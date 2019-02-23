Утвержден основной блок министров нового КазПравительства. Свежих лиц почти нет

14:51 25.02.2019

Утвержден новый состав правительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. О составе Правительства Республики Казахстан В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан



ПОСТАНОВЛЯЮ: Назначить: Смаилова Алихана Асхановича - первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром финансов Республики Казахстан; Касымбека Жениса Махмудулы - заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Атамкулова Бейбута Бакировича - министром иностранных дел Республики Казахстан; Ермекбаева Нурлана Байузаковича - министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел Республики Казахстан; Абаева Даурена Аскербековича - министром информации и общественного развития Республики Казахстан; Бекетаева Марата Бакытжановича - министром юстиции Республики Казахстан; Биртанова Елжана Амантаевича - министром здравоохранения Республики Казахстан; Мухамедиулы Арыстанбека - министром культуры и спорта Республики Казахстан; Жумагалиева Аскара Куанышевича - министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Бозумбаева Каната Алдабергеновича - министром энергетики Республики Казахстан.