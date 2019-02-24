 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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XV Акт французской национальной забавы - Макроно-гон, - Э.Лимонов
12:40 24.02.2019

Ну когда же?! "Никто не способен руководить Францией"

XV Акт общенациональной французской борьбы за уход Макрона
Ну когда же?! "Никто не способен руководить Францией"

Я наблюдаю за желтыми жилетами с ревностью и требовательностью и нетерпением. Ну когда же, когда же они победят?

Непонятна их стратегия.

На российском опыте я усвоил, что массы рано или поздно устают от непобед. В случае борьбы против президента и правительства непобеда - это поражение.

Потому я каждую субботу тревожусь за желтых жилетов. Сколько их выйдет? Смогут ли в этот раз скинуть власть Макрона и макроновцев?

Приготовления к XV акту, в общих чертах:

В Париже желтые жилеты соберутся у Триумфальной арки к 11 часам, а в 13 часов пойдут в сторону Трокадеро.

По другим сведениям, состоятся две отдельные манифестации, и сбор на одну из них у Триумфальной арки, а на другую у Трокадеро. По еще третьим сведениям, состоятся целых пять манифестаций в Париже и несколько митингов.

В Facebook "жилеты" анонсировали манифестацию "желтое цунами". По состоянию на 22 февраля себя записали "интересующимися" более 13 000 человек.

"Интересующимися" записали себя 4 500 человек на манифестацию под общим длинным лозунгом "Останемся мирными перед лицом насилия государства. Мы будем более легитимны в глазах всех".

Эрик Друо возглавляет группу "Франция в гневе!" - они хотят заглянуть в Салон сельского хозяйства в парке Порт де Версаль в Париже.

Человек, подозреваемый в выкрикивании оскорблений антисемитского характера философу Алену Финкелькрауту в ходе манифестации 16 февраля, вызван предстать перед коррекционным трибуналом в Париже 22 мая.

В Клермон-Ферране ожидают от 3 000 до 10 000 участников.

В Ренне ожидают от 2 000 до 3 000 манифестантов.

Еще анонсированы манифестации в Тулузе, Бордо, Шамборе, в Эпиналь и других городах.

Тулузские желтые жилеты соберутся на аллее Жана Жореса после полудня. Организаторы ожидают много народа, поскольку "все города вокруг координируют себя на эту огромную манифестацию в Тулузе".

Но вот уже и вечер. Слово Тьерри М. :

"В Париже марш был длинным, 12 км, стартовал на Елисейских, большой тур по авеню Опера, затем Большие бульвары и длинный обход, чтобы прибыть на Трокадеро, потому что все "чувствительные" места - Палата депутатов, Конкорд, и, понятное дело, подходы к Елисейским полям были блокированы, как и во все субботы. Президент был в Салоне сельского хозяйства на Порт де Версаль вместе с впечатляющим эскортом службы безопасности (некоторые жилеты выразили желание туда придти), что выдало его страх больше, чем другие вещи.

Все проходило спокойно, несмотря на провокаторские декларации министерства внутренних дел и всех интеллектуалов, которые хотели запретить желтых жилетов под предлогом "антисемитизма", также как большие еврейские ассоциации, такие как CRIF или LICRA. Намеренно смешать движение жилетов с неонацистами и/или исламистами было единственным ответом на угрожающие нотации Брюсселя и ООН.

Да, мол, это нацисты, и мы имеем право отстреливать их. Но правительство под давлением международных СМИ вынуждено было обратить внимание на полицейское насилие, и полиция была много более осторожна. В Париже, во всяком случае.

Манифестанты говорили об исключительных вспышках насилия в Клермон-Ферране. 15 арестованных и раненых. В ложбине у подножья гор, город легко может быть окружен. Полиция там также нашла якобы оружие у некоторых манифестантов. Неизвестно в точности - что.

Возможно, фермеры взяли их охотничьи ружья?

В Париже манифестанты были в большом гневе за то, что их обвинили в антисемитизме и ассимилировали с нацистами. Лозунги, враждебные интеллектуалам и журналистам, встречались постоянно. Все, впрочем, шло неплохо до конца дня, до Трокадеро. Там толпа и некоторые радикальные элементы не захотели расходиться, и они значительно превосходили в количестве полицию, некоторые имели запас бутылок и других объектов для бросания, и уже было большое количество народа, и флики отступили множество раз.

Полиция этого не ожидала: в этот раз, следуя новой тактике желтых жилетов, было множество кортежей, чтобы дезорганизовать силы порядка. Он употребили газы, но полицейских не было достаточно, чтобы удерживаться, и манифестанты отправляли им гранаты ударами ноги. Трокадеро не так легко окружить, там множество выходов на улицы и авеню со всех сторон, большой сад, откуда можно выйти в 8-й аррондисмант и 16-й, маленькие подымающиеся улочки и лестницы, ведущие к рю Пасси.

Флики должны были ожидать многочисленные подкрепления, чтобы рассеять манифестантов и окружить территорию. Но некоторое время флики не были многочисленными, и видно было, что они не в своей тарелке. Толпа была достаточно значительна, чтобы их оттеснить. Затем манифестанты были очень горды тем, что заставили отступить полицию.

Как всегда, цифры МВД - фантазия, они анонсировали 46 600 манифестантов во всей Франции".

По показаниям подсчетной организации Le nombre jaune, количество французских граждан, вышедших на улицы 23 февраля 2019 года, - 113 392.

Считаю нужным также привести здесь мнение Тьерри М. по поводу политической ситуации во Франции в целом. Читателю это мнение поможет разобраться в происходящем.

Итак, Тьерри М. опять:

"Возможно, мы живем в период предреволюционный, некоторые вокруг меня говорят о 1905 годе…

Причина скорее простая. Нет политической альтернативы Макрону, который все более и более ненавидим, исключая буржуазию и привилегированные слои. Марин Ле Пен проявила свою политическую неспособность во время выборов, в частности, во время телевизионных дебатов, и весь мир, даже ее сторонники, знают теперь, что она не фигура лидера государства. И она внушает страх, все думают, что ее избрание вызовет гражданскую войну, она в любом случае некомпетентна.

С Макроном мы уже имеем хаос, как мы видим. Слева тоже никого нет. Соцпартия себя совершенно дискредитировала, и Меланшон не решается поднять вопрос о мигрантах, чтобы объединить весь народ. Короче, никто не способен руководить Францией.

Несмотря на поддержку Брюсселя и США, режим Макрона дискредитирован в глазах значительной части населения… Так дискредитирован, что это тревожит Брюссель и международные институции. Поэтому повторяющиеся манифестации (жилетов) необходимы, даже если они не приносят немедленного результата, не кончаются ничем. Единственным выходом является создание движения типа Сальвини, ведомого новым лидером".

Эдуард Лимонов
24.02.19

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551001200
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