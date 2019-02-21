Global Times: Китаю не нужны политические игры на Ближнем Востоке

12:21 23.02.2019

Китай не хочет выступать в качестве геополитического игрока на Ближнем Востоке



Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в четверг, 21 февраля, в Китай с двухдневным визитом после поездки в Пакистан и Индию, где он подписал ряд инвестиционных соглашений. Эксперты считают, что поездка наследного принца в Китай позволит укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство и связь между саудовской программой по уменьшению нефтезависимости "Видение Саудовской Аравии 2030" и китайской инициативой "Один пояс и один путь", говорится в редакционной статье издания The Global Times.



На Западе преобладает мнение, что поездка наследного принца в КНР является отражением его политики "Гляди на Восток", которая стала более актуальной из-за отчуждения между Саудовской Аравией и Западом, возникшего после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Однако столь поверхностный взгляд не позволяет оценить всю глубину изменений, происходящих на Ближнем Востоке и во всем мире.



Благодаря нефти Ближний Восток превратился в мировой геополитический центр. Саудовская Аравия и другие региональные страны поставляли Западу нефть в обмен на гарантии обеспечения безопасности. Затем регион столкнулся с распространением терроризма. ЕС и США стали покупать меньше ближневосточной нефти благодаря развитию собственных энергетических технологий. Тем временем конфликты в мусульманском мире приняли затяжной характер.



Убийство Хашогги вызвало огромный резонанс. США и другие западные страны обвинили своего ключевого союзника в Персидском заливе в нарушении прав человека. В прошлом эти страны не могли обходиться без саудовской нефти. Однако теперь они считают, что могут проявить больше инициативы в отношениях с Саудовской Аравией. Западные страны могут отказаться от покупки саудовской нефти или запретить поставки оружия, чтобы оказать давление на Эр-Рияд.



Саудовская Аравия по-прежнему сильно зависит от США с точки зрения безопасности. Отношения с Западом по-прежнему важны для страны. Но наследному принцу необходимо диверсифицировать свое стратегическое сотрудничество. Независимо от дела Хашогги Саудовская Аравия должна была обратить свое внимание на Восток.



Китай является крупнейшим покупателем саудовской нефти, а Саудовская Аравия - крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Около 70% экспорта саудовской нефти приходится на страны Азии. Политика "Гляди на Восток" имеет важное значение для этой арабской страны. Более того, весь Ближний Восток начинает придавать азиатскому рынку большое значение. Учитывая то, что экономическая безопасность является одним из ключевых аспектов национальной безопасности, роль политики, ориентированной на Восток, будет только увеличиваться.



США и некоторые западные страны недовольны тем, что Саудовская Аравия начинает уделять больше внимание политике, ориентированной на Восток. Они хотят, чтобы ближневосточные страны ориентировались только на Запад. Западные страны считают, что страны Ближнего Востока должны подстраиваться под интересы Запада, забыв о том, что у них могут быть собственные национальные интересы. Хотя политика "Гляди на Восток" не повлияла на отношения между Саудовской Аравией и Западом, некоторые партнеры Эр-Рияда все еще испытывают чувство ревности.



Основная цель программы "Видение Саудовской Аравии 2030" заключается в снижении зависимости Эр-Рияда от экспорта нефти. Китайская инициатива "Один пояс и один путь" могла бы помочь Саудовской Аравии в достижении этой цели. Страны Ближнего Востока позитивно относятся к китайской инфраструктурной инициативе, поскольку она может обеспечить долгосрочное экономическое и социальное развитие региона. Иран также мог бы присоединиться к развитию своих секторов экономики благодаря инициативе "Один пояс и один путь".



Китай не хочет выступать в качестве геополитического игрока на Ближнем Востоке. У Пекина нет врагов, он может продуктивно сотрудничать со всеми региональными государствами. Усиливающееся влияние Китая на Ближнем Востоке обусловлено чисто дружеским сотрудничеством с региональными партнерами. Подобное сотрудничество устраивает многие ближневосточные страны.



Александр Белов