Сапархан Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана

16:53 25.02.2019

Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана

Мажилисмены согласовали его кандидатуру.



25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по аграрным вопросам, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура Сапархана Омарова для назначения на должность министра сельского хозяйства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.



Кандидатуру членам Комитета Палаты представил заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев, который подчеркнул, что Омаров имеет большой опыт работы в данной сфере и обладает необходимыми компетенциями.



После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Омарова Сапархана Кесикбаевича для назначения на должность министра сельского хозяйства республики Казахстан.



Омаров родился 5 мая 1968 года.



Закончил Российскую экономическую академию им. В. Плеханова (1995), Казахский государственный юридический университет (2001).



Трудовой стаж:



· Специалист, начальник отдела Национальной комиссии РК (1995-1996);



· Начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления АОЗТ "Продовольственная контрактная корпорация" (1996-2001);



· Директор департамента, Управляющий директор АО "Продовольственная контрактная корпорация" (2001-2006);



· Вице-президент АО "Продовольственная контрактная корпорация" (2006-2007);



· Заместитель начальника ХОЗУ Парламента Управления Делами Президента РК (2007-2008);



· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и территориально-организационой работы Администрации Президента РК (2008-2011);



· Член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2011-2014);



· Вице-министр сельского хозяйства РК (04.2014-03.2016)



· Председатель комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК.