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Газовые санкции Вашингтона, - П.Искендеров
00:45 25.02.2019

Основными конкурентами на ранке газа в Европе станут "Газпром" и поставщики СПГ

Российские проекты в сфере производства и экспорта СПГ все больше беспокоят США. Двухпартийный законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), внесенный 13 февраля в Конгресс США пятью сенаторами (три демократа, два республиканца), включает наряду с мерами в банковско-финансовой сфере санкции против инвестиций в российские проекты по сжижению природного газа за пределами России. Законопроект предусматривает также санкции против российских нефтяных проектов за рубежом и наказание за поддержку проектов по разработке нефтяных ресурсов в России.

Речь идет о второй, усиленной версии законопроекта. Предыдущая, представленная в 2018 году, не дошла до голосования в Конгрессе США, но после ноябрьских (2018) промежуточных выборов состав Конгресса изменился. В новой версии впервые появились ограничительные меры против российских СПГ-проектов.

То, что российский СПГ может попасть под санкции, естественно, вызывает тревогу. Если санкции будут приняты, они ограничат работу западных нефтесервисных компаний в новых добычных проектах в России в условиях, когда российские компании сильно зависят от западных технологий.

В настоящее время сразу несколько российских энергетических компаний анализируют перспективы наращивания производства СПГ и его экспорта в Европу и Азию. В частности, "Газпром нефть" изучает перспективы сооружения собственного завода по производству СПГ на Ямале. Согласно предварительным оценкам, себестоимость производства СПГ у "Газпром нефти" составит примерно 6,5 доллара за миллион условных британских тепловых единиц, что сопоставимо с себестоимостью новых СПГ-проектов в США, продукция которых выйдет на мировые рынки в 2022-2025 годах. "У "Газпром нефти" формируется привлекательный кластер на Ямале вокруг Новопортовского месторождения".

Еще больший эффект может быть получен в результате кооперации с компанией НОВАТЭК, которая тоже планирует наращивать производство СПГ в Арктике. Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон сообщил, выступая в Давосе, что его компания может построить еще две-три линии по сжижению газа по российской технологии к 2030 году.

Обсуждаются планы по запуску в конце 2024 года первой линии третьего СПГ-проекта на ресурсной базе Ямала или Гыдана. В рамках этого проекта предполагается наладить производство 4,8 млн тонн СПГ в год на основе использования российской технологии "Арктический каскад", платформы с гравитационным основанием и газовой турбины российского производства одновременно с реализацией проекта "Арктик СПГ-2". А введенный в строй завод "Ямал СПГ" уже работает с превышением проектной мощности на 6-7%.

Российские проекты в сфере СПГ – это в перспективе реальная конкуренция поставкам в Европу американского сжиженного газа. Определяет ситуацию растущий спрос на газ в Европе, что сокращает разницу в цене для европейских и азиатских потребителей. В настоящее время "азиатская премия" составляет для поставщиков СПГ всего около 0,5 доллара за миллион британских тепловых единиц. Согласно расчетам аналитиков Центра энергетики бизнес-школы "Сколково", подобная ситуация "стимулирует приток СПГ в Европу".

В 2019 году в США ожидается ввод в действие новых СПГ-проектов и выведение на полную мощность производств, запущенных в прошлом году. Вместе с тем восстанавливается и растет спрос на СПГ на азиатских рынках. Что же касается ситуации на газовом рынке Европы, то определяющим становится сокращение добычи на Гронингенском месторождении в Нидерландах – на 15 млрд кубометров газа к 2023 году. По оценке аналитиков компании Interfax Global Energy, добыча в Европе сократится в первом квартале текущего года на 2,7%.

В 2017 году зависимость стран-членов ЕС от импорта газа составляла 75%. Международное энергетическое агентство (МЭА) в обнародованном в ноябре 2018 года ежегодном докладе-прогнозе предполагает, что этот показатель вырастет к 2025 году до 86%, а Россия останется "крупнейшим поставщиком на этот [европейский] рынок и одним из самых конкурентных с точки зрения цены газа". В 2017 году поставки трубопроводного газа из России в Европу составляли 34,68% совокупного европейского газового импорта. На долю поставок из Алжира (включая СПГ) приходилось 8,85%, сжиженного природного газа из Катара – 4,28%.

В связи с истощением месторождения в Гронингене представляет особый интерес позиция правительства Нидерландов в дискуссии по вопросу о внесении поправок в Газовую директиву ЕС с целью заблокировать сооружение газопровода "Северный поток - 2". Амстердам вместе с Берлином высказался против предоставления Еврокомиссии права контролировать межправительственные соглашения о транспортировке газа и тем более блокировать их. Голландское правительство настаивает также на выведении из-под действия обновленной Газовой директивы не только уже построенных газопроводов, но и трубопроводов, находящихся в стадии строительства, в том числе "Северного потока - 2".

"Возникает вопрос, каким образом ЕС будет в дальнейшем покрывать свои потребности", – приводит слова Франка Умбаха, директора по исследованиям Европейского центра по безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) при лондонском Королевском колледже, газета Die Welt. На кону стоит многое. В 2017 году Евросоюз импортировал 360 млрд кубометров газа – на 10% больше, чем в 2016 году. К 2025 году, по оценке экспертов МЭА, может быть установлен рекорд всех времен – 409 млрд кубометров, прогнозирует Die Welt. ""Газпром" и поставщики СПГ – вот кто будет конкурировать за европейский рынок. И обе стороны будут атаковать", – говорит Франк Умбах, считающий, что до 2030 года импорт газа из России в Европе будет расти.

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 24.02.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551044700
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