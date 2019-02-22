 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 24.02.2019
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Суббота, 23.02.2019
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Пятница, 22.02.2019
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В парламент Молдавии проходят четыре партии: додоны - 31%, сборная солянка Acum - 26%, плахотнюки - 24%, шорцы - 8%
08:50 25.02.2019

В парламент Молдавии проходят четыре партии

Партия социалистов, которой руководит пророссийский президент Молдавии Игорь Додон, лидирует по итогам обработки 97,15% бюллетеней на парламентских выборах. По информации на сайте ЦИК страны, социалисты набирают 31,43% голосов.

На втором месте идет оппозиционный блок "Acum", сформированный "Платформой "Достоинство и Правда"" и Партией действия и солидарности (26%), на третьем - Демократическая партия Молдовы (24,08%). Четвертое место занимает партия "Шор" бизнесмена Илана Шора (8,49%). Остальные 11 партий не преодолевают 6-процентный избирательный барьер.

Явка избирателей на выборах составила 49,21%. Напомним, выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по округам.

Источник - коммерсант
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