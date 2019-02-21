 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 23.02.2019
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17:46  Альтернативный "президент" Венесуэлы Гуайдо удрал в Колумбию
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09:51  Азербайджан и Армения делают робкие шаги к миру, - Ю.Рокс
Пятница, 22.02.2019
21:54  Планы Путина хороши, если смотреть только телевизор, - В.Катасонов
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13:18  Тьерри Мейсан: "ЦРУ использует Турцию для оказания давления на Китай"
12:51  Неужели это конец англосферы? - Джон Миклвейт
12:49  Гори, Мадрид! В Каталонии разгорается национально-освободительное восстание, - "Къ"
12:47  Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"
12:45  Полный крах потерпело определенное соглашение между элитами и народом, - А. Барикко
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10:32  Урок украинского. Нас можно, - Евгений Фатеев
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Четверг, 21.02.2019
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Альтернативный "президент" Венесуэлы Гуайдо удрал в Колумбию
17:46 23.02.2019

Гуайдо прибыл на границу с Колумбией перед отправкой гуманитарной помощи

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу пересек мост, ведущий в Колумбию, сообщает Miami Herald. Он присоединился к людям, собравшимся в приграничном городе, чтобы потребовать от Николаса Маудро (действующий президент республики.- "Ъ") пустить гуманитарную помощь в страну.

Два грузовика с восемью тоннами гуманитарной помощи также прибыли в бразильский город Пакарайма на границе с Венесуэлой. Как передает корреспондент "РИА Новости", на границу прибыла Мария Тереса Беландрия, назначенная господином Гуайдо послом в Бразилии. Она призвала собравшихся на границе венесуэльцев оставаться на месте и помогать в доставке груза.

В пятницу в Колумбии на границе с Венесуэлой состоялся организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном благотворительный фестиваль Venezuela Aid Live. Его цель - собрать деньги для нуждающихся венесуэльцев и заодно поддержать Хуана Гуайдо.

Источник - Коммерсантъ
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