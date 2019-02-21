Финал "Мальчишника в Вегасе". АмерКомик Броди Стивенс покончил с собой

12:15 23.02.2019

В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс



Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Представитель комика подтвердил информацию журналу The Hollywood Reporter.



Его тело нашли в пятницу, 22 февраля, в его доме в Лос-Анджелесе. По данным портала, комик покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтверждает телеканал Fox News.



TMZ добавляет, что Стивенс боролся с психическими проблемами, а в 2011 году его госпитализировали после приступа биполярного расстройства.



Броди Стивенс родился 22 мая 1970 года в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Со своим другом, актером и комиком Заком Галифианакисом он создал шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!" ("Brody Stevens: Enjoy It!"). Стивенс также снялся в фильмах "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок", а также в картине "Впритык".