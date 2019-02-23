Куляш Шамшидинова (из "Назарбаев Университета") - новый министр образования Казахстана

16:31 25.02.2019

"Назначить Шамшидинову Куляш Ногатаевну министром образования и науки Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Ерлан Сагадиев.



Шамшидинова Куляш Ногатаевна родилась в 1958 году.



Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1979) по специальности "Преподаватель химии".



Трудовой стаж начинала с учителя химии средней школы. В разные годы занимала должности заместителя директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992); директора средней школы № 18 города Талдыкоргана (1992-1996); заместителя акима города Талдыкоргана (1996-2002); вице-министра образования и науки (02.2002-05.2005). Последняя должность - председатель правления акционерного общества "Назарбаев Интеллектуальные школы".