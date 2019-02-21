Когда наступят совсем "последние дни". В ожидании антихриста, который все не приходит и не приходит, - И.Бекшаев

12:24 23.02.2019

Сегодня читается Второе послание к Тимофею апостола Павла, глава третья:



"Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось".



Выражение "последние дни", встречающееся в писаниях Ветхого и Нового Заветов, в православной экзегетике принято понимать так, что речь идет о временах перед концом света. Это неверное и очень примитивное понимание. Конец света - любимый сюжет у христиан, поэтому под него многое подтягивается за уши, лишь похожее повстречается и уже речь о конце, чтобы верующие могли "подготовиться". Поэтому готовы, конечно, уже давным-давно. В горы не бегут, правда, но морально настроились на встречу с антихристом, чтобы не принимать его "печать" со страшными цифрами. Он будет говорить "ставь печать", а верующие будут всячески уклоняться. Хотя не всем это удастся. Однако выражение "последние дни" является указанием на неопределенное будущее, наступление которого обеспечивают протекающие процессы, подготавливая это будущее уже сейчас. Причем, в словах Павла к Тимофею речь идет о будущем весьма неотдаленном, сроки обозначены, которое его друг застанет: "Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен".



Итак, будущее подготавливается уже сейчас, то, что имеем уже сейчас, есть привет из прошлого, для которого наши дни тоже рассматривались как "последние". Павел дает Тимофею советы относительно его служения и предупреждает о том, что при взгляде на то, как сейчас все развивается, готовиться ему надо к худшему сценарию. Упомянутые здесь "люди" - это не люди вообще, а паства, среди которых особенно выделяются "невежды в вере", с которой Тимофею предстоит работать. Так и происходящие ныне в православном мире (на Украине в особенности) процессы распада и деления являются, безусловно, не просто внезапной очередной дележкой за власть, случившейся оказией на ровном месте, а настоящим кризисом мировоззрения. Точнее, представляет собою опухоль в виде дележки за власть, которая на этом кризисе развилась и вызрела. Это привет из прошлого, из упущенных в прошлом возможностей. "Последние дни", наступившие оттого, что в те дни, когда надо было, никто будущее не подготавливал. Текло себе и текло. Молились люди, в церковь ходили, "храмы заполняли", как принято говорить, или еще "храмы вновь стали заполняться людьми". То есть они заполнялись, конечно, но прополка велась такая небрежная, что "невежды в вере" взяли свое.



Мировоззрение лишь в общих чертах выглядит устойчивым и незыблемым - "молиться Господу, чтобы Он всех нас помиловал". В истине, конечно, куда без нее. Но на вершине мировоззрения проложена правильность исповедания, которая сама по себе невозможна без правильной организации. Правильность же ее определяется по ряду формальных признаков, далеких от всего, что составляет основу благой вести. Организацию же понимают не как способность к совместным действиям, а как институт, устанавливающий правила. Римская империя поступила по-своему весьма разумно в древние времена, приложив усилия к созданию единообразного понимания учения. Но это же означало, что к тому времени заумь множества интерпретаций и пониманий того, что было сказано и как делалось Христом, одолела умы, овладела умами, выдавив наверх "невежд в вере". Но эта легкость, с которой происходят распады в христианском мире, говорит о том еще, что незыблемость церковных определений, которых надобно держаться, трактуется сторонами абы как, вариантов развития событий может быть чрезвычайное множество и любое внешнее вмешательство в лице политики, денег, но самое главное - отсталости людей, "наполняющих наши храмы", способны изменить ситуацию в одночасье.



Между тем наступление сегодняшних "последних дней" было очевидно пару десятилетий назад при наблюдении, с каким усердием в Церковь и церкви натолкалось народу, еще вчера зубрившего апрельские тезисы Ильича, но после того, как им сказали, что это не актуально, быстро сыскавшего другую идеологическую нишу. Потому что тут теперь стало все "правильно". За правильностью пришли и стали правильность утверждать. "Невежды в вере", невеждами же управляемые, всегда в Церкви подготавливают очередные "последние дни", завершающие процессы разложения до того состояния, когда от Церкви останется только один абстрактный скелет "правильности". Апостол Павел это видел и понимал, прописывая своим корреспондентам рецепты того, как снизить ущерб от засилья "невежд в вере". Если же этого не видеть, не понимать и оттого ничего не предпринимать, "последние дни" в конце концов сольются в одну эпоху безнадежного духовного невежества, из которой не выбраться. И вот тогда наступят совсем последние дни.



Игорь Бекшаев