XV Акт французской национальной забавы - Макроно-гон, - Э.Лимонов

12:40 24.02.2019

Ну когда же?! "Никто не способен руководить Францией"



XV Акт общенациональной французской борьбы за уход Макрона

Ну когда же?! "Никто не способен руководить Францией"



Я наблюдаю за желтыми жилетами с ревностью и требовательностью и нетерпением. Ну когда же, когда же они победят?



Непонятна их стратегия.



На российском опыте я усвоил, что массы рано или поздно устают от непобед. В случае борьбы против президента и правительства непобеда - это поражение.



Потому я каждую субботу тревожусь за желтых жилетов. Сколько их выйдет? Смогут ли в этот раз скинуть власть Макрона и макроновцев?



Приготовления к XV акту, в общих чертах:



В Париже желтые жилеты соберутся у Триумфальной арки к 11 часам, а в 13 часов пойдут в сторону Трокадеро.



По другим сведениям, состоятся две отдельные манифестации, и сбор на одну из них у Триумфальной арки, а на другую у Трокадеро. По еще третьим сведениям, состоятся целых пять манифестаций в Париже и несколько митингов.



В Facebook "жилеты" анонсировали манифестацию "желтое цунами". По состоянию на 22 февраля себя записали "интересующимися" более 13 000 человек.



"Интересующимися" записали себя 4 500 человек на манифестацию под общим длинным лозунгом "Останемся мирными перед лицом насилия государства. Мы будем более легитимны в глазах всех".



Эрик Друо возглавляет группу "Франция в гневе!" - они хотят заглянуть в Салон сельского хозяйства в парке Порт де Версаль в Париже.



Человек, подозреваемый в выкрикивании оскорблений антисемитского характера философу Алену Финкелькрауту в ходе манифестации 16 февраля, вызван предстать перед коррекционным трибуналом в Париже 22 мая.



В Клермон-Ферране ожидают от 3 000 до 10 000 участников.



В Ренне ожидают от 2 000 до 3 000 манифестантов.



Еще анонсированы манифестации в Тулузе, Бордо, Шамборе, в Эпиналь и других городах.



Тулузские желтые жилеты соберутся на аллее Жана Жореса после полудня. Организаторы ожидают много народа, поскольку "все города вокруг координируют себя на эту огромную манифестацию в Тулузе".



Но вот уже и вечер. Слово Тьерри М. :



"В Париже марш был длинным, 12 км, стартовал на Елисейских, большой тур по авеню Опера, затем Большие бульвары и длинный обход, чтобы прибыть на Трокадеро, потому что все "чувствительные" места - Палата депутатов, Конкорд, и, понятное дело, подходы к Елисейским полям были блокированы, как и во все субботы. Президент был в Салоне сельского хозяйства на Порт де Версаль вместе с впечатляющим эскортом службы безопасности (некоторые жилеты выразили желание туда придти), что выдало его страх больше, чем другие вещи.



Все проходило спокойно, несмотря на провокаторские декларации министерства внутренних дел и всех интеллектуалов, которые хотели запретить желтых жилетов под предлогом "антисемитизма", также как большие еврейские ассоциации, такие как CRIF или LICRA. Намеренно смешать движение жилетов с неонацистами и/или исламистами было единственным ответом на угрожающие нотации Брюсселя и ООН.



Да, мол, это нацисты, и мы имеем право отстреливать их. Но правительство под давлением международных СМИ вынуждено было обратить внимание на полицейское насилие, и полиция была много более осторожна. В Париже, во всяком случае.



Манифестанты говорили об исключительных вспышках насилия в Клермон-Ферране. 15 арестованных и раненых. В ложбине у подножья гор, город легко может быть окружен. Полиция там также нашла якобы оружие у некоторых манифестантов. Неизвестно в точности - что.



Возможно, фермеры взяли их охотничьи ружья?



В Париже манифестанты были в большом гневе за то, что их обвинили в антисемитизме и ассимилировали с нацистами. Лозунги, враждебные интеллектуалам и журналистам, встречались постоянно. Все, впрочем, шло неплохо до конца дня, до Трокадеро. Там толпа и некоторые радикальные элементы не захотели расходиться, и они значительно превосходили в количестве полицию, некоторые имели запас бутылок и других объектов для бросания, и уже было большое количество народа, и флики отступили множество раз.



Полиция этого не ожидала: в этот раз, следуя новой тактике желтых жилетов, было множество кортежей, чтобы дезорганизовать силы порядка. Он употребили газы, но полицейских не было достаточно, чтобы удерживаться, и манифестанты отправляли им гранаты ударами ноги. Трокадеро не так легко окружить, там множество выходов на улицы и авеню со всех сторон, большой сад, откуда можно выйти в 8-й аррондисмант и 16-й, маленькие подымающиеся улочки и лестницы, ведущие к рю Пасси.



Флики должны были ожидать многочисленные подкрепления, чтобы рассеять манифестантов и окружить территорию. Но некоторое время флики не были многочисленными, и видно было, что они не в своей тарелке. Толпа была достаточно значительна, чтобы их оттеснить. Затем манифестанты были очень горды тем, что заставили отступить полицию.



Как всегда, цифры МВД - фантазия, они анонсировали 46 600 манифестантов во всей Франции".



По показаниям подсчетной организации Le nombre jaune, количество французских граждан, вышедших на улицы 23 февраля 2019 года, - 113 392.



Считаю нужным также привести здесь мнение Тьерри М. по поводу политической ситуации во Франции в целом. Читателю это мнение поможет разобраться в происходящем.



Итак, Тьерри М. опять:



"Возможно, мы живем в период предреволюционный, некоторые вокруг меня говорят о 1905 годе…



Причина скорее простая. Нет политической альтернативы Макрону, который все более и более ненавидим, исключая буржуазию и привилегированные слои. Марин Ле Пен проявила свою политическую неспособность во время выборов, в частности, во время телевизионных дебатов, и весь мир, даже ее сторонники, знают теперь, что она не фигура лидера государства. И она внушает страх, все думают, что ее избрание вызовет гражданскую войну, она в любом случае некомпетентна.



С Макроном мы уже имеем хаос, как мы видим. Слева тоже никого нет. Соцпартия себя совершенно дискредитировала, и Меланшон не решается поднять вопрос о мигрантах, чтобы объединить весь народ. Короче, никто не способен руководить Францией.



Несмотря на поддержку Брюсселя и США, режим Макрона дискредитирован в глазах значительной части населения… Так дискредитирован, что это тревожит Брюссель и международные институции. Поэтому повторяющиеся манифестации (жилетов) необходимы, даже если они не приносят немедленного результата, не кончаются ничем. Единственным выходом является создание движения типа Сальвини, ведомого новым лидером".



Эдуард Лимонов

24.02.19