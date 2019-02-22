 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Франция. Протестная суббота "желтых жилетов" собрала 46 600 протестующих
14:30 24.02.2019

Протестная суббота "желтых жилетов" завершилась арестами

По данным французского МВД всего в акциях протеста по стране приняли участие 46 600 человек, что на пять тысяч больше, чем неделю назад. В Париже их было около шести тысяч.
Как правило, протестные акции в Париже завершались на Елисейских полях. Однако эту протестную субботу "желтые жилеты" изменили своей традиции, избрав конечной точкой столичной манифестации площадь Трокадеро, с которой открывается лучший вид на Эйфелеву башню.

Французские полицейские потребовали ужесточить меры против манифестантов
Правда, как и раньше, финал прошедшей вполне мирной акции в виде 12-километрового марша по залитым ярким солнцем парижским улицам, был явно смазан. Когда "жилеты" вступили на площадь, начались спорадические столкновения с полицией, спровоцированные экстремистами-антиглобалистами из "черного блока". Длились они примерно до 18:30 (20:30 мск). Полицейские использовали слезоточивый газ и отлавливали наиболее агрессивных парней как в черном, так и в желтом. Те метали в них бутылки, а затем даже пытались разобрать участок булыжной мостовой. 28 человек были арестованы. Двое - ранены. С наступлением сумерек площадь была полностью очищена от манифестантов, и приобрела свой обычный вид.

Отметим, что наиболее ожесточенные стычки в эту субботу произошли совершенно в других местах. Это в первую очередь Клермон-Ферран, крупный город в самом центре Франции, куда "жилеты" съехались не только со всего департамента Пюи-де-Дом, но и из соседних регионов. Причем не с пустыми руками. Еще до начала шествия полиция задержала 18 человек, у которых обнаружила тяжелые металлические шары для игры в петанк, бейсбольные биты, ломики, а также кастеты. 2500 неформалов по утру вели себя достаточно мирно, но когда полиция пополудни преградила им путь в центр города, возмутились, что привело к ожесточенным столкновениям. На улицах полыхали пластиковые контейнеры для мусора, с десяток витрин магазинов и банковских отделений были разбиты.

Фото: Sameer Al-Doumy / AFP
"Желтые жилеты" проводят 15-й общенациональный день протестов
Неспокойно было и в городе Ренне, административном центре региона Бретань на западе Франции. Там также демонстранты, а их там было две тысячи, решили пробиться в центр города, хотя накануне местный префект вообще запретил в эту субботу проводить какие-либо сборища. В итоге полиция использовала против протестующих не только слезоточивый газ, но и спецружья, стреляющие резиновыми пулями. Среди манифестантов несколько человек были ими ранены в ноги. 15 "жилетов" взяли под стражу. Пострадали также шесть ажанов.

Совершенно иная картина наблюдалась в парке знаменитого замка XVI века Шамбор, что в 200 километрах от Парижа в долине реки Луара. Там около 750 "жилетов" провели массовый пикник, заранее согласовав его с администрацией замка и властями. Организовали они этот выезд на природу неспроста: в конце позапрошлого года в этом замке отметил свое 40-летие Эмманюэль Макрон.

Вячеслав Прокофьев (Париж)

Источник - Российская газета
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