КазРеформы. Мининформ и Минобщразвития слеплены в Мин-во информации и общественного развития

12:59 25.02.2019

Назарбаев упразднил Министерство информации и коммуникаций

Назарбаев упразднил Министерство информации и коммуникаций

Министерство информации и коммуникаций упразднено в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Соответствующий Указ опубликован на сайте Акорды.



"Упразднить Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.



Функции бывшего министерства переданы министерству общественного развития Казахстана, путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.