КазРеформа-2. Миноборонаэрокосм преобразован в Мин-во цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности

13:14 25.02.2019

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности реорганизовали в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Президент постановил реорганизовать Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций.



Ранее сообщалось, что в Казахстане упразднили Министерство информации и коммуникаций.