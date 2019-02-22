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"Оглушительный провал": почему Назарбаев отправил правительство в отставку? - С.Султангалиев
00:28 25.02.2019

"Казахстан находится на пороге важных политических преобразований"

"Кадровая политика в Казахстане выстроена таким образом, что перемещения по служебной лестнице чиновников не зависят от их способностей, ответственности и конкретных результатов деятельности", - заявил политический аналитик Султанбек Султангалиев, комментируя ИА REGNUM отставку правительства Казахстана.

ИА REGNUM : Впервые в истории Казахстана правительство целиком ушло в отставку. Но, по факту, это мало что меняет. Об этом говорили и в прошлом году, и в начале этого. Вы можете отметить наиболее яркие провалы теперь уже бывших министров?

- Правительство Бакытжана Сагинтаева изначально являлось правительством "политических камикадзе", и то, что оно, почти не меняясь в своем составе, сумело продержаться относительно долго, можно отнести как на счет личных и управленческих качеств, проявленных премьером, так и на стечение политических обстоятельств, которые постоянно оттягивали время "традиционного жертвоприношения" особо отличившихся министров.

Отличие заключается в том, что в этот раз жертвенным бараном стало все правительство - впервые в истории страны глава государства отправил в отставку весь кабинет министров. Однако я уверен в том, что многие из них вернутся вновь в свои кресла, за исключением двух-трех министерств, к руководству которыми придут новые люди.

Самым щедрым на публичные скандалы, имевшие большой общественный резонанс, было, пожалуй, министерство образования и науки. Это и коррупция при распределении научных грантов, и издание учебников сомнительного качества, и традиционное Единое национальное тестирование выпускников школ, и зарубежные командировки важных чиновников, и реформирование системы отечественного образования, вызывающие многочисленные нарекания со стороны общественности.

На мой взгляд, сложно припомнить более непопулярного министра образования и, наверное, вообще министра, нежели Ерлан Сагадиев.

Если смотреть комплексно, то, безусловно, очевиден оглушительный провал всего социально-экономического блока правительства. Несмотря на всю бравурность министерских реляций, тем не менее правда о снижении уровня жизни населения и провале реализации государственных программ достучалась даже до Акорды.

ИА REGNUM : Как Вы считаете, дело только в конкретных чиновниках или же в системе в целом?

- В любом деле всегда важен личностный фактор, то есть уровень профессионализма и личной компетентности означает, безусловно, очень многое. К сожалению, кадровая политика выстроена таким образом, что перемещения по служебной лестнице тех или иных чиновников не зависят от их способностей, ответственности, конкретных результатов деятельности.

Подобная особенность проистекает от самой системы государственного управления и принципов ее функционирования.

ИА REGNUM : Что можно сделать, чтобы провалы не повторялись?

- Провалы будут неизбежно повторяться, так как они носят, как подчеркивалось выше, системный характер.

Эффективным средством их устранения являются масштабные политические реформы, которые, помимо демократических преобразований общественно-политической жизни, в сугубо административном смысле несли бы расширение полномочий правительства и парламента, так как сейчас премьер-министр не обладает необходимыми рычагам управления: он даже министра не может уволить самостоятельно, как и назначить. То же самое можно сказать и о парламенте.

Казахстан стоит на пороге важных политических преобразований, и отставка кабинета министров, будем надеяться, лишь первый шаг на пути комплексной реконструкции всей политической системы.
Евгения Ким

Евгения Ким, 22 февраля 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551043680
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