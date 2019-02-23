Байгурманов, Бельгибаев... В Павлодаре арестован за взятки второй за полгода глава облгосдоходов

11:59 25.02.2019

В Павлодаре арестовали нового руководителя ДГД сегодня,



Исполняющего обязанности руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области Куата Бельгибаева арестовали по подозрению в получении взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. Суд дал санкцию на арест Бельгибаева сроком на два месяца, а его подчиненному - руководителю отдела департамента Марата Жангазина дана санкция "домашний арест" на два месяца. Они подозреваются по статье "Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Задержание чиновников произошло через несколько месяцев после ареста предыдущего руководителя ДГД Ернура Байгурманова. Чиновника арестовали в сентябре 2018 года. Он подозревается по части 4 статьи 366 УК РК "Получение взятки преступной группой в особо крупном размере". Органами досудебного расследования установлено, что в производстве Департамента госдоходов по Павлодарской области находилось уголовное дело в отношении ТОО "Гамма Талдыколь". Зная об этом, руководитель департамента Байгурманов и руководитель управления СЭР ДГД региона потребовали 200 тысяч долларов за прекращение дела. В этот же день судья следственного суда Павлодара санкционировал содержание под стражей и в отношении руководителя управления службы экономических расследований ДГД Павлодарской области Азамата Бейсембаева. Он был задержан в ночь с 31 августа на 1 сентября.