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|Сапархан Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана
16:53 25.02.2019
Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана
Мажилисмены согласовали его кандидатуру.
25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по аграрным вопросам, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура Сапархана Омарова для назначения на должность министра сельского хозяйства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Кандидатуру членам Комитета Палаты представил заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев, который подчеркнул, что Омаров имеет большой опыт работы в данной сфере и обладает необходимыми компетенциями.
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Омарова Сапархана Кесикбаевича для назначения на должность министра сельского хозяйства республики Казахстан.
Омаров родился 5 мая 1968 года.
Закончил Российскую экономическую академию им. В. Плеханова (1995), Казахский государственный юридический университет (2001).
Трудовой стаж:
· Специалист, начальник отдела Национальной комиссии РК (1995-1996);
· Начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления АОЗТ "Продовольственная контрактная корпорация" (1996-2001);
· Директор департамента, Управляющий директор АО "Продовольственная контрактная корпорация" (2001-2006);
· Вице-президент АО "Продовольственная контрактная корпорация" (2006-2007);
· Заместитель начальника ХОЗУ Парламента Управления Делами Президента РК (2007-2008);
· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и территориально-организационой работы Администрации Президента РК (2008-2011);
· Член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2011-2014);
· Вице-министр сельского хозяйства РК (04.2014-03.2016)
· Председатель комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК.