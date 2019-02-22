WP: беспилотник "Калашникова" изменит мир (видео)

13:31 24.02.2019

Новый беспилотник-камикадзе KYB концерна "Калашников" может произвести революцию в вооружении точно так же, как в свое время это сделал автомат АК-47. Об этом пишет газета The Washington Post.



Как отмечается, беспилотник может изменить само "лицо войны".



В издании подчеркнули, что в свое время автомат АК-47 имел успех за счет низкой цены, высокой эффективности и простоты в использовании. Новый беспилотник "Калашинкова" также не будет вызывать сложности при эксплуатации. При этом он будет дешевым и эффективным.



Ранее сообщалось, что опубликовано видео нового беспилотника "Калашникова".





