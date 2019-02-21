Главным поставщиком новых граждан России впервые в истории стал Таджикистан. Казахстан - №2

12:19 23.02.2019

Украина перестала быть главным миграционным донором России

Главным миграционным донором России впервые стал Таджикистан. Украина после четырех лет первенства опустилась на третье место, следует из данных Росстата, проанализированных РБК



Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года - 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.



В результате впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.



Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек;

Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.

Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья принял отрицательное значение впервые с 2006 года (минус 4199 человек).

Таджикистан обошел Украину



Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.

На втором месте - Казахстан (+26,5 тыс. человек).

Только на третьем месте - Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.). Украина была лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию, на протяжении четырех лет, с 2014 года.

Сокращение миграционного притока с Украины связано с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны, объяснила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских. По ее словам, украинские граждане изменили направление для миграции и предпочитают ехать в Европу, например в Польшу.



По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета - 3,25 млн (сальдо - 1,25 млн человек). На втором месте - граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета - 1,53 млн (сальдо - почти 800 тыс. человек).



Миграция из легальной перетекает в нелегальную



Падение миграционного прироста в целом связано с тем, что Россия теряет свою привлекательность для мигрантов, объяснила Чудиновских. Очень сильно сократилась легальная трудовая миграция из-за роста цены патента на работу, которую устанавливают регионы.



"С 2015 года очень выросла стоимость оформления патента и размер ежемесячных выплат. Для оформления всего пакета документов нужно заплатить минимум 20 тыс. руб. и еще каждый месяц платить 4,5 тыс. руб.", - сказала РБК Чудиновских. Учитывая низкие зарплаты, многим трудовым мигрантам это не под силу, а власти не оказывают им поддержку в получении работы, жилья, не предоставляют социальные льготы. Это приводит к тому, что трудовые мигранты предпочитают работать в России нелегально. Росстат же фиксирует только мигрантов, имеющих юридический статус.



"Если регионы не изменят политику по выдавливанию денег из мигрантов, то нелегальная составляющая будет только нарастать", - заключила эксперт.



Изъяны учета



Миграционная статистика - одно из слабых мест Росстата, а методология существенно менялась в 2011 году, из-за чего сопоставлять данные до 2012 года и после затруднительно. С 2011 года в статистику помимо лиц с постоянной регистрацией были включены мигранты с временной регистрацией на срок девять месяцев и более. Изменение методологии привело к резкому росту входящей миграции.



В 2011 году в число выбывших стали автоматически попадать мигранты, у которых истек период временной регистрации (девять месяцев и более). Значительная часть таких мигрантов в реальности никуда не уезжает. То есть эмиграция из России, учитываемая в статистике, во многом виртуальная.



Северокорейские рабочие



Сальдо миграции с дальним зарубежьем впервые с 2006 года стало отрицательным: число выбывших (58,9 тыс. человек) превысило число прибывших (54,7 тыс.). Больше всего в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился приток граждан из Северной Кореи (1786 против 6031 человек). ​​​



В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам организации выдавать разрешения на работу гражданам КНДР. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. В августе 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия выдала более 10 тыс. новых разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В начале февраля глава Минтруда Максим Топилин заявил, что рабочие из КНДР покинут Россию до конца 2019 года.



Юлия Старостина, Иван Ткачев