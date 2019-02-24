"Сирийцы" угомонили матерого туркоманского полевого командира Хишама Мустафу

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10:44 25.02.2019
СИРИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УНИЧТОЖИЛИ ПРОТУРЕЦКОГО ПОЛЕВОГО КОМАНДИРА
Автомобиль полевого командира Свободной сирийской армии был поражен из ПТРК
Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о том, что сирийские военные уничтожили полевого командира Свободной сирийской армии. Речь идет о Хишаме Мустафе.
Он был уничтожен огнем из ПТРК. Полевой командир ехал в автомобиле в районе города Аль-Латамина. Город находится на севере провинции Хама. Кроме Хишама Мустафы погиб еще один боевик, трое получили ранения. Инцидент имел место 22 февраля.
Свободная сирийская армии относится к протурецким исламистским группировкам. Турция осуществляет ее финансирование, оснащение, она также находится под ее защитой.
Можно предположить, что действия сирийских военных были ответом на действия протурецких боевиков, которые на днях нанесли массированные ракетно-артиллерийские удары по городам на севере провинции Хама, которые находятся под контролем Дамаска. Был нанесен значительный материальный ущерб.
В качестве ответных мер Сирийская арабская армия провела мощные обстрелы позиций боевиков в этом регионе. Были также обстреляны позиции исламистов у наблюдательных пунктов турецкой армии, которая не предпринимает никаких действий в отношении подконтрольных боевиков с целью сохранения режима деэскалации.
24 февраля 2019