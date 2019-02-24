Модуро отбил 1-ю попытку "гуманитарной" интервенции. "Проверка на дорогах" переросла в мини-войну

00:27 25.02.2019

Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции



Попытка прорыва "гуманитарного конвоя" оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы "сил демократии" и их кураторов с "режимом Мадуро" в вооруженный конфликт с участием интервентов?



"Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась", - объявил президент страны Николас Мадуро, выступая на митинге сторонников в субботу вечером.



Этому предшествовали столкновения на колумбийской границе, где активисты венесуэльской оппозиции предприняли попытку прорыва кордона на бронированных машинах с предполагаемой "гуманитарной помощью", прибывших на границу с Колумбией со стороны колумбийского города Кукута.



Венесуэльские власти заявляли, что в грузовиках собираются перевезти не продукты, медикаменты и предметы личной гигиены, а как минимум, партии оружия. А то и американских спецназовцов в "троянском коне".



Силовики, перехода на сторону народа которых так желает оппозиция и Вашингтон, не стали колебаться и применили спецсредства, в том числе заряды со слезоточивым газом. Несколько грузовиков из "гуманитарного конвоя" были сожжены, остальные завернули назад.



В результате столкновений, в которых приняли участие и гражданские, пострадали, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Среди них Николь Крамм – ведущий оператор Redfish, дочернего проекта RT, которая "чудом выжила", едва не попав под колеса машины оппозиционеров.



Мадуро, таким образом, получил повод говорить о победе над противником. Заочно полемизируя со своими оппонентами, венесуэльский президент подчеркнул: "Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!" (справедливости ради заметим, что дестабилизация в Венесуэле продолжается куда больше, чем 30 дней). Столкновения на границе он назвал "шоу", устроенным с подачи правительств США и Колумбии. Не помог и лично Дональд Трамп, объявил Мадуро, слова которого приводятся в его Twitter.



В Москве однозначно оценили итоги стычки. "Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством "гуманитарной помощи" провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники", – констатировал сенатор Алексей Пушков, добавив, что Мадуро, однако, продолжат испытывать на прочность.



В то же время, столкновения дали и нужную "картинку" противникам Мадуро. Агентство Reuters в воскресенье настойчиво сообщало о "двух убитых протестующих" – ранее и Госдеп заявлял о том, что "головорезы" из "вооруженных банд", посланных Николасом Мадуро, нападали на мирных жителей. Кроме того, заголовки мировых СМИ теперь пестрят фразами типа "Режим Мадуро сжег гуманитарную помощь".



На этом фоне самопровозглашенный президент, спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо, который провожал "гуманитарные" грузовики с колумбийской стороны до границы, открыто требует прямого вмешательства в дела своей страны.



"[События] вынуждают меня принять решение: официально предложить международному сообществу, что у нас должны быть открыты любые (читай - силовые - прим. ВЗГЛЯД) возможности для обеспечения свободы нашей страны", – написал лидер оппозиции в Twitter.



Позже в среду Гуйдо подтверждает свою линию на силовое решение конфликта. Его представитель официально попросил у Группы Лимы, в которую входят 12 американских стран, признавших Гуайдо, "усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро".



Эти слова попадают в кон сделанному накануне заявлению госсекретаря Майка Помпео, который без обиняков подтвердил: США нацелены на смену власти Венесуэле – а также на Кубе и в Никарагуа. Помпео, напомним, также пригрозил, что США "примут меры" в отношении тех, кто мешает "восстановлению демократии" в Венесуэле.



Значит ли это, что стоит ждать внешнего силового вмешательства в венесуэльский кризис?



Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян считает: до раунда, предполагающего интервенцию США, дело не дойдет.



"Никакого вторжения американцев не будет. Вице-президент США Майкл Пенс, который приезжал в Латинскую Америку сразу после того, как Дональд Трамп пришел к власти, понял: все латиноамериканское сообщество будет против такой интервенции", – сказал Дабагян газете ВЗГЛЯД.



"Более того, начало вторжения сплотит Венесуэлу, вне зависимости от того, кто и каких взглядов придерживается", – добавил эксперт.



Но, безусловно, напряженность внутри Венесуэлы будет сохраняться, прогнозирует эксперт. Исполнился месяц с того момента, как Хуан Гуайдо, будучи легитимным председателем парламента – Национального собрания, объявил себе и.о. главы государства; сейчас он хочет обеспечить доставку гуманитарной помощи, от кого бы она ни шла, отмечает Дабагян.



"Экономическое положение Венесуэлы иначе как трагическим не назовешь", – констатирует собеседник. Факт остается фактом – более 3 млн человек уже эмигрировали из страны, напоминает Дабагян.



По оценкам Международного валютного фонда, общий спад ВВП страны с 2013 года составил более 50%, а уровень накопленной годовой инфляции, как утверждается, в 2018 составил безумные 1,7 млн процентов, и 191,6% только за январь этого года. В этой ситуации, если Гуайдо и его сторонники рассчитывают подорвать режим не с помощью силы, а раздачей "гуманитарки" (Трамп, напомнил, говорил о 200 тоннах продуктов и медикаментов, собранных для Венесуэлы), то этот расчет может оказаться верным.



"Мадуро говорит, что в Венесуэле нет голодающих и умирающих от голода детей. Они есть! Это он сидит в своем дворце, а мы здесь пашем. Не он!", – цитировал Euronews некоего неназванного активиста оппозиции, участника столкновений с федеральной и военной полицией в приграничном городе Пакайрама. Другие источники тиражируют слухи о том, что в венесуэльской провинции якобы уже свирепствует голод, люди едят собак и кошек. "То что в Венесуэле царит голод, что люди умирают на улицах – это неправда. У нашего правительства есть механизм доставки продуктов питания для 6 млн семей", – заверил в интервью "Царьград-ТВ" посол Боливарианской республики в Москве Рафаэль Фариа Тортоса. Но и он признает: "В магазинах есть не все продукты".



Продолжающийся экономический и социальный коллапс дает Гуайдо повод обвинить "режим Мадуро" в том, что он предал заветы Уго Чавеса, и, мол, "принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы голод, насилие, репрессии и страх".



Таким образом, делают вывод эксперты, Хуан Гуайдо и другие противники действующей венесуэльской власти рассчитывают свалить ее, используя внутреннее недовольство – в ожидании того, что преемнику Чавеса откажут в поддержке "бедные и обездоленные", то есть те, к кому всегда апеллировали "чависты", и в том числе сам Мадуро. При том, что США не скрывают готовности к военному вторжению, то "освобождение", о котором говорит Гуайдо, вряд ли для него подразумевает силовой сценарий.



Тем временем, граница страны сейчас в буквальном смысле на замке – перекрыты три моста на трассах, соединяющих Венесуэлу с Колумбией, кроме того, накануне Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Судя по заявлениям властей, спокойно и в столице.



"Проезжаю по улицам Каракаса – все спокойно и тихо", - сообщает Мадуро. К твиту приложено видео, на котором, действительно, президент (по первой специальности – водитель автобуса) спокойно рулит по городу.



Nicolás Maduro

✔

@NicolasMaduro

Recorriendo las calles de Caracas, en calma, tranquila. Le envío mis saludos y agradezco al pueblo de Nueva York por su solidaridad activa, expresada en las calles, con Venezuela. ¡La Paz Vencerá!



24 февр. 2019 г.

Михаил Мошкин