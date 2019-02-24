Кто нападает на турецкую армию в Ираке и мытарства курдов Сирии, - С.Шакарянц

09:59 25.02.2019 Курды региона не являются хозяевами своей судьбы и стали расхожей картой в руках других стран. Порок же сирийских курдов – в том, что они хотят "усидеть на двух стульях", играя по плану США о создании квазигосударства, с чем не согласны Сирия, Россия и Иран



Не сегодня и не вчера была явлена мировому сообществу вполне визуально ощутимая истина - на данном этапе урегулирование на Ближнем Востоке, в особенности по Ираку и Сирии, трудно себе представить без того или иного решения курдского вопроса международной политики. Но после провала "референдума о независимости" в Иракском Курдистане ситуация зашла в тупик, тем более что обострились противоречия межкланового характера среди самих курдских племен региона. К сожалению, курды региона на сегодняшний день не являются хозяевами своей судьбы и стали, скорее всего, просто расхожей картой в руках тех стран, которые в той или иной мере "занимаются" курдской проблемой. В свою очередь это обстоятельство способствует углублению нескольких, а не одного, расколов в курдской среде.



К концу февраля, по известным причинам, в центр внимания вновь переместился вопрос о курдах в Турции и Сирии. Касаемо Турции, увы, с сожалением констатируем в очередной раз, что чрезвычайно трудно пробиваются в мировое информационное пространство сведения о том, как идет турецко-курдская война. В начале января мы уже извещали о том, что пешмерга Курдской рабочей партии (PKK) возобновил бои в Турции против турецкой армии и жандармерии, предупредив, что из зоны военных действий крайне мало оперативных сведений. И нет возможности создать целостную картину того, что реально сейчас происходит в той части Турции, которая исторически известна как Западная Армения и Северное Междуречье. Но к концу января мир получил некоторые сведения о том, что же происходит в восточной Турции, т. е. из Западной Армении, но из… Северного Ирака. И это обстоятельство дает нам основания предполагать, что после удачной атаки на турок в самом начале января, в дальнейшем перевес турецких военных стал "выдавливать" пешмерга партии PKK - разумеется, в Ирак. Вот очень непонятная, странная информация курдских источников, в частности, агентства Rudaw, от 26 января, причем подтвержденная и Турцией. Турецкая военная база около города Дохук в Иракском Курдистане подверглась нападению. По данным агентства Reuters, по крайней мере один из нападавших был убит. Атака на турецких военных была вызвана недовольством местного населения авиаударами, которые ВВС Турции наносят по объектам партии PKK. В ходе бомбардировок 20−12 января был убит 21 член партии PKK, утверждали турецкие военные источники. Министерство обороны Турции сообщило в Twitter о нападении 26 января, заявив, что нападавшим удалось "частично повредить транспортное средство". Забегая вперед, скажем, что турки соврали, или поскромничали.



Вначале - как мы видим, все признавали, что нападавшими были местные жители иракские курды. Но вот уже 27 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в этом нападении… партию PKK: "Мы знаем, что за этим [нападением - прим.] стоит PKK. Они уже начали провоцировать местное население. Мы знаем, кто конкретно стоит за этими провокаторами. И мы пристально следим за развитием событий", - приводил слова Чавушоглу турецкий телеканал NTV. Тут же, крайне сверхоперативно, было распространено и курдское объяснение произошедшего. Жители района Шиладизе провинции Дохук собрались, как указывали курдские СМИ, в знак протеста против затянувшейся военной конфронтации между турецкой армией и партизанами турецкой PKK на их территории (т.е. территории иракских курдов - прим. ИА REGNUM ), которая привела к гибели мирных жителей. Из-за военного противостояния между турецкими военными и PKK в Шиладизе уже несколько гражданских лиц были убиты и ранены. Только на прошлой неделе в ходе бомбардировок, проведенных турецкими самолетами, число таких жертв достигло 6 человек. В результате предполагаемое мирное собрание переросло в штурм турецкой базы и ее поджог. (См. видео - https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=Q8CwvdKrV-M). Как заявил в интервью иракскому агентству BasNews активист Сами Рекани, жители приграничных деревень жестоко пострадали от конфликтов между Турцией и PKK. За последние несколько лет были убиты 18 мирных жителей. "Мы призываем положить конец вооруженным конфликтам в нашем регионе между Турцией и PKK. Соответствующие власти должны принять необходимые меры для защиты здесь жизней невинных людей", - сказал он.



Сразу же после заявлений Чавушоглу отреагировали и власти Ирака. Подчеркнем - не Иракского Курдистана, а центральные власти Багдада. Из заявления МИД Ирака мир узнал немало интересного. Итак, иракское внешнеполитическое ведомство заявило, что вызвало турецкого посла из-за столкновения турецкой армии с гражданским населением в районе Шиладизе. И оказывается, что протестующие из Шиладизе, которые были якобы безоружными, столкнулись с турецкими войсками, которые, по сообщениям, открыли огонь по гражданским лицам перед тем, как покинуть базу. То есть, первое - штурм был удачный, и турки бежали с базы. Второе - погибший был подростком, турки застрелили ребенка. Еще 10 человек получили ранения. Согласно заявлению иракского МИД, Ирак осудил действия турецких войск, заявив, что его суверенитет и безопасность народа являются главными приоритетами. После этого и Региональное правительство Курдистана (KRG) также осудило нападение военных Турции на мирных жителей, но пообещало изучить проблему и выяснить, кто несет ответственность за начало столкновений.



Ощущается, что чиновники KRG, а это и сейчас - в основном представители сотрудничающего со спецслужбами Турции, США и Израиля клана Масуда Барзани, четко поняли приказ турецкого министра иностранных дел Чавушоглу и принялись "искать связь" между событиями в Шиладизе и партией PKK. Но, по всей видимости, истина где-то посередине - даже если допустить, что эмиссары курдских отрядов PKK в действительности организовали жителей Шиладизе на атаку турецкой базы, то сделали это мастерски, профессионально. Членов PKK нет среди пострадавших в Шиладизе курдов. В итоге в Эрбиле приняли своеобразное решение. Группа курдских депутатов иракского парламента призвала правительство Турции и партию PKK не вести свои конфликты на территории Иракского Курдистана, сообщили курдские СМИ. Депутаты барзаниевской "Демократической партии Курдистана" (PDK) 29 января посетили провинцию Дохук, чтобы изучить ситуацию в округе Шиладизе, где произошли столкновения между местными жителями и турецкой армией. Депутат Виан Сабри от PDK заявила, что армия Турции и PKK должны покинуть Курдистан, подчеркнув, что присутствие PKK провоцирует авиаудары Турции. "Насилие также влияет на экономику и социальную жизнь людей, особенно в провинции Дохук", - заявила депутат Сабри во время пресс-конференции. Она также призвала правительства Курдистана и Ирака принять незамедлительные меры и решить проблему территорий, граничащих с Турцией.



ВВС Турции U.S. Air Force

ВВС Турции

Если допустить, что права Анкара, и нападение на турок в Шиладизе организовали функционеры PKK, то тогда следует думать, что ближе к концу января бои в Турции складывались крайне неудачно для партизан этой партии. Итогом и стала попытка отвлечь внимание турецкой армии - нападением на базу в Северном Ираке. Другой вариант - бои расширились настолько, что уже пламя войны "шагает" то туда, то сюда по обе стороны турецко-иракской границы. И организация нападения на базу в Шиладизе приводит к тому, что появляется требование уйти из Ирака сразу - и в адрес Турции, и в адрес отрядов PKK. Однако разве неясно, что турки и курды PKK могут уйти… только в Турцию? То есть - воюйте между собой в Турции, это же напрашивается… Просто политики иракских курдов и в Багдаде не рискнули до конца все назвать своими именами. Третий вариант - самый негативный для курдов: то есть именно после поражений в Турции отряды PKK вынужденно отступили в Северный Ирак, поближе к своим скрытым базовым лагерям и стоянкам. Тем не менее напомню об одной тонкости - ведь нападение в Шиладизе было успешным для курдов. И турки бежали со своей базы, а курды успели поджечь базу. Впрочем, сумма всех изложенных версий приводит к твердому убеждению в том, что и на конец января 2019 г. бои между турками и курдами не стихли. Скажем сразу - бегство турецких военных с их базы в Шиладизе очень схоже с тем, как в начале ноября 2016-го турецких военных изгоняли с их базы в северо-иракском христианском городке Башика. В то время участие пешмерга PKK не скрывалось, сейчас же сведения отрывочные и непоследовательные, и восстановить реальную картину затруднительно. Но судя по инциденту с турецкой базой в Шиладизе, и в феврале хоть "что-то", да продолжается между курдскими отрядами PKK и турецкой армией, правда, неясно, где именно - внутри Турции, в Северном Ираке или это "блуждающая война", чем и характеризуются общеизвестные методы ведения партизанского сопротивления регулярным вооруженным силам…



Однако исследование ситуации с турецкими курдами, в частности, с партией PKK, с учетом инцидента в иракском Шиладизе, облегчает понимание того, почему Турция продолжает настойчиво цепляться за свои прежние договоренности с США о создании "зон безопасности" внутри Сирии, в основном на территориях, непосредственно прилегающих к сирийско-турецкой границе. То есть - как раз в местах компактного расселения сирийских курдов. А вот "с этого места" уже в дело вступают и власти Сирии и непосредственно руководители сирийских курдов, а также, разумеется, Россия и Иран. Мы уже писали о том, что сирийский президент Башар аль-Асад, говоря о причинах провальности мирных усилий на Женевских переговорах и в рамках сирийской Конституционной комиссии, откровенно обвинил именно Турцию. Мы также сообщали, что президент аль-Асад призвал курдов Сирии восстановить диалог в полном формате и без оговорок, на что США пригрозили сирийским курдам лишить их поддержки и помощи, если они примкнут к правительству Сирии. Хотя мы передавали суть обращения аль-Асада к своим соотечественникам-курдам, считаем необходимым кое-что из его обращения процитировать - так будет понятней то обстоятельство, что никто в Дамаске ничего не скрывает от сирийских курдов. Ресурс Channel News Asia передавал: "Мы говорим тем группам [курдов - прим.], которые делают ставку на американцев, что американцы не будут вас защищать. Американцы не держат вас в своем сердце … Они положат вас в карман, чтобы вы могли стать разменной монетой. Никто не защитит тебя, кроме твоего государства. Никто не защитит тебя, кроме Сирийской арабской армии", - подчеркивал президент аль-Асад в своем обращении к курдам.



Лучше сказать, наверное, было невозможно. Мы также сообщали ранее, что, как 15 февраля сообщал катарский телеканал Al Jazeera, Россия запретила Турции участвовать в создании "зон безопасности" в Сирии по американской программе. Россия заявила о том, что Турция "не имеет никакого права" создавать "зоны безопасности" в Сирии, пока страна не придет к согласию об условиях их создания с президентом Сирии аль-Асадом. В частности, после Сочинского саммита трех президентов официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: "Вопрос о присутствии военного контингента, действующего от имени третьей страны на территории суверенной страны, и особенно Сирии, должен решаться непосредственно Дамаском. Это наша базовая позиция".



15 февраля многие курдские СМИ передавали цитаты из заявлений президента Ирана Хасана Роухани, в том числе и по сирийским курдам. Роухани жестко заявил, что Иран, Россия и Турция уважают территориальную целостность Сирии и считают, что принимать решение о будущем страны должны сами ее жители, включая курдов: "Важно позволить сирийцам принять решение о своем будущем… Курды тоже являются неотъемлемой частью Сирии, Сирия имеет один народ, а не два. Мы все уважаем территориальную целостность Сирии, что и было подчеркнуто на встрече в Сочи". Далее иранский президент выразил опасение, что США даже после вывода войск из Сирии продолжат вмешиваться во внутриполитические дела ближневосточной республики. "Вся территория Сирии должна находиться под единым контролем легитимного правительства Сирии - что Идлиб, что восточное побережье Евфрата. Вся территория Сирии принадлежит народу Сирии", - подчеркнул Роухани. Таким образом, мы видим, да и курды региона видят, что Россия и Иран говорят о главном - учет интересов курдов должен происходить при полном и безоговорочном восстановлении суверенитета Дамаска над всей конституционной территорией Сирии.



И вот - неожиданность: прежде вроде бы в основном "отмалчивавшиеся" по сирийским курдам их иракские соплеменники, 16 февраля… озвучивают ряд тезисов, из которых становится понятным, что клан Масуда Барзани и его партия PDK хотят, чтобы права сирийских курдов защищала бы и гарантировала именно Россия. Не будем голословными - приведем доказательства. 16 февраля глава Совета безопасности Иракского Курдистан Масрур Барзани выразил глубокую обеспокоенность по поводу будущего курдов Сирии в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, заявив: "Чтобы гарантировать их права и безопасность [сирийских курдов - прим.], важно, чтобы результат переговоров основывался на переговорах со всеми общинами и политическими группами". Далее Масрур Барзани, который, как сообщалось из Арбелы (Эрбиля), уже назначен новым премьер-министром Иракского Курдистана, имел отдельную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Вот что писал интернет-ресурс Kurdistan.ru со ссылкой на сообщение офиса Масрура Барзани: "Во время встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Германии в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани вновь заявил о своей озабоченности по поводу будущего курдов Сирии, призвав Россию помочь сохранить их регион в рамках политического урегулирования сирийского кризиса. На встрече обе стороны подтвердили важность исторических отношений между народами Российской Федерации и Курдистана. Касательно Сирии канцлер Барзани выразил обеспокоенность по поводу будущего курдского народа. Он подчеркнул важность мирного урегулирования, гарантирующего их права и безопасность, и призвал Россию помочь в достижении этой цели".



Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани Иллюстрация: Kremlin.ru

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани

Понятно, что после негативного отношения Ирана к "референдуму о независимости" Иракского Курдистана, и в особенности - после роли, сыгранной иранскими военными при возврате Багдаду контроля над городом Киркук, у клана Масуда Барзани накопилось немало подозрений и опасений в связи с Ираном. И принимается решение - любым способом добиться "разночтений" между Тегераном и Москвой, в том числе и по вопросу о сирийских курдах. Конечно, мы не хотим выдвигать необоснованных обвинений в адрес Масрура Барзани в том, что он волей-неволей, или даже - осознанно, но подобным выражением заботы о судьбе соплеменников в Сирии подыгрывает тем силам, которые с 2014−15 гг. всеми силами пытались если и не сорвать российско-иранское сотрудничество и взаимодействие в Сирии, то по крайней мере вбить клин между Ираном и Россией, породить хотя бы ростки взаимного недоверия между этими странами.



Так или иначе, но после Сочинского саммита и встреч Масрура Барзани в Мюнхене, резко обострилась ситуация в оккупированном Турцией курдонаселенном городе Африн. 17 февраля в Африне (на северо-западе Сирии) произошли два взрыва, в результате которых несколько человек получили ранения. По сообщению Sky News, первый взрыв был произведен с помощью заминированного автомобиля. Целью теракта были поддерживаемые Турцией "сирийские повстанцы", - а точней, члены туркоманских бандформирований, помогающих туркам в контроле над Африном, известные как "Силы ополчения султана Мурада". В результате взрыва пострадали как минимум трое из них. Второй взрыв был произведен с помощью самодельного взрывного устройства на улице Джундирс в центре Африна. Этот инцидент обошелся без жертв. Затем о новом теракте в Африне сообщила 21 февраля турецкая газета Milliyet. Неизвестными был взорван заминированный автомобиль, по информации турецкой газеты, в результате взрыва погиб один местный житель и не менее 10 были ранены. Уточняется, что взрыв прогремел на одной из центральных улиц города. Местные власти [протурецкая креатура - прим.] уже заявили, что подозревают сирийских курдов в причастности к этому взрыву. Завершая же разговор о взрывах, считаем необходимым сообщить - также 21 февраля агентство Hawarnews известило, что в северной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, граничащей с Турцией, прогремел взрыв. Взорвался заминированный автомобиль, как и в Африне. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Уточняется, что взорвался автомобиль, который перевозил рабочих нефтяного месторождения аль-Омар, которое находится на территории, подконтрольной "Сирийским демократическим силам" (SDF). Автомобиль был припаркован у больницы в деревне аш-Шхиль. Внесем точность - провинция Дэйр-эз-Зор - это не просто Северная Сирия, это и одна их сирийских провинций, в которых курды расселены компактно и где они предполагали образовать нечто вроде "кантональной федерации" или конфедерации. И здесь, под флагом проамериканской структуры SDF, на самом деле всеми процессами "рулят" те из вооруженных формирований Отрядов курдской народной самообороны (YPG), которые вошли в сговор со спецслужбами и военными США. Напомним также, что именно отряды YPG в Анкаре именовали и именуют "террористами", а то и - "сирийским филиалом" партии турецких курдов PKK…



Конечно, теракты в курдонаселенных провинциях и городах Северной Сирии мало что общего имеют с сугубо политическими процессами и переговорами. Но нас заинтересовало то, что если в Африне мишенью терактов становятся протурецкие туркоманы, поддерживающие турецкую оккупацию этого города, то вот кто рискнул атаковать курдов в Дэйр-эз-Зоре, никто и нигде пока не говорит. Но визуально - на наш взгляд, вполне достоверна версия о том, что, так сказать, "контр-теракт" в провинции Дэйр-эз-Зор был организован и совершен либо спецслужбами Турции, либо теми террористами, которые состоят на службе у Анкары, неважно, это туркоманы, арабы или еще кто-нибудь, не зря же сейчас между США и европейскими странами идет оживленный и нервный диалог о том, что европейцам надо бы "взять назад" террористов - граждан стран Европы и вывезти их из Сирии. А кто не знает, что весь этот террористический пресловутый "интернационал" на протяжении 6−7 лет появлялся в Сирии исключительно через территорию Турции?! Так или иначе, но освещение эпизодов с терактами в Африне и Дэйр-эз-Зоре показывает, что именно населенные курдами регионы Сирии рискуют стать новой ареной военных действий, причем - с весьма сложной и пестрой мозаикой расстановки как противоборствующих, так и дружественных воинских контингентов.



Дело ведь еще в том, что сразу после заявлений Масрура Барзани в Мюнхене в ходе переговоров с Педерсеном и Лавровым, 17 февраля руководство проамериканских SDF сделало официальное заявление, в котором изложило свои подходы к вопросам, стоящим на повестке дня. SDF, основу формирований которых составляют именно курдские отряды YPG, сообщило, что будет работать над ликвидацией оставшихся ячеек террористов в "своих" районах на северо-востоке Сирии. В заявлении Турция была названа страной-оккупантом, заявлена готовность отстаивать "свои" районы с оружием в руках, в то же время есть готовность решать вопросы с Анкарой путем переговоров. Сирийские проамериканские курды не возражают против зоны безопасности на северо-востоке Сирии, но это должна быть зона под международным, а не турецким контролем. SDF подчеркнули роль YPJ (женского отделения курдских отрядов Народной самообороны - YPG), подтвердили намерение совместно работать над освобождением региона Африн. Кроме этого, SDF также заявили, что готовы к переговорам с Дамаском, но сирийское правительство должно учесть специфику SDF и признать "самопровозглашенную и эффективную автономию на северо-востоке" Сирии. То есть - курдскую автономию…



Скажем прямо - Сирия и Россия оперативно и негативно отреагировали на вышеописанное заявление руководителей SDF и YPG. 19 февраля старший советник президента Сирии Бусейна Шаабан в кулуарах конференции по Ближнему Востоку, которая была организована Валдайским дискуссионным клубом, категорически отвергла идею предоставления сирийским курдам какой-либо определенной автономии. По ее мнению, "автономия означает раздел Сирии". Она добавила, что "все люди равны перед сирийским законодательством и перед сирийской конституцией". Бусейна Шаабан также назвала сирийских курдов драгоценной и очень важной частью сирийского народа. В этой связи напомним, что и ранее, до февраля, лидеры сирийских курдов предоставляли некую "дорожную карту" по соглашению с правительством Сирии на недавних встречах в России, а также с представителями президента аль-Асада в Дамаске. Тогда все СМИ писали, что суть "дорожной карты" - это отражение желания сирийских курдов иметь свой автономный регион внутри децентрализованного, а не унитарного государства, коим является Сирия по ее нынешней Конституции. И уже в январе многие специалисты заранее говорили, что план у проамериканской части курдов из YPG абсолютно нереалистичный - ведь они при этом хотели "выцарапать" и право сохранить свои боевые отряды, а у Башара аль-Асада главный пункт непримиримости - это утверждение, что "у Сирии может быть только одна армия".



В этот же день, 19 февраля, выступая на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, глава МИД России Сергей Лавров фактически присоединился к негативной позиции властей Сирии по вопросу о переговорах с сирийскими курдами. Правда, Лавров дал ясно понять, что за "дорожными картами" сирийских курдов на самом деле стоят не их (курдов) интересы, а планы США по Сирии. "Задача восстановления и территориальной целостности Сирии… для американцев являлась лишь маневром для отвода глаз, - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. - Их цель: Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство". Лавров напомнил, что официальный Вашингтон, поддерживающий курдов, пытается не допустить возвращения "сирийского правительства на восточный берег Евфрата". Теперь - самое время, чтобы еще раз уяснить: даже без учета опасений и пожеланий Турции, у Сирии, Ирана и России единая позиция и по проблеме сирийских курдов. Дамаск, Тегеран и Москва не собираются потакать тем курдским силам, которые связаны с США и американскими военными, пока еще сохраняющими свое физическое присутствие в Сирии.



По нашему мнению, категорическое неприятие советницей сирийского президента Бусейной Шаабан и российским министром иностранных дел Лавровым предложений и требований со стороны проамериканской структуры SDF связано также с тем, что параллельно с вышеописанным официальным заявлением SDF, именно 17 февраля высокопоставленный сирийский курдский чиновник со стороны именно SDF Алдар Халиль призвал Европу не оставлять курдов после окончания войны против "Исламского государства"* (ИГ*) на фоне угроз Турции атаковать курдские силы в Сирии. Как он заявил во время его интервью в Париже, европейские страны "несут политическую и моральную ответственность" за курдов. Согласно публикации газеты The Gulf Today (ОАЭ), Халиль предупредил, что "курды будут вынуждены обратиться за защитой к президенту сирийского режима Башару Асаду, если их оставят США и Европа". "Если они (Европа - прим.) не выполнят свои обязательства, они фактически откажутся от нас, - сказал Халиль, призвав Францию и ООН способствовать созданию буферной зоны вдоль границ Сирии с Турцией. - Франция может представить Совету Безопасности ООН предложение о нашей защите, предложив разместить международные силы между нами и турками, частью которых будет она, или будет защищать наше воздушное пространство". Подмена войск США европейцами или "чисто" французами - это и есть, образно говоря, "план Дональда Трампа" по Сирии, в особенности после того, как президент США объявил о том, что намерен выводить американских военных из этой ближневосточной страны. То есть, к сожалению, сирийские курды по-прежнему привержены курсу "сидим на двух стульях - давайте усидим как можно дольше". И этот курс в лишний раз был подтвержден 20 февраля, когда, как сообщило саудовское новостное издание Ashark al-Awsat, главнокомандующий сирийскими курдскими формированиями в составе проамериканской структуры SDF, некто Мазлум Кобани призвал США оставить в стране подразделения американских войск "для помощи в борьбе против ИГИЛ*". Это заявление последовало после переговоров с представителями командования США в Сирии. Кобани также выразил надежду, что решение о выводе американских войск будет пересмотрено. Со своей стороны, американский генерал Джозеф Вотель подтвердил, что продолжает выполнять декабрьский приказ Дональда Трампа, и заявил, что единственным выходом для курдов является формирование контингента из военнослужащих других стран, входящих в антитеррористическую коалицию.



Выдвинем гипотезу, что вся вышеописанная возня, устроенная проамериканской частью сирийских курдов, начиная с их официального заявления от 17 февраля и кончая воззваниями к Западу А. Халиля и М. Кобани, связана с тем, что, как сообщил в интервью Sputnik 18 февраля советник президента Ирака Абдулкарим Хашим Мостаф, Вашингтон достиг соглашения с Багдадом об использовании Ирака в качестве транзитного маршрута для войск США, выводимых из Сирии. "Они [войска США - прим.] пройдут через иракскую территорию. Конечно, между Ираком и США, - нашим другом и союзником, - существует соглашение о том, что они вскоре покинут Сирию и они пройдут через территорию Ирака с разрешения иракских властей", - сообщил Абдулкарим Хашим Мостаф. По его словам, США сообщили иракскому правительству, что вывод будет произведен после того, как американские войска выполнят свою миссию в сирийских районах в Восточном Евфрате, и это будет не позднее 1 апреля. "Не позднее 1 апреля, все должно быть завершено до этого времени, - это то, что нам сказали Соединенные Штаты. Как только их операция в Восточном Евфрате и Бангузе будет завершена, они начнут отступать", - подытожил Абдулкарим Хашим Мостаф.



С этими же событиями связано и то, что с 19 февраля сирийская армия и поддерживающие ее ополченцы Сирии срочно начали масштабную военную операцию против незаконных вооруженных формирований в провинции Хама, сообщал ливанский портал AMN. По информации портала, целью операции являются отряды боевиков террористических организаций, ранее называвшихся "Джебхат ан-Нусра"*, и "Исламского движения Восточного Туркестана"* [сугубо протурецкая группировка - прим.], среди которых много выходцев из северо-западных провинций Китая. Впрочем, объективности ради, дергания сирийских курдов из стороны в сторону и достижение согласования между США и Ираком о выводе американских войск из Сирии в Ирак, о чем говорил советник президента Ирака Мостаф, дали новый импульс обострению взаимной словесной дуэли между военными США и иракскими шиитами. Но это все-таки - тема отдельного, другого исследования, хотя мы обязаны понимать, что взаимоотношения между иракскими шиитами и США играли и еще сыграют громадную роль в судьбе и иракских, и сирийских курдов, хотя бы потому, что в Сирии с террористами воюют пришедшие на помощь сирийскому правительству также и ополченцы из шиитов Ирака. Но предварительный итог нашего исследования не настраивает оптимистично - сирийские курды по-прежнему заложники и текущей ситуации, и сложного геополитического противостояния, главные игроки которого известны давно и не намерены друг другу уступать.



* - организация, деятельность которой запрещена в РФ



Сергей Шакарянц

24 февраля 2019, Источник - regnum.ru

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