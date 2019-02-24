Сирия: трудный путь к миру, - А.Бакланов

09:34 25.02.2019 Москва помогает восстановить Арабскую Республику



Именитые политики и эксперты из многих стран, собравшиеся на минувшей неделе в Москве на международную встречу Валдайского клуба по Ближнему Востоку, особое внимание уделили сирийскому урегулированию. Высказывались различные мнения, но общим было признание роли Российской Федерации в качестве ключевого фактора в деле спасения сирийской государственности от угрозы перехода власти к "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в России).



В самом деле, военная акция России в Сирии в сентябре 2015 года была осуществлена в момент, когда под контролем бандформирований международных террористов находилось девять десятых территории страны. Сегодня ситуация в корне изменилась: девять десятых Сирии освобождено от террористов, правительство плотно контролирует более 70% территории страны.



Правда, сохраняется крупный анклав террористов в Идлибе. На повестку дня выходят очень сложные вопросы, связанные с определением конституционного устройства страны, решением курдской проблемы, выводом иностранных войск с территории САР. Но задача уничтожения ИГ в целом решена, и это дает основания полагать, что наиболее тяжелые времена позади.



В ходе антитеррористической операции на территории Сирии, по данным Минобороны РФ, Военно-космические силы РФ уничтожили более 120 тыс. объектов, более 6 тыс. танков. Было ликвидировано порядка 90 тыс. боевиков, в том числе почти 5 тыс. из РФ и стран СНГ. При российском содействии правительственные войска освободили более 1,4 тыс. населенных пунктов.



В Сирии впервые в мировой практике конфликтного урегулирования в широком масштабе были апробированы новые инструменты стабилизации обстановки. Так, был создан Центр по примирению враждующих сторон, который способствовал возвращению к мирной жизни почти 11 млн человек в примерно 2,5 тыс. населенных пунктов. Более 200 вооруженных формирований заявили о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий.



В настоящее время Россия помогает в решении проблемы возвращения сирийских беженцев с территории иностранных государств. По данным ООН, сирийские беженцы сейчас находятся в 45 странах. Их общее число превышает 6,6 млн человек. Больше всего сирийских беженцев находится в Турции (3,6 млн), Ливане (почти 1 млн), Германии (530 тыс.), Ираке (250 тыс.). В последние месяцы в Сирию вернулось около 140 тыс. человек, в том числе 55 тыс. из Ливана и 80 тыс. из Иордании.



Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1,7 млн сирийцев, в том числе из Ливана – 890 тыс., Турции – около 300 тыс, Германии – 175 тыс. В настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме десять пунктов пропуска возвращающихся беженцев.



Освобождение большей части территории Сирии открыло возможность для постепенного возвращения населения к нормальной жизни. Было восстановлено более 800 школ и 140 медицинских учреждений; отремонтировано пять автомобильных мостов и 1 тыс. автодорог; введено в эксплуатацию порядка 130 объектов водоснабжения, 156 хлебопекарен, 600 электроподстанций, 14 тыс. промышленных предприятий.



Российская сторона организовала и провела более 2 тыс. гуманитарных акций, среди сирийских граждан распределено более 3 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. По данным Минобороны РФ, военными медиками была оказана помощь более чем 100 тыс. жителей.



Российская сторона, несмотря на отсутствие должного взаимодействия с США, которые продолжают незаконно оккупировать 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа, совместно с правительственными инстанциями содействовала операции по оказанию гуманитарной помощи по линии ООН жителям лагеря "Рукбан".



Сегодня в повестке дня новые вопросы, в том числе и те, которые были отложены в период, когда главным было достижение победы над ИГ. Это, в частности, относится к проблеме курдов.



Среди курдских лидеров немало тех, кто полагает, что сейчас созрели уникальные условия для решения вопросов обретения курдами самостоятельности, вплоть до образования своего государства. Дело в том, что курдские военизированные формирования внесли значительный вклад в победу над ИГ. В период ослабления центральной власти в местах компактного проживания курдов возникли хорошо функционирующие органы местного самоуправления, которые без труда могут быть развернуты в формате автономных или даже полностью не зависимых от Дамаска структур.



Центральные власти страны категорически возражают против такого развития событий. Более того, они не в восторге от идеи федеративного устройства страны. Президент САР Башар Асад подчеркивал свою готовность идти навстречу требованиям курдской стороны, но при непременном условии сохранения территориальной целостности государства. По его мнению, предоставление курдам больших прав должно быть составной частью общенациональной кампании по расширению и укреплению демократических основ государства.



Россия выступает за поиск гибких, реалистичных развязок курдской проблемы в рамках существующего сирийского государства. В Москве неоднократно принимали делегации курдских организаций и органов самоуправления. Им разъяснялась наша позиция по этой проблеме. Судя по высказываниям курдских коллег, они были бы готовы изучить наши предложения, направленные на поиск взаимоприемлемых компромиссов.



Им можно было бы предложить подумать над возможностью использования имеющегося опыта других стран в вопросе решения национальных проблем при сохранении национального единства страны. Весьма примечательным представляется вариант организации единого государства в Танзании.



Континентальная Танганьика, где проживают африканские племена банту, исповедующие христианство и традиционные верования, и значительно меньший по размерам и численности населения Занзибар, где всегда было велико влияние ислама и арабской культуры, уже много десятилетий живут совместно в рамках единого государства.



Мне приходилось беседовать с первым президентом этой страны Джулиусом Ньерере, который отмечал, что "секрет" прочности союза прост. Он заключается в предоставлении выходцам из Занзибара большого количества мест в органах общенационального масштаба. Процент занзибарцев в этих органах в несколько раз превышает удельный вес населения этого региона в общей численности населения страны. В результате элита Занзибара, в целом население острова заинтересованы в сохранении единства государства, дающего им возможность получения работы, в том числе и руководящего уровня, в органах общенационального управления.



Возможно, и в случае сирийских курдов развязкой могло бы стать предоставление курдам "непропорционально" большого числа мест во властных, деловых и других структурах САР.



Сирийский кризис совпал по времени с резким обострением международной ситуации. В результате деструктивной политики США, ряда их союзников, в том числе постоянных членов СБ ООН, роль этой универсальной организации оказалась малоэффективной. В этих условиях хорошо зарекомендовали себя новые инструменты кризисного урегулирования, в первую очередь формирование тройки международных спонсоров сирийского мирного процесса – России, Ирана, Турции.



Конечно, между этими странами существует немало различий в подходе к сирийской проблеме, но они проявили мудрость и большое политическое искусство, объединяя свои усилия на тех направлениях, где это было возможно, в интересах преодоления кризиса в САР.



Россия намерена в максимальной степени использовать потенциал этого "ситуационного объединения", продолжить усилия, направленные на формирование возможно более широкого международного объединения, способного помочь довести до конца антитеррористическую кампанию в Сирии и оказать содействие в постконфликтном восстановлении.



За годы войны бюджет Сирии сократился более чем вдвое, золотовалютные резервы – в 16 раз. Но руководство страны сумело в труднейших условиях обеспечить снабжение населения подконтрольных правительству районов, и это – огромное достижение режима, свидетельство большого внутреннего потенциала развития и реконструкции страны.



Сейчас много говорят о внешней помощи в вопросах восстановления Сирии. Как представляется, главная "внешняя" помощь должна заключаться в прекращении попыток вмешательства во внутренние дела страны. Сирия обладает немалым собственным потенциалом в строительной отрасли, производстве товаров народного потребления и продуктов питания.



В целом можно говорить о том, что сирийский народ выстоял и одержал историческую победу над ИГ, силами международного терроризма. Вспоминается в этой связи беседа с президентом Асадом, которая состоялась в ходе визита в САР парламентской делегации РФ в сентябре 2011 года, в самом начале вооруженного конфликта.



В тот период все находились под впечатлением от трагических событий в Ираке и Ливии. Обращаясь к нам, президент сказал: "В этих странах, к сожалению, американцам удалось осуществить свой сценарный план разрушения государственности. Уверен, что в Сирии такой план не сработает. Мы, сирийцы, хотели бы войти в историю в качестве страны, где такие планы провалятся. Это послужит хорошим уроком американцам и хорошим примером для других стран и народов. Но мы сможем сделать это только в опоре на наших верных друзей – Российскую Федерацию". Похоже, что это намерение Асада было реализовано. Весомое развитие получило и боевое взаимодействие наших стран на антитеррористическом направлении. Впереди еще много сложных проблем, но достигнутые успехи позволяют рассчитывать на то, что народ Сирии защитит свой суверенитет и независимость при содействии РФ.



Об авторе: Андрей Глебович Бакланов – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, эксперт клуба "Валдай".

24.02.2019 Источник - независимая газета

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