Назарбаев перезагрузил Казахстан. Республику ожидают внеочередные президентские выборы, - В.Панфилова

09:25 25.02.2019

В Астане 27 февраля состоится юбилейное заседание правящей партии "Нур Отан", на котором может быть объявлено о проведении в Казахстане внеочередных президентских выборов. Накануне глава государства Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство и подписал указ, согласно которому с казахстанской валюты будут изъяты надписи на русском языке. По мнению экспертов, это решение способствует повышению рейтинга главы государства с расчетом на предстоящие выборы, особенно среди молодежи.



Нурсултан Назарбаев в конце прошлой недели отправил в отставку кабинет министров Бакытжана Сагинтаева. Официальная версия – правительство совершило ряд ошибок и проявило некомпетентность, народ этим недоволен. Градус социального недовольства в стране в последнее время повышается. Доходы населения продолжают падать, тарифы и цены расти, проблемы безработицы не решаются, малый и средний бизнес не развивается из-за того, что все сектора экономики возглавляют приближенные к власти люди.



Впрочем, как считают эксперты, все эти обвинения справедливы лишь в одном – правительство продемонстрировало свою некомпетентность в части соблюдения негласного общественного договора между населением и властями Казахстана. Серьезнейшим образом, подставив тем самым Нурсултана Назарбаева, допустив, что общество начало сомневаться в верности курса и мудрости верховного руководства страны, самого Елбасы (лидер нации – титул Нурсултана Назарбаева). "Это совсем уже другой уровень угроз для власти, уровень, на котором личные и деловые качества конкретного министра или акима (главы. – "НГ"), их близость или отдаленность от Акорды, а также другие факторы никакого значения не имеют. Прощать такое нельзя и снимать надо всех", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко.



По мнению эксперта, речь в данном случае не идет о смене стратегических приоритетов власти и других глобальных изменениях в Казахстане. "Отставка кабинета, хлесткая, показательная – она про другое, про мудрость Назарбаева, стоящего на страже общественного договора и интересов населения. Про хорошего верховного лидера и плохих "бояр", обманувших его доверие и за это справедливо, сурово и стремительно наказанных", – полагает Панкратенко. А поскольку решительность и массовость в наказании чиновников встречены в обществе с чувством глубокого удовлетворения и признательности к лидеру страны – уже сейчас можно сказать, что этот шаг Назарбаева – своего рода локальная "операция Перезагрузка" – стал для него вполне успешным, позволив сбросить копившиeся негатив и напряжение, направив их в "правильное" русло.



Казахстанский политолог Ербол Едилов считает, что Казахстан вступил в новый этап обновления политической элиты. "Обновление правительства скорее всего приведет и к смене кадров в президентской администрации и глав регионов, которые будут играть свою роль в постназарбаевский период. После того как будет сформирован новый кабинет министров, начнется подготовка плацдарма для транзита власти", – сказал "НГ" Едилов. По мнению политолога, на съезде партии "Нур Отан" может быть объявлено о проведении досрочных выборов. Фактически Казахстан уже вступил в новый электоральный цикл. Тем более уже оживился и ЦИК. Страну ожидает избирательная кампания. Вопрос лишь в том, какие из выборов – президентские или парламентские – пройдут раньше.



Заместитель директора центра "Евразийский мониторинг" Жанар Тулиндинова напомнила, что президент в начале февраля обратился в Конституционный совет с просьбой растолковать п. 3 ст. 42 Конституции РК (Республики Казахстан) о досрочном прекращении полномочий президента Казахстана. По мнению совета, из Основного закона вытекает право главы государства на отставку. "Возможно, будет активизирована опция отставки президента по собственному желанию. Это как в театральной драматургии: если на стене висит ружье, то в конце пьесы оно должно выстрелить. Если в Казахстане появилась такая новость, как добровольная отставка, то эта опция должна быть реализована", – сказала "НГ" евразийский эксперт. Она допускает вероятность того, что часть политического актива партии "Нур Отан" на фоне отставки правительства (пока новая волна кризиса не захлестнула Казахстан) выступит на съезде с инициативой проведения президентских выборов. Момент для этого наиболее подходящий.



"Парламентские выборы маловероятны. Поскольку, согласно принятым в 2017 году поправкам в Конституцию, ответственность за создание кабинета министров возлагается на политическую партию, победившую на парламентских выборах, то правительство будет вынуждено вновь уйти в отставку", – сказала Тулиндинова.



О том, будет баллотироваться Нурсултан Назарбаев или будет запущена операция "Преемник", эксперты расходятся во мнениях. "Конечно, возможны самые неожиданные повороты, в конце концов, ни у кого нет и не может быть на 100 процентов достоверной информации о том, какие мысли сейчас и у самого Елбасы, и у его ближнего круга. Но вот объективных предпосылок того, что операция "Преемник" вошла в стадию "вчера – рано, завтра – поздно", в текущей реальности Казахстана пока просто не просматривается. Ни внутри страны, ни в отношениях Астаны с миром. Так что говорить об этой операции можно, никто не запрещает, но практического значения все эти разговоры не имеют. Все решения здесь принимает только один человек – Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он, без всякого сомнения, гроссмейстер большой политики. А гроссмейстер тем и отличается от просто хороших и сильных игроков, что в его партии всегда есть место непредсказуемому решению. Например, поддерживать легенду об операции "Преемник", ничего при этом не делая, лишь пристально наблюдая, как суетятся другие", – отметил Панкратенко.



24.02.2019

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"