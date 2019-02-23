Алихан Смаилов - новый 1-й вице-премьер-минфин Казахстана (экс-минфин)

14:15 25.02.2019

Мажилис согласовал кандидатуру Алихана Смаилова в должности первого заместителя премьер-министра - министра финансов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Парламента.



По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов. Обращаясь к мажилисменам, Нурлан Алдабергенов отметил, что Алихан Смаилов имеет большой опыт работы в финансовой сфере и обладает необходимыми управленческими компетенциями. "Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов Смаилову и после обсуждения приняли соответствующее заключение. В документе, в частности, отмечается: "Комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность первого заместителя премьер-министра - министра финансов", - говорится в сообщении. В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе. Отметим, в разные годы Алихан Смаилов был помощником Главы государства. До этого он на протяжении пяти лет, с 2009 по 2014 годы, был председателем Агентства РК по статистике. За свою карьеру он дважды назначался заместителем министра финансов Казахстана. До отставки правительства занимал должность министра финансов. Что известно об Алихане Смаилове Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - КИМЭП, ему присуждена степень магистра государственного управления.