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США пытаются перекроить карту Латинской Америки, - В.Васильев
15:36 24.02.2019

"Тот, кто контролирует продовольствие, тот контролирует людей"

Государственный секретарь США Майк Помпео 23 февраля 2019 года сказал, что администрация президента Трампа собирается сменить режимы не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе.

Еще 2 декабря 1823 года в своем ежегодном послании к Конгрессу США президент США Джеймс Монро заявил о том, что с данного момента Американский континент будет свободным от европейского влияния. Так и появилась доктрина Монро ("Америка для американцев"), согласно которой Соединенные Штаты оставляют за собой право контролировать всю Америку: как Северную, так и Южную.

Латинской Америке отведено особое место, она входит в сферу жизненно важных интересов США. В ряде аналитических документов, касающихся этого региона, прямо говорится, что "власть Соединенных Штатов, в первую очередь, распространяется на Западное полушарие".

25% всех сырьевых ресурсов, потребляемых США, поступают с латиноамериканского субконтинента. На этой территории находятся 35% мировых запасов гидроэнергетики, 27% угля, 24% нефти, 8% газа и 5% урана. Кроме того, в этом регионе сосредоточено 40% мирового биоразнообразия и 25% мирового лесного покрова. Территория богата полезными ископаемыми, такими как бокситы, колтан, ниобий, торий, необходимыми для производства вооружения и техники.

По информации на 2017 год, Венесуэла располагает разведанными запасами в 300 миллиардов баррелей нефти, этих запасов при сохранении уровня добычи 2017 года хватит на 341 год. По уровню разведанных запасов нефти страна находится на первом месте в мире.

С таким богатством и с независимой от США внешней политикой спокойной жизни у Венесуэлы не будет. Вашингтон уделял и уделяет стране пристальное внимание с целью демонтажа политического режима и для создания условий внешнего управления.

Что касается заявления по Никарагуа и Кубе, то это не новость. Ранее уже была известна информация, что США планируют сменить власть в ряде латиноамериканских стран в следующей последовательности: Венесуэла, Куба, Никарагуа.

В последнее время США перекраивают карту Латинской Америки. Им уже удалось привести к власти лояльных себе политиков в Колумбии, Аргентине и Бразилии. Кстати, после смены правительства в Бразилии сразу же возросла степень взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Недавним решением правительства Бразилии в состав Южного командования ВС США будет интегрирован действующий бразильский генерал.

Ранее бразильские военные находились на руководящих постах только в миссиях под эгидой ООН. Подчинение офицера высшего военного звена Бразилии военной структуре США, особенно на фоне обострения ситуации с Венесуэлой, весьма показательно. В зону ответственности Южного командования ВС США входят Центральная (кроме Мексики) и Южная Америка и Карибский бассейн.

Что же послужило триггером резкого обострения ситуации по Венесуэле? Есть основания полагать, что решение по резкому ускорению процесса по смене правительства в этой стране было принято после прибытия 10 декабря 2018 года в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ.

Военно-политическое руководство США восприняло потенциальную возможность присутствия в Венесуэле российских самолетов - носителей ядерного оружия очень серьезно. Наши ракетоносцы бывали в этой стране и раньше, в сентябре 2008 года, однако теперь в Белом доме другая администрация, которая готова сразу реагировать на подобные вызовы.

Это предположение подтверждает и дальнейший ход событий в Венесуэле. 23 января 2019 года лидер оппозиции председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо самопровозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

По информации американского издания The Wall Street Journal, заявлению Хуана Гуайдо предшествовал ночной телефонный звонок ему от вице-президента США Майкла Пенса. Данный звонок дал старт секретному плану по смене режима в Венесуэле. Издание также сообщает, что план был разработан в течение последних нескольких недель. То есть сразу после визита российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу.

Кстати, после самопровозглашения Хуана Гуайдо его тут же признал президент США Дональд Трамп, который также призвал президента Венесуэла Николаса Мадуро сложить полномочия и передать их лидеру оппозиции.

Речь в данной ситуации идет о типичной цветной революции, т. е. специальной операции, которая проводится под ширмой народного протеста, "стремления граждан свергнуть диктатора и перейти к свободе и демократии". Все идет по уже отработанному сценарию: оппозиция в стране выступает против законного президента и не признает его власть, затем лидер оппозиции сам объявляет себя президентом, его признают Соединенные Штаты и их союзники. Люди выводятся на протестные акции, которые могут перейти к вооруженному противостоянию с правительством.

Вашингтон хорошо знает слабые места Венесуэлы. Около 90−95 процентов внешних доходов страна имеет от экспорта нефти и нефтепродуктов. Страна мало что производит. Импортирует продукты питания и товары первой необходимости, которые закупает за деньги, поступающие от экспорта.

В конце января 2019 года США ввели очень жесткие санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Именно в США шли поставки 500 миллионов баррелей нефти в сутки, это половина от всей добываемой нефти. Из-за введенных санкций компания резко сократила экспорт и по имеющимся подсчетам получит убыток в размере 11 миллиардов долларов по итогам года. Кроме этого, минфин США заблокировал все активы PDVSA на своей территории на сумму 7 миллиардов долларов.

Условием разблокировки активов выдвигается оставление Николасом Мадуро поста президента и передача власти в стране "демократически избранному правительству".

Еще в ноябре 2018 года США ввели санкции против экспорта золота из Венесуэлы. За 2018 год только в Турцию его было поставлено на 900 миллионов долларов. Однако после введения санкций турецкая компания Sardes сразу же прекратила операции с венесуэльским золотом.

Таким образом, венесуэльское законное руководство уже испытывает острую нехватку финансовых средств на закупку продовольствия и товаров первой необходимости, что будет способствовать социальному взрыву и недовольству граждан. Это первая большая проблема.

С другой стороны, США и их союзники направили в Венесуэлу гуманитарные грузы, которые среди населения должна распределять оппозиция под руководством и.о. президента Хуана Гуайдо. Это делается, чтобы лишить Николаса Мадуро поддержки населения и придать легитимность альтернативному правительству страны.

Вокруг Венесуэлы уже развернуто три центра по приему гуманитарной помощи из США и ЕС: на острове Кюрасао (субъект федерации в составе Королевства Нидерландов), в городе Кукута (Колумбия) и в штате Рорайма (Бразилия).

Чтобы остановить эту гуманитарную интервенцию, президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границы с Бразилией, Колумбией и тремя карибскими островами. В свою очередь самозванец Хуан Гуайдо издал свой указ №001 о свободном доступе гуманитарной помощи на территорию страны и не препятствовании этому со стороны венесуэльских военных. Далее он призвал своих сторонников выдвинуться к границам страны, чтобы обеспечить проход гуманитарных колонн.

Данная провокация Гуайдо сработала. Утром 22 февраля венесуэльские солдаты открыли огонь на поражение по группе гражданских лиц, пытавшихся взломать участок границы с Бразилией для доставки гуманитарной помощи. Два человека убито, более двадцати ранено.

Из-за этого обострения обстановки советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отменил свой визит в Южную Корею перед предстоящим саммитом по ядерной программе КНДР. 25 февраля вице-президент США Майкл Пенс проведет встречу в Боготе, столице Колумбии, с лидерами ряда западных стран.

В связи с недопущением военными Венесуэлы гуманитарной помощи на ее территорию правительство США готовит новые санкции против этой страны, о которых может объявить в ближайшие дни.

Следует заметить, что на военных и чиновников Венесуэлы, особенно на военных, оказывается сильное психологическое давление. С призывами к венесуэльским военным перейти на сторону оппозиции неоднократно выступал президент США Дональд Трамп, его советник по нацбезопасности Джон Болтон, а 20 февраля с подобным обращением выступил командующий Южного командования ВС США адмирал Крейг Фаллер. Военным гарантируется амнистия и спокойная жизнь в кругу их семей.

Психологическое давление дает некоторые результаты. И это вторая большая проблема законных властей Венесуэлы - предательство.

27 января на сторону Хуана Гуайдо перебежал военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. Позже его поддержали директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы дивизионный генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес и посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес. На днях военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал Хуана Гуайдо законным президентом.

Однако Николасу Мадуро пока удается удерживать контроль над армией и госаппаратом. Предательство есть, но оно не носит массовый характер. В данной сложной ситуации одна из важнейших задач - это обеспечение личной безопасности Николаса Мадуро. В конце января был разоблачен заговор, одной из целей которого была физическая ликвидация законного президента Венесуэлы.

В заключение хотелось бы сказать, что ключевым вопросом сохранения у власти президента Николаса Мадуро является решение вопроса обеспечения населения страны продовольствием и товарами первой необходимости на фоне резкого сокращения государственных доходов. Генри Киссинджер еще в 1973 году говорил: "Тот, кто контролирует продовольствие, тот контролирует людей".

Владимир Васильев
24 февраля 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551011760
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