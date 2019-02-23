|16:56 Министром нацэкономики Казахстана стал молодой и амбициозный Руслан Даленов
16:53 Сапархан Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана
16:31 Куляш Шамшидинова (из "Назарбаев Университета") - новый министр образования Казахстана
14:51 Утвержден основной блок министров нового КазПравительства. Свежих лиц почти нет
14:41 Россия и Китай соединяют Средний Восток с азиатско-тихоокеанским регионом, - В.Павленко
14:21 Женис Касымбек - новый вице-премьер Казахстана (экс-министр индустрии)
14:15 Алихан Смаилов - новый 1-й вице-премьер-минфин Казахстана (экс-минфин)
13:14 КазРеформа-2. Миноборонаэрокосм преобразован в Мин-во цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности
13:09 НацБанк Казахстана возглавил экс-вице-премьер Ербол Досаев
12:59 КазРеформы. Мининформ и Минобщразвития слеплены в Мин-во информации и общественного развития
11:59 Байгурманов, Бельгибаев... В Павлодаре арестован за взятки второй за полгода глава облгосдоходов
11:53 Он 25 лет при мне, - Елбасы объяснил, почему выбрал в премьеры Мамина
11:41 КырЭнергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать, - 24.kg
11:04 Ожидает ли США второй Перл-Харбор в 2035 году? - А.Запольскис
10:48 11-м премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин
10:44 "Сирийцы" угомонили матерого туркоманского полевого командира Хишама Мустафу
10:39 На позицию девушки провожали ИГИЛ. Дональд Трамп – знатный тролль мирового значения..., - И.Мальцев
10:29 Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
09:59 Кто нападает на турецкую армию в Ираке и мытарства курдов Сирии, - С.Шакарянц
09:34 Сирия: трудный путь к миру, - А.Бакланов
09:25 Назарбаев перезагрузил Казахстан. Республику ожидают внеочередные президентские выборы, - В.Панфилова
08:50 В парламент Молдавии проходят четыре партии: додоны - 31%, сборная солянка Acum - 26%, плахотнюки - 24%, шорцы - 8%
06:45 "Зеленая рапсодия". "Оскары" этого года получили кино про страдания угнетаемых негров и певцов-педерастов
06:43 Суверенный Рунет выписывают из реестра
00:45 Газовые санкции Вашингтона, - П.Искендеров
00:28 "Оглушительный провал": почему Назарбаев отправил правительство в отставку? - С.Султангалиев
00:27 Модуро отбил 1-ю попытку "гуманитарной" интервенции. "Проверка на дорогах" переросла в мини-войну
00:17 Жители Окинавы проголосовали против новой военной базы США
00:02 Человеком №2 в Турции стал Мустафа Шентоп
|Байгурманов, Бельгибаев... В Павлодаре арестован за взятки второй за полгода глава облгосдоходов
11:59 25.02.2019
В Павлодаре арестовали нового руководителя ДГД сегодня,
Исполняющего обязанности руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области Куата Бельгибаева арестовали по подозрению в получении взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. Суд дал санкцию на арест Бельгибаева сроком на два месяца, а его подчиненному - руководителю отдела департамента Марата Жангазина дана санкция "домашний арест" на два месяца. Они подозреваются по статье "Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Задержание чиновников произошло через несколько месяцев после ареста предыдущего руководителя ДГД Ернура Байгурманова. Чиновника арестовали в сентябре 2018 года. Он подозревается по части 4 статьи 366 УК РК "Получение взятки преступной группой в особо крупном размере". Органами досудебного расследования установлено, что в производстве Департамента госдоходов по Павлодарской области находилось уголовное дело в отношении ТОО "Гамма Талдыколь". Зная об этом, руководитель департамента Байгурманов и руководитель управления СЭР ДГД региона потребовали 200 тысяч долларов за прекращение дела. В этот же день судья следственного суда Павлодара санкционировал содержание под стражей и в отношении руководителя управления службы экономических расследований ДГД Павлодарской области Азамата Бейсембаева. Он был задержан в ночь с 31 августа на 1 сентября.