однако их отношения нельзя назвать простыми. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сотрудничают с воинствующими группировками, которые стремятся свергнуть правительство в Исламабаде.



Конфликт в Афганистане послужил для Пакистана своеобразным выпускным клапаном и позволил отвлечь внимание антигосударственных групп. Пакистанские силы безопасности смогли заключить перемирие с некоторыми террористическими группировками, пообещав оставить их в покое в Пакистане, пока они осуществляют свою деятельность в Афганистане. Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержат победу, то у этих групп может появиться возможность свободно действовать с территории Афганистана, тогда они, скорее всего, переключат свое внимание на Исламабад.



Индия также может проиграть, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сдержат своего обещания. Угроза для Индии заключается в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут разрешить группировкам, близким к пакистанскому правительству, свободно действовать на территории Афганистана. Эти группировки, тесно связанные с органами безопасности Пакистана, стремятся оспорить контроль Индии над Кашмиром. Афганистан может превратиться в безопасное убежище для планирования и подготовки нападений на Индию. Именно так Пакистан действовал в Афганистане, когда в 1990-х годах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились у власти.



Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются центральным узлом, вокруг которого вращаются другие воинствующие организации. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуются авторитетом и существенной поддержкой со стороны этих группировок. Однако такая привилегированная позиция не может гарантировать того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удержат под контролем всех своих партнеров, которых также нужно будет убедить отказаться от международных амбиций. Для того, чтобы сдержать свое обещание, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придется либо разорвать свои отношения с давними союзниками, либо использовать силу для их сдерживания. Оба сценария сложно себе представить.



Безусловно, учитывая то, что партнеры поддерживают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение более 17 лет, они захотят получить определенные выгоды, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержат победу. Они попросят у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) безопасное убежище и полную свободу действий для решения собственных внешних задач. Согласившись предотвратить терроризм, исходящий из Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали обещание, которое они едва ли смогут выполнить, если они вообще собираются его выполнять.



Максим Исаев