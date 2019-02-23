 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Дональд Трамп решил остаться в Сирии, - Д.Седов
00:18 24.02.2019

Заставят ли сирийских курдов обслуживать внешнеполитические интересы США?

В минувшем декабре президент США Дональд Трамп объявил о полном выводе войска США из Сирии в связи с "окончательной победой" над ИГ ["Исламским государством", организация запрещена в РФ. – Ред.], а через два месяца, в феврале, он поправил себя: войска выводятся не полностью. 200 военнослужащих остаются в стране и продолжат выполнять прежние функции. Полного вывода американских военных из Сирии не будет.

Оба заявления широко комментировались. Большинство политиков на Западе высказались в том смысле, что террористы-исламисты еще не побеждены и решение о выводе войск США (которых в Сирию никогда и никто не приглашал) было преждевременным. Да и обострившиеся отношения между турками и курдами на севере Сирии представляют собой серьезный нарыв.

В Вашингтоне до сих пор нет уверенности в отношении того, какой уровень поддержки необходимо оказывать силам, сражающимся против ИГ.

Любопытно, что о решении "не уходить" Белый дом объявил сразу после того, как Франция и Великобритания отказались посылать своих военнослужащих на замену американцам. Вашингтон обращался к Парижу и Лондону с предложением сформировать силы "наблюдателей" для патрулирования участка сирийской территории, который разделяет YPG (курдские Отряды народной самообороны) и турецкую армию, однако европейские союзники США не захотели оказаться втянутыми в зону острых конфликтов на Ближнем Востоке, защищая непонятно чьи интересы.

Не снижается уровень давления на Трампа и в США. Из-за несогласия с политикой президента свои посты покинули министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк. В конце декабря группа демократов и республиканцев опубликовала письменное обращение к Трампу с требованием отменить вывод войск из Сирии. Как подчеркивали конгрессмены, глава государства принимает "безответственное" решение, которое "подставляет союзников", а также сыграет на руку исламистам, Дамаску, Тегерану и Москве. Давление приняло беспрецедентные формы. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) даже высказался в Конгрессе по поводу решения Трампа нецензурно и… ни от кого не получил за это порицания. Зато теперь этот сенатор разразился аплодисментами в адрес президента: "Браво, мистер президент! Это не позволит ИГ возвратиться назад, а Иран не займет образовавшийся вакуум".

В общем, выяснилось, что 200 американских военнослужащих спасут Сирию от хаоса и поражения.

Надо заметить, что до сих пор американские военнослужащие занимались в Сирии обучением мятежников и снабжали их всем необходимым для ведения боевых действий. Кроме того, в 2015 году при участии Пентагона были созданы так называемые Сирийские демократические силы (СДС), куда вошли курдские YPG и арабские формирования. Вот, пожалуй, и все. Решающего участия в боевых действиях американцы не принимали. Вряд ли они планируют принять такое участие и в будущем.

В то же время развитие конфликта между Турцией и курдами Вашингтон пытается сдержать. При деятельном американском участии на севере Сирии создается так называемая зона безопасности, которая представляет собой часть территории, выведенной из-под власти сирийского правительства. Однако "зона" существует лишь на период военных действий. С наступлением этапа политического урегулирования курды непременно поставят вопрос о международно-правовом закреплении статуса провозглашенного ими Северного федеративного региона (СФР) – Роджава. И тогда американцам потребуется либо поддержать своих курдских союзников, входя в прямой конфликт с Турцией, либо отдать курдов на севере на расправу турецкой армии. Судьба Роджавы и ее статуса в составе Сирии остается под вопросом.

Сами же курды не исключают переговоров с Дамаском, если американцы, желая рисковать разрывом со своим союзником по НАТО, отдадут их на съедение Анкере. А начало переговоров между Дамаском и курдами еще больше сузит возможности США влиять на ситуацию в Сирии. Одним рычагом политики "разделяй и властвуй" у Вашингтона станет меньше.

200 американских советников в Сирии – это своего рода вексель курдским руководителям на будущее: "Мы вас не бросили, мы останемся с вами. В предстоящем политическом регулировании Америка будет стоять за спиной курдов". Уполномоченный по внешним связям СФР Абдулкарим Омар выразил "большое удовлетворение" решением Вашингтона не выводить войска полностью. Однако, "оставаясь за спиной курдов", Вашингтон играет свою игру. Администрация США сделала ставку на свержение режима Башара Асада и вытеснение из Сирии как иранцев, так и русских. И как бы сирийским курдам не пришлось обслуживать эти внешнеполитические цели США.

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 23.02.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
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