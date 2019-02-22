В парламент Молдавии проходят четыре партии: додоны - 31%, сборная солянка Acum - 26%, плахотнюки - 24%, шорцы - 8%

08:50 25.02.2019

В парламент Молдавии проходят четыре партии



Партия социалистов, которой руководит пророссийский президент Молдавии Игорь Додон, лидирует по итогам обработки 97,15% бюллетеней на парламентских выборах. По информации на сайте ЦИК страны, социалисты набирают 31,43% голосов.



На втором месте идет оппозиционный блок "Acum", сформированный "Платформой "Достоинство и Правда"" и Партией действия и солидарности (26%), на третьем - Демократическая партия Молдовы (24,08%). Четвертое место занимает партия "Шор" бизнесмена Илана Шора (8,49%). Остальные 11 партий не преодолевают 6-процентный избирательный барьер.



Явка избирателей на выборах составила 49,21%. Напомним, выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по округам.