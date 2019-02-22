В Узбекистане запретят браки между кузенами, - проект Минздрава

18:47 24.02.2019

В Узбекистане намерены ввести запрет на браки между двоюродными родственниками



В Узбекистане намерены ввести запрет на браки между двоюродными родственниками



В Узбекистане намерены ввести запрет на браки между двоюродными родственниками, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на проект закона, подготовленный Минздравом.



Документ предполагает внесение дополнений в статью 16 Семейного кодекса, в которой описаны обстоятельства, препятствующие заключению брака.



На сегодняшний день браки запрещены если один из будущих супругов имеет психические расстройства (душевная болезнь или слабоумие), или состоит в другом браке.



Также запрещено вступать в брак родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также усыновителям и их усыновленным (удочеренным).



Новый закон планирует дополнить этот перечень запретом на заключение брака между двоюродными родственниками.



Напомним, что согласно действующему законодательству Узбекистана, брачный возраст устанавливается для мужчин в 18 лет, для женщин – в 17 лет.



Однако, при наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), хоким района или города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст не более чем на один год.



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Темир Исаев