"Зеленая рапсодия". "Оскары" этого года получили кино про страдания угнетаемых негров и певцов-педерастов

06:45 25.02.2019

"Зеленая книга" завоевала "Оскар" как лучший фильм



Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте "Зеленая книга" режиссера Питера Фарелли. Для него эта номинация на "Оскар" и последующая победа стали первыми в карьере.



Фильм основан на реальных событиях, в центре сюжета - история вышибалы Тони Валеллонга, устроившегося работать водителем к чернокожему пианисту Дону Ширли. Вместе с шофером музыкант отправляется на гастроли по южным штатам Америки, где царит расизм.



Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али. Второй удостоился сегодня "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана. "Зеленая книга" также завоевала награду за лучший оригинальный сценарий. Помимо этого лента ранее получила главную награду Гильдии продюсеров Америки, а также два "Золотых глобуса" (лучшая комедия и лучший сценарий).



За "Оскар" в самой престижной категории в этом году боролись восемь картин, в числе которых также были: "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Черная пантера", "Власть", "Богемская рапсодия", "Рома".