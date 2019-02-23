Женис Касымбек - новый вице-премьер Казахстана (экс-министр индустрии)

14:21 25.02.2019

Кандидитуру Жениса Касымбека выдвинули на пост заместителя премьер-министра, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Мажилиса Парламента. 25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра. "Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов", - сообщает пресс-служба Мажилиса. Обращаясь к мажилисменам, Алдабергенов отметил, что Касымбек обладает необходимыми компетенциями для принятия решений в стратегических направлениях работы правительства. Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов Касымбеку и после обсуждения приняли соответствующее заключение. "В документе, в частности, отмечается: "Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром кандидатуру Касымбека Жениса Махмудулы, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя премьер-министра". В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе", - отмечается на сайте Мажилиса.