Дружбана Трампа АмерМиллиардера Крафта обвинили в склонении флоридок к проституции

12:12 23.02.2019

Обвинения стали результатом масштабного расследования о торговле людьми в массажных салонах и спа-центрах Флориды. По делу проходят десятки обвиняемых, в том числе 77-летний Роберт Крафт. Сам миллиардер обвинения отрицает



Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.



По данным следствия, речь идет о двух эпизодах, имевших место в одном из спа-центров во Флориде, где Крафт оплачивал сексуальные услуги. Полиция располагает видеозаписями, связывающими Крафта с обоими инцидентами, пишет издание.



Глава местной полиции Дениэл Керр сообщил журналистам, что с обвинениями столкнулись десятки людей, среди них и миллиардер Крафт. Обвинения последовали после нескольких месяцев расследований о торговле людьми в массажных салонах Флориды. Расследование привело к закрытию 10 спа-центров.



Сам владелец New England Patriots обвинения в свой адрес отрицает. "Мы категорически отрицаем, что господин Крафт занимался какой-либо незаконной деятельностью. Поскольку это судебный вопрос, мы не будем комментировать дальше", - говорится в заявлении его представителей.



Business Insider напоминает, что Крафт имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом.



Помимо New England Patriots Крафт также владеет футбольным клубом New England Revolution и имеет долю в Ultimate Fighting Championship - компании, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру. Forbes оценивает его состояние в $6,6 млрд.



В 2013 году рассказанная Крафтом история о бриллиантовом кольце и Владимире Путине наделала много шума. Ее пришлось комментировать самому президенту. Миллиардер тогда рассказал, что в ходе его визита в Санкт-Петербург в 2005 году он показал российскому президенту кольцо, инкрустированное бриллиантами. Путин, по словам Крафта, примерил его и положил в карман. Крафт попытался забрать кольцо, но был остановлен сотрудниками ФСО. Российский лидер позднее заявил, что "не помнит ни господина Крафта, ни кольца", но готов изготовить новое кольцо для миллиардера. Позднее выяснилось, что рассказанная Крафтом история была шуткой.



Мария Бондаренко