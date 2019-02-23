 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На позицию девушки провожали ИГИЛ. Дональд Трамп – знатный тролль мирового значения..., - И.Мальцев
10:39 25.02.2019

Дональд Трамп – знатный тролль мирового значения. Он как что-нибудь ляпнет, так у людей волосы дыбом. А потом выясняется, что его очередной тезис вскрывает такие вещи, которые целые страны и мировые политические элиты долгие годы пытались замести под ковер и все стоят, обмочившись на красной дорожке.

Тут давеча он призвал все европейские страны забрать своих боевиков ИГИЛ* с паспортами из Сирии и Ирака в связи с завершением на этих территориях славного мультикультурного проекта "Государство ИГИЛ". Иначе, сказал Трамп, американцам и курдам придется их просто выпустить из тюрем. И что тут началось. Оказалось, что среди игиловцев тысячи боевиков с европейскими паспортами, которые им вручили добрые люди под руководством ЕС, сотни баб, замотанных в платки, с их дитятями. И все собрались на "родину".
Первыми обалдели англичане, когда девушка по имени Шамима Бегум, вдова джихадиста из армии ИГИЛ, потребовала вернуть ее "домой" с ее ребенком. В английской прессе на каждой странице ее портрет или видеоинтервью, где она рассказывает, что ни о чем не жалеет и не было никаких проблем наблюдать за обезглавливаниями людей, а вот теперь ей срочно надо в тишь да гладь и английские вечнозеленые газончики, потому как типа она имеет право как британская гражданка. Ну то есть девушка вполне определенных убеждений из Британии едет в Сирию в армию террора, которая воюет в том числе и против Британии, а когда армия стремительно приближается к разгрому и когда запахло жареным в буквальном смысле слова, она хочет обратно в Британию.
Конечно, это не могло не возмутить англичан, и они сделали все для того, чтобы правительство не вздумало ее пустить. Министру внутренних дел даже пришлось применить редкую норму закона, дабы лишить девушку паспорта: "Уехала на фронт, подруга бойца? Вот там и оставайся". То есть ее обратно не пустят.

Со вторым гражданством Бангладеш тоже вышло нехорошо – министр иностранных дел Бангладеш сказал, что он что-то не припомнит ничего про второе гражданство Шамимы Бегум. Ну что ж, как писал один автор британской газеты, "она стелила постель убийце и террористу, пусть теперь там и спит". Понятное дело, что девушкой все не ограничивается – потому что домой на въезд собрались совсем не девушки с детьми, а вполне подготовленные и тренированные бойцы джихада. И не только в Британию.
В Германии им уже приготовили теплый прием. И это не шутка и не сарказм. С немецкими паспортами джихадистов в тюрьмах Сирии и Ирака сейчас около ста человек. И Германия – это вам не Британия, тут общественность не спрашивают – впускать их или не впускать обратно. Общественности с самого начала заткнули пасть, сказав, что у джихадистов есть все конституционные права, чтобы вернуться на малую родину, после краха общественно важного теологического проекта.

Именно на основной закон Германии ссылается глава Норд Рейн Вестфалии, когда отстаивает право "немецких" джихадистов вернуться домой. Самое интересное, что именно в этой федеративной земле – самое большое число экстремистских проповедников в мечетях, ну это для справки. "Если у них есть немецкий паспорт, Германия юридически обязана заботиться о них как о своих гражданах. Германия должна предоставить консульские услуги, даже если они все еще имеют другое гражданство", – заявил он.

Мне вообще нравится эта манера германских властей – ссылаться на Основной закон чуть что. Это всегда приятно слышать от людей, которые в 2015-м грубо и легко нарушили Основной закон, пустив полтора миллиона людей без документов из зон условного военного противостояния, где собственно сама Германия воюет совсем на другой стороне.
Рядовые немцы обалдели от того, что им, кроме повседневной угрозы от носителей "другой культуры" (по большей части "ножевой" – тут раньше никогда не было столько нападений с использованием ножа, как с 2015 года), пытаются привезти еще и настоящих, явных и открытых бойцов джихада с целью "справедливости". И тут им вальяжно начинают объяснять, что эти люди после суда над ними (если он будет, а будет, если найдут доказательства их участия в ИГИЛ), конечно, интегрируются в общество и будут прекрасными работниками и гражданами ФРГ. А те, кто будет представлять угрозу, тот будет под внимательным присмотром. И вообще – ни один гражданин ФРГ не может быть лишен гражданства.

Ну, по поводу "присмотра" над исламистами: интересно это слышать от людей, которые якобы вели надзор над исламистом Амри, который, тем не менее, не только поубивал людей в центре Берлина на Рождество, но и спокойно уехал после этого в Италию. А вот по поводу отъема гражданства тут ФРГ находится в тупике, в который страну загнала одержимость Гитлером.
После того как Гитлер в свое время ввел отзыв немецкого гражданства как политический инструмент, в Основной закон Новой Германии ввели норму, которая бы никому не позволила это повторить. Так что теперь ты можешь из демократической западной страны Германии поехать повоевать против Запада и потом, когда тебя возьмут за задницу, вернуться спокойненько обратно в Германию. И получить, кстати, психологическую помощь за счет налогоплательщиков. И содержание. И адвоката. И жилье. И денег.
Хотя погодите – есть такое примечание "если без ведома Германии гражданин вступает в армию чужой страны, он может быть лишен германского гражданства". Казалось бы, пожалуйста, бери и пользуйся этой нормой, и пусть новых "немцев" казнят курды, у которых доказательств будет побольше, чем у судей в Норд Рейн Вестфалии. Но тут выходят левозеленые политики со своими адвокатами и говорят: "А нет такого государства – ИГИЛ. А стало быть, и армии у нее нет. И вступать никуда эти граждане не могли". А на нет и суда нет, как говорил один судья за бутылочкой "Шато Марго". А на безопасность собственных граждан – да кто они такие?
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* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Игорь Мальцев, vz.ru, 22 февраля 19

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551080340
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