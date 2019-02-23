Он 25 лет при мне, - Елбасы объяснил, почему выбрал в премьеры Мамина

11:53 25.02.2019

Назарбаев о новом премьере: Имеет необходимый опыт, четверть века работает со мной

Президент Казахстана подчеркнул, что Мамин принимал активное участие в работе интеграционных объединений и реализации совместных проектов.



25 февраля в ходе заседания Бюро Мажилиса Парламента глава государства предложил кандидатуру Мамина на пост премьер-министра. Акорда опубликовала слова обращения Назарбаева, передает Zakon.kz.



Отметив важность дальнейшей эффективной реализации стратегических программ государства, Нурсултан Назарбаев внес на обсуждение кандидатуру Аскара Мамина.



- Прежнее правительство ушло в отставку. В этой связи я намерен обсудить с вами кандидатуру нового премьер-министра Аскара Мамина. Он имеет необходимый опыт, четверть века работает вместе со мной. Был акимом города, министром транспорта, первым заместителем Премьер-Министра. Под его началом было осуществлено многое, особенно в сфере инфраструктурного развития, - сказал глава государства.

Президент Казахстана также подчеркнул, что Мамин принимал активное участие в работе интеграционных объединений и реализации совместных проектов.



- Сегодня непростое время. Перед нами стоят важные задачи. Необходимо быстро двигаться вперед, - сказал глава государства.



В ходе заседания руководители фракций политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, и председатели комитетов выразили поддержку кандидатуре Мамина на пост премьер-министра Республики Казахстан.