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КырЭнергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать, - 24.kg
11:41 25.02.2019

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова неоднократно поднимала вопрос о том, что расходы Энергохолдинга заложены в тариф на свет и тепло. Иными словами, его содержат даже не распредкомпании, а мы, потребители.

В Энергохолдинге согласились с тем, что расходы не должны закладываться в тариф, но отказаться от финансирования за чужой счет не намерены.

Ликвидировать нельзя оставить
В Жогорку Кенеше неустанно твердят: Энергохолдинг - незаконная структура, которая работает неэффективно.
По словам нардепа Кожобека Рыспаева, парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию пришел к выводу, что Национальный энергохолдинг показал свою неэффективность. "У нас есть решение преобразовать его в Министерство энергетики. Правительство уверяет, что экономия средств после создания холдинга есть", - пояснил он 24.kg.

Комитет решительно настроен поставить вопрос ребром. Если холдинг не докажет свою эффективность, его ликвидируют.

Депутат Аида Исмаилова рассказала, что 22 января премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования энергетической отрасли страны, где обсуждался вопрос эффективности деятельности ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".
"Глава кабмина заявил, что если руководство холдинга в течение двух месяцев не найдет источники финансирования, то эта компания будет ликвидирована. По имеющейся у нас информации, принято решение создать отраслевое Министерство энергетики, но при этом оставить в структуре управления замучивший всех Энергохолдинг и упразднить Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования", - отметила она.

По словам парламентария, это решение идет в противовес мнениям самих энергетиков и экспертного сообщества. "Энергохолдинг - незаконная и полулегитимная структура, за три года существования доказавшая свою неэффективность и несостоятельность. В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда ликвидировать ГКПЭН и создавать профильное Минэнерго, если не обеспечивать его обязанностями и необходимыми для его нормального функционирования полномочиями? Проще было оставить полуживой ГКПЭН и не заниматься самообманом", - считает Аида Исмаилова.

Миллионы на содержание
С 2016 по 2018 год холдинг обязал все энергокомпании платить. Ежегодно расходы составляют около 74 миллионов сомов.

Как рассказала 24.kg Аида Исмаилова, 23 ноября прошлого года в ГКПЭН, поняв, что они нарушают закон, направили письмо распредкомпаниям, что нужно предусматривать финансирование Энергохолдинга. Но Энергохолдинг, изыскивающий средства для существования, направляет письмо в Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса с просьбой оказать содействие во взыскании 31 миллиона 278,9 тысячи сомов с дочерних предприятий.
Согласно документу, "Электрические станции" задолжали холдингу 5 миллионов сомов, "Северэлектро" - 8 миллионов, "Ошэлектро" - 6,1 миллиона, "Востокэлектро" - 5,4 миллиона, "Джалал-Абадэлектро" - 5,5 миллиона, Бишкектеплосеть - 831,8 тысячи, "Чакан ГЭС" - 192,3 тысячи.

"Необходимо просто ликвидировать незаконный и ненужный Энергохолдинг, который заботится только о получении колоссальной зарплаты за счет пенсий пожилых граждан и пособий малоимущих слоев населения. В самом факте принудительного содержания холдинга присутствуют элементы коррупции", - полагает Аида Исмаилова.

Кто заложил расходы в тариф
Когда только создавали Энергохолдинг, правительство поручило ГАРТЭК определить источник финансирования. По распоряжению кабмина средства на его содержание должны учитываться в тарифах. На основании этого же распоряжения и закона об акционерных обществах взаимодействие между Нацэнергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется в соответствии с договором.

С начала 2019 года компании не выполняют обязательства по ранее заключенному договору.

"Как главный акционер энергокомпаний, мы в первую очередь заинтересованы в получении прибыли и улучшении финансового состояния своих дочерних обществ. Если в 2015-м дефицит энергосектора составлял 7,8 миллиарда сомов, то после принятых мер по сокращению расходов и увеличению доходов энергопредприятий дефицит снизился до 1,2 миллиарда", - пояснили в холдинге.
Глава компании Азамат Абдыкадыров заверил 24.kg, что расходы больше не будут закладывать в тариф.

По его словам, правительство Кыргызстана поручило найти источники финансирования для Энергохолдинга, поэтому и появились договоры о взаимодействии, по которым распредкомпании ежегодно платили холдингу определенную сумму.

Все законно и по взаимному согласию. В этом году финансирования не будет за счет тарифов. Мы будем создавать прибыль и питаться ей. Холдинг не будет сидеть в тарифе.

Азамат Абдыкадыров
Он добавил, что договор о взаимодействии с распредкомпаниями останется, как и суммы выплат. "Совместно мы сформируем бюджет и подпишем договоры, где оговорим суммы", - заметил глава холдинга.
Нет денег или саботаж?
24.kg попыталось выяснить в распредкомпаниях, почему спустя два года после заключения договора о взаимодействии они перестали платить Энергохолдингу.
В "Джалал-Абадэлектро" пояснили, что возникли финансовые трудности, поэтому образовался долг с 2018 года в 5,5 миллиона сомов. Компания не отказывается платить, но физически не может этого сделать.

В "Северэлектро" не смогли объяснить происхождение долга, отправив за разъяснениями в совет директоров, который и принимает решение. Корпоративный секретарь компании переложил ответственность на сотрудников пресс-службы, дескать, это они должны дать информацию. Вразумительного ответа в совете директоров не смогли предоставить.

"Электрические станции" также не пожелали ответить, почему предприятие не платит холдингу.

После того как выяснилось, что расходы заложены в тариф, в Энергохолдинге решили изменить источник финансирования. Теперь содержать структуру будут за счет дивидендов, получаемых акционером из чистой прибыли энергокомпаний, складывающейся по итогам деятельности, и после выплаты всех налогов в бюджет страны.

25 февраля 2019, Бишкек - Юлия КОСТЕНКО

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551084060
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