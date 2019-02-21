Альтернативный "президент" Венесуэлы Гуайдо удрал в Колумбию

17:46 23.02.2019

Гуайдо прибыл на границу с Колумбией перед отправкой гуманитарной помощи



Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу пересек мост, ведущий в Колумбию, сообщает Miami Herald. Он присоединился к людям, собравшимся в приграничном городе, чтобы потребовать от Николаса Маудро (действующий президент республики.- "Ъ") пустить гуманитарную помощь в страну.



Два грузовика с восемью тоннами гуманитарной помощи также прибыли в бразильский город Пакарайма на границе с Венесуэлой. Как передает корреспондент "РИА Новости", на границу прибыла Мария Тереса Беландрия, назначенная господином Гуайдо послом в Бразилии. Она призвала собравшихся на границе венесуэльцев оставаться на месте и помогать в доставке груза.



В пятницу в Колумбии на границе с Венесуэлой состоялся организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном благотворительный фестиваль Venezuela Aid Live. Его цель - собрать деньги для нуждающихся венесуэльцев и заодно поддержать Хуана Гуайдо.